Маршрут нашего второго фотопутешествия пролегает в Петербург будущего. От когда-то новаторского стиля модерн, мы отправимся к ультрасовременным доминантам Петербурга. Поверьте, яркие снимки с необычным фоном вам обеспечены. Мы с ветерком промчимся по западному скоростному диаметру, откуда открывается захватывающий дух вид. А саунд-треком нашего путешествия станет песня Виктора Цоя, ставшего голосом эпохи перемен. Мы обязательно заедем в колоритный двор, где находится легендарная «Камчатка».