Маршрут нашего второго фотопутешествия пролегает в Петербург будущего. От когда-то новаторского стиля модерн, мы отправимся к ультрасовременным доминантам Петербурга. Поверьте, яркие снимки с необычным фоном вам обеспечены. Мы с ветерком промчимся по западному скоростному диаметру, откуда открывается захватывающий дух вид. А саунд-треком нашего путешествия станет песня Виктора Цоя, ставшего голосом эпохи перемен. Мы обязательно заедем в колоритный двор, где находится легендарная «Камчатка».
+Что входит
Услуги экскурсовода
Транспортное обслуживание
Услуги фотографа
(фотографии будут доступны в течение двух-трех дней в нашей группе ВК @northernempirespb)
–Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Наб. канала Грибоедова, д. 4
Фото-прогулка проводится По воскресеньям в 12:00
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.