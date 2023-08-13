Джаз под разводными мостами

Насладиться водной прогулкой по ночному городу и музыкальным сопровождением

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Ответы на вопросы
На борту нашего двухпалубного теплохода вы сможете не только любоваться видами, но и слушать живую музыку — мерцающий в темноте Петербург под звуки джаза особенно прекрасен. Также во время круиза будет работать ресторан, при желании вы отведаете блюда авторской кухни. Разводные мосты, живописные набережные, музыка и вкусная еда — ночь будет приятной!
Джаз под разводными мостами
Джаз под разводными мостами
Джаз под разводными мостами
Джаз под разводными мостами
Джаз под разводными мостами
Джаз под разводными мостами
Джаз под разводными мостами
Джаз под разводными мостами
Джаз под разводными мостами
Джаз под разводными мостами
Джаз под разводными мостами
Джаз под разводными мостами
Джаз под разводными мостами
Джаз под разводными мостами
Джаз под разводными мостами
Джаз под разводными мостами
Джаз под разводными мостами
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мосты, которые вы увидите: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Сампсониевский, Литейный, Большеохтинский, Биржевой, Тучков, Бетанкура.

Круиз проходит на теплоходах-ресторанах «Астра», «Москва». На борту вас ждут следующие возможности и опции:

  • предварительный выбор мест
  • музыкальное сопровождение
  • открытая прогулочная палуба
  • тёплый закрытый салон с панорамным остеклением
  • ресторан на борту с обслуживанием по меню
  • богатый выбор напитков, включая винную, барную и коктейльную карты
  • бокал шампанского для каждого гостя
  • возможность купить билеты в зону повышенной комфортности, отделённую от основного салона, со своим выходом на уединённую палубу и официантом, работающим только в этой зоне

Организационные детали

  • Продолжительность — 2 часа 45 мин., отправление в 23:50
  • Обращаем ваше внимание, что в праздничные дни мосты могут не разводиться. Подробности смотрите на сайте СПБ ГБУ Мостотрест.
  • На борту теплохода можно приобрести индивидуальный плед
  • Тариф «VIP» включает стол на 5 персон, бокал шампанского на гостя и фруктовую тарелку

ежедневно в 23:45

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Спуск со львами»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 117 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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