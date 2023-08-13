Насладиться водной прогулкой по ночному городу и музыкальным сопровождением
На борту нашего двухпалубного теплохода вы сможете не только любоваться видами, но и слушать живую музыку — мерцающий в темноте Петербург под звуки джаза особенно прекрасен. Также во время круиза будет работать ресторан, при желании вы отведаете блюда авторской кухни. Разводные мосты, живописные набережные, музыка и вкусная еда — ночь будет приятной!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мосты, которые вы увидите: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Сампсониевский, Литейный, Большеохтинский, Биржевой, Тучков, Бетанкура.
Круиз проходит на теплоходах-ресторанах «Астра», «Москва». На борту вас ждут следующие возможности и опции:
- предварительный выбор мест
- музыкальное сопровождение
- открытая прогулочная палуба
- тёплый закрытый салон с панорамным остеклением
- ресторан на борту с обслуживанием по меню
- богатый выбор напитков, включая винную, барную и коктейльную карты
- бокал шампанского для каждого гостя
- возможность купить билеты в зону повышенной комфортности, отделённую от основного салона, со своим выходом на уединённую палубу и официантом, работающим только в этой зоне
Организационные детали
- Продолжительность — 2 часа 45 мин., отправление в 23:50
- Обращаем ваше внимание, что в праздничные дни мосты могут не разводиться. Подробности смотрите на сайте СПБ ГБУ Мостотрест.
- На борту теплохода можно приобрести индивидуальный плед
- Тариф «VIP» включает стол на 5 персон, бокал шампанского на гостя и фруктовую тарелку
ежедневно в 23:45
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале «Спуск со львами»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 23:45Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 117 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоходные прогулки — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 224 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и, конечно, впечатлениях! С нами вы можете отправиться в Петергоф или Кронштадт, на прогулку по Большой и Малой Неве, Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова. Увидеть, как разводятся мосты, и расслабиться после насыщенного дня под чудесную музыку, любуясь набережными Невы.
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