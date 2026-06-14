На борту двухпалубного теплохода вы не только полюбуетесь видами, но и послушаете живую музыку — мерцающий в темноте Петербург под звуки джаза особенно прекрасен. Во время круиза будет работать ресторан, при желании вы оцените блюда авторской кухни.
Описание экскурсии
- Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
Мосты, которые вы увидите: Благовещенский, Дворцовый, Биржевой, Тучков, Бетанкура, Троицкий, Сампсониевский, Литейный, Большеохтинский.
Круиз проходит на теплоходе-ресторане «Астра». На борту вас ждут следующие возможности и опции:
- предварительный выбор мест
- живая джазовая музыка (рояль)
- открытая прогулочная палуба
- тёплый закрытый салон с панорамным остеклением
- ресторан на борту с обслуживанием по меню
- богатый выбор напитков, включая винную, барную и коктейльную карты
- бокал шампанского для каждого гостя
- возможность купить билеты в VIP-зону, отделённую от основного салона, со своим выходом на уединённую палубу и официантом, работающим только в этой зоне
Организационные детали
- Продолжительность 2 ч 45 мин
- Тариф «VIP» включает стол на 5 персон, бутылку шампанского и фруктовую тарелку на стол
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Спуск со львами» (Адмиралтейская набережная)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астра Марин — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 5894 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Выбрала экскурсию на тему «развод мостов под джаз» и осталась очень довольна. Атмосфера была просто класс, персонал приветливый и очень дружелюбный. Хотя мы часто бываем в Питере, раньше ни разу не катались на такой прогулке, решили попробовать именно этот вариант и не пожалели. Определённо могу посоветовать!
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В
Очень понравилась компания! Организация отличная, музыка живая, вино вкусное, а еда просто на высоте. Огромное спасибо за такой классный вечер. Когда снова окажемся в Питере точно только у вас будем заказывать прогулки на корабликах.
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А
Мы спасались от жары вечерним круизом на двухпалубном теплоходе-ресторане «Москва» по Неве. Провели около двух с половиной часов в прохладе, наслаждаясь не только освежающими напитками, но и музыкой, которая идеально дополняла летний вечер, а еще любовались чудесными видами Петербурга.
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Е
Мы с девушкой сходили на круиз «Джаз под разводными мостами» и остались под приятным впечатлением. Сам корабль внутри оформлен просто здорово, атмосфера приятная.
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И
Мне понравилось абсолютно всё - и музыка, и еда тоже была на высоте. Плюс еще удалось взять билеты со скидкой, что было приятным бонусом.
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В
Это была одна из самых классных компаний, с которой мы катались на воде. Персонал очень доброжелательный и внимательный, условий для отдыха создали просто отличные. Впечатления остались яркие и надолго в памяти. Советую попробовать всем, кто любит такие прогулки!
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