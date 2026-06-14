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В Виктория Выбрала экскурсию на тему «развод мостов под джаз» и осталась очень довольна. Атмосфера была просто класс, персонал приветливый и очень дружелюбный. Хотя мы часто бываем в Питере, раньше ни разу не катались на такой прогулке, решили попробовать именно этот вариант и не пожалели. Определённо могу посоветовать! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Владислав Очень понравилась компания! Организация отличная, музыка живая, вино вкусное, а еда просто на высоте. Огромное спасибо за такой классный вечер. Когда снова окажемся в Питере точно только у вас будем заказывать прогулки на корабликах. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александра Мы спасались от жары вечерним круизом на двухпалубном теплоходе-ресторане «Москва» по Неве. Провели около двух с половиной часов в прохладе, наслаждаясь не только освежающими напитками, но и музыкой, которая идеально дополняла летний вечер, а еще любовались чудесными видами Петербурга. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Евгений Мы с девушкой сходили на круиз «Джаз под разводными мостами» и остались под приятным впечатлением. Сам корабль внутри оформлен просто здорово, атмосфера приятная. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Иван Мне понравилось абсолютно всё - и музыка, и еда тоже была на высоте. Плюс еще удалось взять билеты со скидкой, что было приятным бонусом. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет