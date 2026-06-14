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Джаз под разводными мостами

Насладиться водной прогулкой по ночному городу и музыкальным сопровождением
На борту двухпалубного теплохода вы не только полюбуетесь видами, но и послушаете живую музыку — мерцающий в темноте Петербург под звуки джаза особенно прекрасен. Во время круиза будет работать ресторан, при желании вы оцените блюда авторской кухни.
4.9
49 отзывов
Джаз под разводными мостами
Джаз под разводными мостами
Джаз под разводными мостами

Описание экскурсии

  • Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
  • Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Мосты, которые вы увидите: Благовещенский, Дворцовый, Биржевой, Тучков, Бетанкура, Троицкий, Сампсониевский, Литейный, Большеохтинский.

Круиз проходит на теплоходе-ресторане «Астра». На борту вас ждут следующие возможности и опции:

  • предварительный выбор мест
  • живая джазовая музыка (рояль)
  • открытая прогулочная палуба
  • тёплый закрытый салон с панорамным остеклением
  • ресторан на борту с обслуживанием по меню
  • богатый выбор напитков, включая винную, барную и коктейльную карты
  • бокал шампанского для каждого гостя
  • возможность купить билеты в VIP-зону, отделённую от основного салона, со своим выходом на уединённую палубу и официантом, работающим только в этой зоне

Организационные детали

  • Продолжительность 2 ч 45 мин
  • Тариф «VIP» включает стол на 5 персон, бутылку шампанского и фруктовую тарелку на стол

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале «Спуск со львами» (Адмиралтейская набережная)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астра Марин
Астра Марин — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 5894 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и,
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конечно, впечатлениях! С нами вы можете отправиться в Петергоф или Кронштадт, на прогулку по Большой и Малой Неве, Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова. Увидеть, как разводятся мосты, и расслабиться после насыщенного дня под чудесную музыку, любуясь набережными Невы.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
Выбрала экскурсию на тему «развод мостов под джаз» и осталась очень довольна. Атмосфера была просто класс, персонал приветливый и очень дружелюбный. Хотя мы часто бываем в Питере, раньше ни разу не катались на такой прогулке, решили попробовать именно этот вариант и не пожалели. Определённо могу посоветовать!
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В
Очень понравилась компания! Организация отличная, музыка живая, вино вкусное, а еда просто на высоте. Огромное спасибо за такой классный вечер. Когда снова окажемся в Питере точно только у вас будем заказывать прогулки на корабликах.
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А
Мы спасались от жары вечерним круизом на двухпалубном теплоходе-ресторане «Москва» по Неве. Провели около двух с половиной часов в прохладе, наслаждаясь не только освежающими напитками, но и музыкой, которая идеально дополняла летний вечер, а еще любовались чудесными видами Петербурга.
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Е
Мы с девушкой сходили на круиз «Джаз под разводными мостами» и остались под приятным впечатлением. Сам корабль внутри оформлен просто здорово, атмосфера приятная.
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И
Мне понравилось абсолютно всё - и музыка, и еда тоже была на высоте. Плюс еще удалось взять билеты со скидкой, что было приятным бонусом.
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В
Это была одна из самых классных компаний, с которой мы катались на воде. Персонал очень доброжелательный и внимательный, условий для отдыха создали просто отличные. Впечатления остались яркие и надолго в памяти. Советую попробовать всем, кто любит такие прогулки!
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