Вы интересуетесь живописью, но устали от обзорных экскурсий по Эрмитажу? Тогда приглашаем погулять по залам, которые обычно в них не входят. Вы оцените «золотой век» испанцев и работы немецких мастеров 15-18 веков. Обе коллекции невелики, но при этом считаются одними из лучших за пределами «родных» стран. Почему — узнаете на экскурсии!
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
В Новом Эрмитаже мы посетим Малый испанский просвет и кабинет, чтобы насладиться живописью Эль Греко, Мурильо, Веласкеса, Риберы, Гойи и других испанских мастеров. В Петровской галерее Малого Эрмитажа вас ждут шедевры немецкого искусства: работы Кранаха Старшего, Менгса и Ангелики Кауфман.
Вы узнаете:
- почему в музее нет живописных полотен Дюрера и кто может сравниться с ним
- как женщина стала мастером исторического жанра
- каким образом картина становится эталоном для других атрибуций
- отчего испанская живопись так религиозна
- кто такой господин Хаммер и как он стал одним из главных дельцов в СССР
- почему испанец Эль Греко — «родственник» иконописца Феофана Грека
- что случилось со Святым Себастьяном после позорного столба и отравленных стрел
- чем «Завтрак» Веласкеса напоминает романы Ильфа и Петрова
и многое другое!
Организационные детали
- Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Приобрести их необходимо заранее на себя и на гида. Билеты вы можете купить на Трипстере
- Экскурсия доступна для гостей с любым уровнем подготовки. Рекомендованный возраст — от 12 лет
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 5. Доплата — 1000 ₽ за каждого дополнительного гостя
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 624 туристов
Здравствуйте! Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
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