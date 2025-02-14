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Вы интересуетесь живописью, но устали от обзорных экскурсий по Эрмитажу? Тогда приглашаем погулять по залам, которые обычно в них не входят. Вы оцените «золотой век» испанцев и работы немецких мастеров 15-18 веков. Обе коллекции невелики, но при этом считаются одними из лучших за пределами «родных» стран. Почему — узнаете на экскурсии!