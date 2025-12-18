Вместе с дипломированным шоколадным сомелье вы откроете историю пищи богов. Исследуете, как какао из джунглей Мексики попало в Испанию и изменило европейские вкусы.
Узнаете, как монахи, мореплаватели и монархи превратили священный напиток в символ роскоши Старого Света. Погрузитесь в эпоху, когда шоколад пили, а не ели, — и попробуете его в древнем мексиканском стиле.
Узнаете, как монахи, мореплаватели и монархи превратили священный напиток в символ роскоши Старого Света. Погрузитесь в эпоху, когда шоколад пили, а не ели, — и попробуете его в древнем мексиканском стиле.
Описание мастер-класса
Салон-дегустация будет проходить в легендарном мексиканском ресторане, где готовят настоящие лепёшки, а за баром спрятана самая маленькая мескалерия в Европе. Мескалерия — это заведение, которое специализируется на продаже мескаля, традиционного мексиканского напитка.
- Вы проследите историю шоколада — от ритуальных напитков майя и ацтеков до первых европейских шоколадных домов 16 века
- Узнаете, откуда возникло какао как биологический вид и почему шоколад может быть таким же сложным продуктом, как вино
- Исследуете, как какао стало валютой, лекарством, афродизиаком и частью культуры — задолго до того, как появились плитки шоколада
- Попробуете настоящие какао-бобы, несколько видов горячего шоколада по старинным рецептам, 4–5 плиток тёмного шоколада из разных стран
- Поймёте, чем хороший шоколад отличается от плохого
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто устал от поверхностных гастрособытий и хочет понимать, что стоит за вкусом
- Кто читает этикетки вина и ищет смыслы в каждом глотке
- Кто готов узнавать новые вкусы и исследовать собственные чувства
Организационные детали
- В стоимость включена дегустация
- Программа ориентирована на аудиторию 18+
- Экскурсию с дегустацией для вас проведёт профессиональный шоколадный сомелье из нашей команды
Как подготовиться к дегустации
- Перед дегустациями просим вас не курить, не использовать парфюмы, ароматные мыла или крема, антибактериальные спреи или другие ароматизаторы. Это исказит ваше восприятие, а также может помешать другим гостям
- За пару часов лучше воздержаться от пряной еды, особенно с чесноком, луком или перцем. Чай и кофе тоже могут повлиять на ваши ощущения, лучше без них
- Если у вас есть какая-то аллергия, пожалуйста, предупредите нас заранее
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Адмиралтейства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 22 туристов
Я профессиональный дегустатор шоколада и сомелье. За десятилетие работы написала сотни статей про гастрономию разных стран и даже издала потрясающую книгу «Sex-Mex: мексиканская кухня». Вошла в судейскую коллегию всероссийского конкурса
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Мини-группа
до 10 чел.
Шоколадный Петербург: истории, мастер-класс и дегустация
Шоколадный Петербург предлагает уникальный мастер-класс для всех возрастов. Откройте тайны шоколада, попробуйте редкие сорта и создайте свой сладкий шедевр
Начало: В Никольских рядах
Завтра в 17:30
25 дек в 17:30
2088 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия в крафтовую пивоварню с дегустацией 8 сортов пива (18+)
Начало: Большой Сампсониевский проспект 2
Расписание: Среда 17:30<br>Пятница 15:30<br>Суббота и Воскресенье 13:00 и 15:30
2250 ₽
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия и дегустация в крафтовой пивоварне (18+)
Проследить путь создания древнего напитка - от маленького зернышка до пенной кружки
Начало: На площади Ленина
Расписание: в среду в 17:30, в пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Завтра в 15:30
20 дек в 13:00
2850 ₽ за человека