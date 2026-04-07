Роскошь, блеск, расточительство — мы переносимся в знатный Петербург 19 века! Погуляем по самым фешенебельным районам того времени и попьем игристого с закусками в ресторане. Беззаботное веселье русской аристократии, балы в Зимнем дворце, кулинарные изыски, модные дома, ювелирные мастерские — вы узнаете об этом на моей авторской прогулке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Дегустация и прогулка в шикарном Петербурге

Мы встретимся в атмосферном ресторане, который символично расположился в помещении бывшей ювелирной мастерской. Начнем беседу под бокал игристого и закуски — оставлю их приятным сюрпризом. После пойдем гулять по некогда самой роскошной части города: Большой Морской улице, набережной Мойки, Невскому проспекту.

Великосветские развлечения русской знати

За пару часов вы выясните, как можно было красиво и с удовольствием потратить много денег в столичном Петербурге 19 столетия. Я раскрою, сколько шампанского аристократы заказывали к обеду и какие изыски выбирали в ресторанах. Где покупали и кому дарили драгоценности, где продолжали кутёж после театральной премьеры. Обсудим, где можно было пошить платье, купить духи, эксклюзивную сумочку, перчатки или автомобиль.

Кому подойдет экскурсия

Гурманам, ценителям искусства жить, любителям нестандартных прогулок и парадного Петербурга

Организационные детали

Угощения в ресторане (игристое и закуски) оплачиваются дополнительно — 400-600 ₽ за чел.