Мы встретимся в атмосферном ресторане, который символично расположился в помещении бывшей ювелирной мастерской. Начнем беседу под бокал игристого и закуски — оставлю их приятным сюрпризом. После пойдем гулять по некогда самой роскошной части города: Большой Морской улице, набережной Мойки, Невскому проспекту.
За пару часов вы выясните, как можно было красиво и с удовольствием потратить много денег в столичном Петербурге 19 столетия. Я раскрою, сколько шампанского аристократы заказывали к обеду и какие изыски выбирали в ресторанах. Где покупали и кому дарили драгоценности, где продолжали кутёж после театральной премьеры. Обсудим, где можно было пошить платье, купить духи, эксклюзивную сумочку, перчатки или автомобиль.
Гурманам, ценителям искусства жить, любителям нестандартных прогулок и парадного Петербурга
Угощения в ресторане (игристое и закуски) входят в стоимость экскурсии.