Русский De Luxe, или как отдыхала аристократия 19 века

Погрузиться в роскошный мир прошлого и насладиться дегустацией

5
1 отзыв
Роскошь, блеск, расточительство — мы переносимся в знатный Петербург 19 века! Погуляем по самым фешенебельным районам того времени и попьем игристого с закусками в ресторане.

Беззаботное веселье русской аристократии, балы в Зимнем дворце, кулинарные изыски, модные дома, ювелирные мастерские — вы узнаете об этом на моей авторской прогулке.
Русский De Luxe, или как отдыхала аристократия 19 века
Русский De Luxe, или как отдыхала аристократия 19 века
Русский De Luxe, или как отдыхала аристократия 19 века
Русский De Luxe, или как отдыхала аристократия 19 века
Русский De Luxe, или как отдыхала аристократия 19 века
Русский De Luxe, или как отдыхала аристократия 19 века
Русский De Luxe, или как отдыхала аристократия 19 века
Русский De Luxe, или как отдыхала аристократия 19 века
Русский De Luxe, или как отдыхала аристократия 19 века
Русский De Luxe, или как отдыхала аристократия 19 века
Русский De Luxe, или как отдыхала аристократия 19 века
Русский De Luxe, или как отдыхала аристократия 19 века
Русский De Luxe, или как отдыхала аристократия 19 века
Русский De Luxe, или как отдыхала аристократия 19 века
Русский De Luxe, или как отдыхала аристократия 19 века

Что вас ожидает

Дегустация и прогулка в шикарном Петербурге

Мы встретимся в атмосферном ресторане, который символично расположился в помещении бывшей ювелирной мастерской. Начнем беседу под бокал игристого и закуски — оставлю их приятным сюрпризом. После пойдем гулять по некогда самой роскошной части города: Большой Морской улице, набережной Мойки, Невскому проспекту.

Великосветские развлечения русской знати

За пару часов вы выясните, как можно было красиво и с удовольствием потратить много денег в столичном Петербурге 19 столетия. Я раскрою, сколько шампанского аристократы заказывали к обеду и какие изыски выбирали в ресторанах. Где покупали и кому дарили драгоценности, где продолжали кутёж после театральной премьеры. Обсудим, где можно было пошить платье, купить духи, эксклюзивную сумочку, перчатки или автомобиль.

Кому подойдет экскурсия

Гурманам, ценителям искусства жить, любителям нестандартных прогулок и парадного Петербурга

Организационные детали

Угощения в ресторане (игристое и закуски) входят в стоимость экскурсии.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Анна
Анна
Меня зовут Анна, я — гид-гедонист. Историк по образованию и призванию. На своих экскурсиях рассказываю про традиции развлечений и удовольствий Петербурга разных эпох. Мои экскурсии — это не просто прогулки, а настоящее погружение в мир Петербургского гедонизма.
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1 реальный отзыв

Е
22 сен 2021
Отличная экскурися. Анна увлекательно и с юмором рассказала о теме. Масса интересных деталей, маршрут короткий, не устанешь и не замерзнешь даже в холодное время года. Рассказ сопровождался забавными историями и анекдотами эпохи, показом фотографий того времени.
Рекомендую и гостям города и жителям - тема нетривиальная, подана замечательно.

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