Что вас ожидает

Дегустация и прогулка в шикарном Петербурге

Мы встретимся в атмосферном ресторане, который символично расположился в помещении бывшей ювелирной мастерской. Начнем беседу под бокал игристого и закуски — оставлю их приятным сюрпризом. После пойдем гулять по некогда самой роскошной части города: Большой Морской улице, набережной Мойки, Невскому проспекту.

Великосветские развлечения русской знати

За пару часов вы выясните, как можно было красиво и с удовольствием потратить много денег в столичном Петербурге 19 столетия. Я раскрою, сколько шампанского аристократы заказывали к обеду и какие изыски выбирали в ресторанах. Где покупали и кому дарили драгоценности, где продолжали кутёж после театральной премьеры. Обсудим, где можно было пошить платье, купить духи, эксклюзивную сумочку, перчатки или автомобиль.

Кому подойдет экскурсия

Гурманам, ценителям искусства жить, любителям нестандартных прогулок и парадного Петербурга

Организационные детали

Угощения в ресторане (игристое и закуски) входят в стоимость экскурсии.