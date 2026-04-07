Мы встретимся в атмосферном ресторане, который символично расположился в помещении бывшей ювелирной мастерской. Начнем беседу под бокал игристого и закуски — оставлю их приятным сюрпризом. После пойдем гулять по некогда самой роскошной части города: Большой Морской улице, набережной Мойки, Невскому проспекту.
Великосветские развлечения русской знати
За пару часов вы выясните, как можно было красиво и с удовольствием потратить много денег в столичном Петербурге 19 столетия. Я раскрою, сколько шампанского аристократы заказывали к обеду и какие изыски выбирали в ресторанах. Где покупали и кому дарили драгоценности, где продолжали кутёж после театральной премьеры. Обсудим, где можно было пошить платье, купить духи, эксклюзивную сумочку, перчатки или автомобиль.
Кому подойдет экскурсия
Гурманам, ценителям искусства жить, любителям нестандартных прогулок и парадного Петербурга
Организационные детали
Угощения в ресторане (игристое и закуски) оплачиваются дополнительно — 400-600 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 139 туристов
Меня зовут Анна, я историк, экскурсовод и гастролюбитель. На экскурсиях рассказываю о традициях развлечений и удовольствий Петербурга прошлого, а также помогаю узнать современный характер города. Мои экскурсии — это не просто прогулки, а настоящее погружение в мир петербургского гедонизма.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Ежкова
Добрый день! Благодарим за интересную экскурсию и грамотно изложенный материал.
Анна
Ответ организатора:
Спасибо и вам за отзыв 🙏✨
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В
Виталий
Спасибо огромное Анне за экскурсию по следам роскошной жизни столичной аристократии, очень познавательно и интересно, отдельна благодарность за живое общение сопровождаемое старыми фотографиями мест. Анна, вы на фаворит, непременно воспользуемся Вашими услугами при следующем посещении Питера:)
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Д
Дарья
роскошная экскурсия для настоящих гедонистов) в одном путешествии по городу тебе и интересно и весело и вкусно🥂 у нас была камерная экскурсия на двоих, поэтому особенно получилось почувствовать себя знатью)) читать дальшеуменьшить
отдельное спасибо гиду Анне за интересные рассказы, не заскучала ни на минуту, человек очень глубоко знает и тему и сам город (а ее тембр речи отдельное удовольствие) в общем восторг! рекомендую!
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Е
Елена
Выбраны интересные гастрономические локации. Но… Если экскурсия заявлена гастрономической, соответственно, больше внимания я бы уделила блюдам и рецептам той эпохи. У Анны огромный потенциал- грамотная петербургская речь, харизма, историческое образование. Со своей стороны хочу порекомендовать путешественникам подробно расставлять акценты будущей экскурсии. Так будет комфортнее и экскурсоводу в том числе, ведь он не может знать ваших предпочтений.
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Е
Екатерина
Отличная экскурися. Анна увлекательно и с юмором рассказала о теме. Масса интересных деталей, маршрут короткий, не устанешь и не замерзнешь даже в холодное время года. Рассказ сопровождался забавными историями и анекдотами эпохи, показом фотографий того времени. Рекомендую и гостям города и жителям - тема нетривиальная, подана замечательно.
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и
игорь
Девочка замечательная и увлеченная. Благодарен ей за интересный рассказ
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