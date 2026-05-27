Мы познакомим вас с пленэрной техникой — рисованием с натуры в естественных условиях — на примере городской среды, в окружении достопримечательностей Васильевского острова, рядом с Академией художеств.
Под руководством художника вы сделаете быстрые скетчи зданий или прохожих, проработаете эскизы композиции, а затем создадите полноценный этюд.
Описание мастер-класса
Знакомство и подготовка
Выбор ракурсов у достопримечательностей Васильевского острова, мини-лекция по композиции и перспективе.
Разминка и скетчи
3–4 быстрых наброска: фрагмент здания, прохожие, детали (линии, пропорции).
Эскизы к этюду
Создание нескольких вариантов композиции на полях скетчбука, консультации по выбору ракурса.
Основной этюд (1 ч)
Разметка, проработка пропорций, нанесение светотени, добавление акцентов и фактур, адаптация к меняющимся условиям (освещение, движение объектов) — с рекомендациями от художника.
Завершение
Финальные штрихи, усиление контрастов, уточнение деталей. А после — коллективное обсуждение: что удалось, какие приёмы сработали, с какими сложностями столкнулись. И конечно, фото с готовыми работами.
Организационные детали
- Программа 8+
- Все материалы входят в стоимость
- С вами будет художник из нашей команды
в пятницу и воскресенье в 15:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3230 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 15:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я художник, дизайнер, выпускник Художественно-промышленной Академии Штиглица. Родился и вырос в Петербурге, люблю архитектуру и искусство. Вместе с дружной командой знакомлю людей с работой настоящих художников, даю возможность прикоснуться к прекрасному!
