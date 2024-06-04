читать дальше

Волхов действительно захватывающие, как и запахи на берегу. Помимо крепости посетили мужской и женский монастыри и древние могильные курганы, под которыми по одной из версий находится могила Вещего Олега. Отдельное спасибо водителю - Игорь с комфортом домчал нас от Московского вокзала до Старой Ладоги за два с небольшим часа несмотря на начинающиеся пробки на выезде из Санкт-Петербурга, а на обратном пути доставил прямо к нашим апартаментам. Это было чрезвычайно удобно! По дороге купили вкуснейшую наисвежайшую копченую рыбу. Спасибо большое за комфортную и интересную поездку.