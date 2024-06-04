Экскурсии в Старую Ладогу

Найдено 10 экскурсий в категории «Старая Ладога» в Санкт-Петербурге, цены от 2 500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 18 670 за всё до 4 чел.
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Побывать у истоков государства, открыть историю цитадели со святынями 12 в. и навестить Вещего Олега
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 670 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия в Старую Ладогу
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
65 отзывов
Автобусная экскурсия в Старую Ладогу
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
от 2 500 за человека
Старая Ладога - первая столица Руси и музей прорыва блокады Ленинграда
🚌 На автобусе
скидка
30%
Групповая
11 часов
1 отзыв
Старая Ладога - первая столица Руси и музей прорыва блокады Ленинграда
Прикоснуться к легендам первой столицы Руси и побывать в уникальном музее-панораме «Прорыв»
Начало: На Площади искусств
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
57003 990 за человека
В древнюю Старую Ладогу - на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
В древнюю Старую Ладогу - на комфортабельном автомобиле
Посетить первую столицу Руси и услышать преданья старины глубокой
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
15 000 за всё до 3 чел.
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
Посетить идиллический город на берегу реки Волхов и прикоснуться к его многовековой истории
Начало: В отеле, на ж/д вокзале или в аэропорту
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
18 400 за всё до 4 чел.
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Посетить первую столицу Руси и познакомиться с историей старой крепости на экскурсии до 35 человек
Начало: У станции метро «Гостиный Двор»
3 000 за человека
Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
🏍 На мотоцикле
Мини-группа
7.5 часов
Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
Побывать в древнейшей столице Руси и исследовать её крепость
Начало: В районе Невского проспекта
Расписание: ежедневно в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
12 340 за человека
Из Петербурга к древним монастырям (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Из Петербурга к древним монастырям (в мини-группе)
Посетить Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри и ощутить атмосферу духовности
Начало: В районе метро «Улица Дыбенко»
Расписание: в субботу в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
9 600 за человека
Старая Ладога - древняя как сама Русь
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Старая Ладога - древняя как сама Русь
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
19 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    4 июня 2024
    В древнюю Старую Ладогу - на комфортабельном автомобиле
    Очень интересная, познавательная экскурсия. Не утомительная, несмотря на двухчасовой переезд. Прогулялись по Староладожской крепости под увлекательный рассказ профессионального гида. Виды на реку
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    Волхов действительно захватывающие, как и запахи на берегу. Помимо крепости посетили мужской и женский монастыри и древние могильные курганы, под которыми по одной из версий находится могила Вещего Олега. Отдельное спасибо водителю - Игорь с комфортом домчал нас от Московского вокзала до Старой Ладоги за два с небольшим часа несмотря на начинающиеся пробки на выезде из Санкт-Петербурга, а на обратном пути доставил прямо к нашим апартаментам. Это было чрезвычайно удобно! По дороге купили вкуснейшую наисвежайшую копченую рыбу. Спасибо большое за комфортную и интересную поездку.

  • В
    Валентина
    27 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Старую Ладогу
    Были на экскурсии Старая Ладога 25 мая. Очень все понравилось! Экскурсовод Татьяна внимательная и доброжелательная, показала все достопримечательности, спокойно, нигде не торопила, давала время посмотреть, сфотографировать. Остались самые приятные впечатления от Истока Руси, интересного местного экскурсовода и красот нашей Родины!
  • Н
    Надежда
    12 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Старую Ладогу
    Очень понравился экскурсовод Роман. Человек явно увлеченный историей, рассказал много занятных историй. Водитель профессионал, автобус комфортабельный. Экскурсия была замечательная. Благодарю!
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Старая Ладога - первая столица Руси и музей прорыва блокады Ленинграда
    Даже ветренная и прохладная погода не испортили впечатление. Гид Станислав - просто находка, выше всех похвал; в группе были люди,
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    которые специально купили эту экскурсию, когда узнали, что гидом будет он. И маршрут, и организация, и подача - все очень понравилось! Огромное спасибо!

  • Н
    НАТАЛЬЯ
    23 апреля 2024
    Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
    Увлекательная экскурсия. Замечательный гид Александр. Спасибо за удивительное путешествие.
  • М
    Мария
    4 марта 2024
    Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь
    В Мандрогах была много раз. И всегда прекрасно! Но с экскурсией была впервые это был очень удачный опыт) экскурсовод Светлана просто потрясающе провела экскурсию!!!
  • Е
    Елена
    3 января 2024
    Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь
    Мне показалось,что поездка в монастырь лишняя. Лучше больше времени провести в деревне,там есть чем заняться. Да и пообедать там тоже
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    можно. С погодой нам не повезло(-25),но в деревне было оченб здорово,мастера влюбленные в свои дела,приятно общались,плюс приглашали греться 😊 было здорово! дух деревни прочувствован 😌

  • М
    Мария
    21 октября 2023
    Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
    Прекрасная экскурсия что бы отвлечься от шума города. Тихий уютный старый город. Древняя крепость и монастыри, широкая река, простор и воздух. Рекомендую чтобы прикоснуться к старине. Экскурсию проводил Александр. Он отличный рассказчик и внимательно относится к участникам
    Прекрасная экскурсия что бы отвлечься от шума города. Тихий уютный старый город. Древняя крепость и монастыриПрекрасная экскурсия что бы отвлечься от шума города. Тихий уютный старый город. Древняя крепость и монастыриПрекрасная экскурсия что бы отвлечься от шума города. Тихий уютный старый город. Древняя крепость и монастыри
  • B
    Bufkga
    21 октября 2023
    В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
    Очень понравилась экскурсия. Прикоснулись к истории родной страны. Происхождение государства, жизнь наших предков очень нас интересует. Узнали много нового. Красивый
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    край. Спасибо, что есть такие экскурсии. Развивайте эти направления. Очень важно узнавать новое из истории страны, но и повторение пройденного не помешает. Нельзя забывать прошлое. И большое спасибо Владиславе за интересную информацию по теме экскурсии и за подачу материала отличным литературным русский языком.

  • Т
    Татьяна
    11 сентября 2023
    В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
    Интересная, познавательная экскурсия к истокам Руси. Необычайная красота природы, значительное количество объектов, хорошие темп и организация. Большое спасибо гиду Ирине.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Старая Ладога»

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