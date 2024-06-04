1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
В Старую Ладогу из Петербурга на автомобиле
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Побывать у истоков государства, открыть историю цитадели со святынями 12 в. и навестить Вещего Олега
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
от 2 500₽ за человека
скидка
30%
Групповая
11 часов
Старая Ладога - первая столица Руси и музей прорыва блокады Ленинграда
Прикоснуться к легендам первой столицы Руси и побывать в уникальном музее-панораме «Прорыв»
Начало: На Площади искусств
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
57003 990₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
В древнюю Старую Ладогу - на комфортабельном автомобиле
Посетить первую столицу Руси и услышать преданья старины глубокой
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
Посетить идиллический город на берегу реки Волхов и прикоснуться к его многовековой истории
Начало: В отеле, на ж/д вокзале или в аэропорту
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
18 400₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Посетить первую столицу Руси и познакомиться с историей старой крепости на экскурсии до 35 человек
Начало: У станции метро «Гостиный Двор»
3 000₽ за человека
Мини-группа
7.5 часов
Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
Побывать в древнейшей столице Руси и исследовать её крепость
Начало: В районе Невского проспекта
Расписание: ежедневно в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
12 340₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Из Петербурга к древним монастырям (в мини-группе)
Посетить Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри и ощутить атмосферу духовности
Начало: В районе метро «Улица Дыбенко»
Расписание: в субботу в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
9 600₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Старая Ладога - древняя как сама Русь
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей4 июня 2024Очень интересная, познавательная экскурсия. Не утомительная, несмотря на двухчасовой переезд. Прогулялись по Староладожской крепости под увлекательный рассказ профессионального гида. Виды на реку
- ВВалентина27 мая 2024Были на экскурсии Старая Ладога 25 мая. Очень все понравилось! Экскурсовод Татьяна внимательная и доброжелательная, показала все достопримечательности, спокойно, нигде не торопила, давала время посмотреть, сфотографировать. Остались самые приятные впечатления от Истока Руси, интересного местного экскурсовода и красот нашей Родины!
- ННадежда12 мая 2024Очень понравился экскурсовод Роман. Человек явно увлеченный историей, рассказал много занятных историй. Водитель профессионал, автобус комфортабельный. Экскурсия была замечательная. Благодарю!
- ННаталья2 мая 2024Даже ветренная и прохладная погода не испортили впечатление. Гид Станислав - просто находка, выше всех похвал; в группе были люди,
- ННАТАЛЬЯ23 апреля 2024Увлекательная экскурсия. Замечательный гид Александр. Спасибо за удивительное путешествие.
- ММария4 марта 2024Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырьВ Мандрогах была много раз. И всегда прекрасно! Но с экскурсией была впервые это был очень удачный опыт) экскурсовод Светлана просто потрясающе провела экскурсию!!!
- ЕЕлена3 января 2024Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырьМне показалось,что поездка в монастырь лишняя. Лучше больше времени провести в деревне,там есть чем заняться. Да и пообедать там тоже
- ММария21 октября 2023Прекрасная экскурсия что бы отвлечься от шума города. Тихий уютный старый город. Древняя крепость и монастыри, широкая река, простор и воздух. Рекомендую чтобы прикоснуться к старине. Экскурсию проводил Александр. Он отличный рассказчик и внимательно относится к участникам
- BBufkga21 октября 2023Очень понравилась экскурсия. Прикоснулись к истории родной страны. Происхождение государства, жизнь наших предков очень нас интересует. Узнали много нового. Красивый
- ТТатьяна11 сентября 2023Интересная, познавательная экскурсия к истокам Руси. Необычайная красота природы, значительное количество объектов, хорошие темп и организация. Большое спасибо гиду Ирине.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Старая Ладога»
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