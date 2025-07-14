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Экскурсии в Кижи из Петрозаводска

Найдено 4 экскурсии в категории «Кижи» в Санкт-Петербурге, цены от 2790 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
В Великий Новгород и окрестности из Петербурга на автобусе
На автобусе
13 часов
2 отзыва
Групповая
В Великий Новгород и окрестности из Петербурга на автобусе
Побывать в Юрьевом монастыре, осмотреть детинец и полюбоваться памятниками деревянного зодчества
Начало: У станции метро «Звенигородская»
24 июл в 08:00
27 июл в 08:00
2790 ₽ за человека
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
На автобусе
11 часов
3 отзыва
Групповая
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Посетить первую столицу Руси и познакомиться с историей старой крепости на экскурсии до 35 человек
Начало: У станции метро «Гостиный Двор»
Расписание: в субботу в 09:00
26 июл в 09:00
2 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
Крепость Орешек: секреты неприступной цитадели
На автобусе
7 часов
19 отзывов
Групповая
Крепость Орешек: секреты неприступной цитадели
Путешествие на Ореховый остров к одной из древнейших крепостей в окрестностях Петербурга
Начало: У Гостиного Двора
Расписание: в понедельник в 09:00
Завтра в 09:00
25 июл в 09:00
3500 ₽ за человека
Усадьба Богословка: этнопарк деревянного зодчества
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Усадьба Богословка: этнопарк деревянного зодчества
Увидеть и понять, как жили крестьяне на Руси
Начало: По указанию путешественника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    14 июля 2025
    В Великий Новгород и окрестности из Петербурга на автобусе
    Отличная насыщенная поездка. Всё понравилось.
  • Е
    Елена
    3 июля 2025
    В Великий Новгород и окрестности из Петербурга на автобусе
    Очень благодарны вашей компании за прекрасно организованную экскурсионную программу в Великий Новгород! Удачно выбрано место сбора группы в 2 мин
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    от станции метро Звенигородская. Комфортабельный,чистый автобус с вежливым водителем Андреем был на месте вовремя. Посадочные места заранее расписаны,что предотвратило лишнюю потерю времени при посадке. Заботливая гид,Наталья Михайловна,сопровождающая нас в поездке,угостила всех туристов чаем/кофе и конфетами,что было очень приятно. Интересный рассказ культурно -исторического содержания скрасил дорогу до места проведения экскурсии. Предложенный комплексный обедочень понравился! Все локации,предложенные по программе,заслуживают внимания! Особо хочется отметить замечательного гида по Великому Новгороду Татьяну! ❤️Увлекательная подача материала,масса интересных фактов и обширная эрудиция не оставили равнодушными ни одного туриста в нашей группе! Желаем вашей компании дальнейшего процветания!

    Очень благодарны вашей компании за прекрасно организованную экскурсионную программу в Великий Новгород! Удачно выбрано место сбораОчень благодарны вашей компании за прекрасно организованную экскурсионную программу в Великий Новгород! Удачно выбрано место сбораОчень благодарны вашей компании за прекрасно организованную экскурсионную программу в Великий Новгород! Удачно выбрано место сбораОчень благодарны вашей компании за прекрасно организованную экскурсионную программу в Великий Новгород! Удачно выбрано место сбораОчень благодарны вашей компании за прекрасно организованную экскурсионную программу в Великий Новгород! Удачно выбрано место сбораОчень благодарны вашей компании за прекрасно организованную экскурсионную программу в Великий Новгород! Удачно выбрано место сбораОчень благодарны вашей компании за прекрасно организованную экскурсионную программу в Великий Новгород! Удачно выбрано место сбораОчень благодарны вашей компании за прекрасно организованную экскурсионную программу в Великий Новгород! Удачно выбрано место сбора
  • Ю
    Юлия
    20 мая 2025
    Крепость Орешек: секреты неприступной цитадели
    Хороший маршрут и организатор, жаль, что не удалось попасть в музей "Прорыв", посвященный прорыву блокады. Но тут вопрос не к
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    организатору, а к музею, так как у них нельзя забронировать посещение заранее. Просьба по возможности решить этот вопрос. А в остальном - все хорошо.

  • В
    Вероника
    3 мая 2025
    Крепость Орешек: секреты неприступной цитадели
    Хорошая экскурсия Спасибо Ольге и водителю!!!
    Хорошая экскурсия
  • П
    Полина
    26 августа 2022
    Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
    У нас была дождливая погода, но несмотря на это день прошёл на ура! Прекрасные места, опытный гид! Рекомендую!
  • К
    Ксения
    18 октября 2021
    Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
    Привет всем! Побывали с дочкой вчера в Старой и Новой Ладоге. Экскурсия очень понравилась. Удобный автобус, компетентный гид, красивые интересные
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    места русской старины, древней нашей истории. Поездка выдалась насыщенной впечатлениями, познавательной, подвижной. Мы начали с посещения крепости, где было очень холодно на постоянном ледяном ветру, а затем солнышко поспособствовало нам согреться и насладиться чудесными видами осенней природы и родной старины. Исторические факты, с которыми нас познакомили экскурсоводы, были для нас новы и удивительны. Ни в мужском, ни в женском монастырях мы не увидели их обитателей, только светских людей. Надышались за день свежим воздухом. Я умылась в святом источнике у храма Иоанна Предтечи. Всё было прекрасно. Спасибо большое менеджеру Ирине, что перенесла для нас поездку по нашей просьбе. Всем рекомендую данную экскурсию. Сама же мечтаю теперь летней порой на недельку съездить в Новую Ладогу, чтобы погулять там и купаться реке.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кижи»

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  1. В Великий Новгород и окрестности из Петербурга на автобусе
  2. Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
  3. Крепость Орешек: секреты неприступной цитадели
  4. Усадьба Богословка: этнопарк деревянного зодчества
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
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  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
  9. Спас на Крови
  10. Финский Залив
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Кижи" можно забронировать 4 экскурсии от 2790 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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