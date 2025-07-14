Групповая
В Великий Новгород и окрестности из Петербурга на автобусе
Побывать в Юрьевом монастыре, осмотреть детинец и полюбоваться памятниками деревянного зодчества
Начало: У станции метро «Звенигородская»
24 июл в 08:00
27 июл в 08:00
2790 ₽ за человека
Групповая
Из Петербурга в Старую Ладогу на автобусе
Посетить первую столицу Руси и познакомиться с историей старой крепости на экскурсии до 35 человек
Начало: У станции метро «Гостиный Двор»
Расписание: в субботу в 09:00
26 июл в 09:00
2 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
Групповая
Крепость Орешек: секреты неприступной цитадели
Путешествие на Ореховый остров к одной из древнейших крепостей в окрестностях Петербурга
Начало: У Гостиного Двора
Расписание: в понедельник в 09:00
Завтра в 09:00
25 июл в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Усадьба Богословка: этнопарк деревянного зодчества
Увидеть и понять, как жили крестьяне на Руси
Начало: По указанию путешественника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга14 июля 2025Отличная насыщенная поездка. Всё понравилось.
- ЕЕлена3 июля 2025Очень благодарны вашей компании за прекрасно организованную экскурсионную программу в Великий Новгород! Удачно выбрано место сбора группы в 2 мин
- ЮЮлия20 мая 2025Хороший маршрут и организатор, жаль, что не удалось попасть в музей "Прорыв", посвященный прорыву блокады. Но тут вопрос не к
- ВВероника3 мая 2025Хорошая экскурсия Спасибо Ольге и водителю!!!
- ППолина26 августа 2022У нас была дождливая погода, но несмотря на это день прошёл на ура! Прекрасные места, опытный гид! Рекомендую!
- ККсения18 октября 2021Привет всем! Побывали с дочкой вчера в Старой и Новой Ладоге. Экскурсия очень понравилась. Удобный автобус, компетентный гид, красивые интересные
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кижи»
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