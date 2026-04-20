Сначала вы отправитесь туда, где зарождалась Древняя Русь.
Узнаете, что происходило на заре её существования, жил ли Рюрик на самом деле и где покоится Вещий Олег.
А затем перенесётесь во времена Петра I и Александра Суворова — посетите монастырь, ставший кораблестроительной верфью, и выясните, что делал в провинции будущий генералиссимус.
Узнаете, что происходило на заре её существования, жил ли Рюрик на самом деле и где покоится Вещий Олег.
А затем перенесётесь во времена Петра I и Александра Суворова — посетите монастырь, ставший кораблестроительной верфью, и выясните, что делал в провинции будущий генералиссимус.
Описание экскурсии
Трассовая экскурсия (50 мин.). Вы услышите о непростых русско-шведских отношениях, варяжских походах, борьбе за Карельский перешеек, князьях Рюрике и Вещем Олеге. По дороге увидите сток Невы и крепость Орешек на одноимённом острове.
Старая Ладога (4 часа 25 мин. с перерывом на обед), носящая неофициальный титул первой столицы Руси. Вы посетите:
- Никольский мужской монастырь, основанный Александром Невским после Невской битвы
- храм святителя Иоанна Златоуста — доминанту обители в стиле романской базилики
- Староладожскую крепость, сооружённую Рюриком
- Стрелочную башню с археологическими находками — кухонной утварью, костюмами, инструментами, оружием
- Варяжскую улицу, древнейшую в России
- место захоронения Вещего Олега согласно Новгородской летописи
Новая Ладога (1 час 50 мин.), где вас ждут:
- обзорная экскурсия по городу, в котором по указу Петра I строились первые корабли Балтийского флота
- Николо-Медведский монастырь — предшественник судостроительной верфи с остатками зданий, икон, ворот, кладбища
- музей Суворова с личными вещами и предметами эпохи великого полководца, служившего здесь 4 года
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты: Музей археологии — 800 ₽ для взрослых, 550 ₽ для пенсионеров и детей; Музей Суворова — 300 ₽ для взрослого, 225 ₽ для пенсионеров, 150 ₽ для детей
- 9 мая Музей Суворова мы не посещаем
- Часть стоимости вы вносите на сайте. Остаток — до экскурсии в течение суток с момента заказа по ссылке, которую пришлёт организатор. После оплаты вы получите ваучер. При отмене экскурсии с вашей стороны за 48 часов оплата возвращается полностью, менее чем за 2 дня — 50%, за 24 часа — сумма не возвращается
- Рекомендуем взять воду и перекус. Можно заказать комплексный обед (первое, второе, салат, хлеб, чай) — 560 ₽
- Размер автобуса может меняться в зависимости от набора группы
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Улица Дыбенко»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 220 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Насыщенное однодневное путешествие к реке Волхов и истокам Руси.
Я узнала много ценного о истории государства и обживании окрестностей Петербурга. Откуда пошло государство и кто были люди, которые населяли эти земли.
Чудесная
Я узнала много ценного о истории государства и обживании окрестностей Петербурга. Откуда пошло государство и кто были люди, которые населяли эти земли.
Чудесная
+1
Алексей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дина! Как же мы рады читать Ваш доброжелательный, подробный отзыв! Спасибо Вам за теплые слова, мы будем рады видеть Вас вновь и вновь среди наших путешественников!
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Замечательный гид Илья рассказал много интересного об истории Старой Ладоги, причём сумел увлечь даже ребёнка! Автобус комфортабельный, безопасный. Экскурсия была очень хорошо спланирована. Спасибо организаторам!
Алексей
Ответ организатора:
Мария, добрый день! Мы очень благодарны Вам за такой положительный отзыв, спасибо! Ну а тот факт, что Ваш ребёнок увлёкся экскурсией - нас особенно порадовал)). Будем рады видеть Вас вновь!
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Не однозначные впечатления.
Из плюсов: большой удобный автобус с кондиционером и прекрасным водителем. Интересные места для посещения, красивые пейзажи, богатая история.
Из минусов: организация всей поездки, на 3.
В описании тура указано, что группа до 17 человек, по факту была больше 30. Экскурсовод - как будто бы старалась, но часто запиналась и путалась.
Из плюсов: большой удобный автобус с кондиционером и прекрасным водителем. Интересные места для посещения, красивые пейзажи, богатая история.
Из минусов: организация всей поездки, на 3.
В описании тура указано, что группа до 17 человек, по факту была больше 30. Экскурсовод - как будто бы старалась, но часто запиналась и путалась.
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