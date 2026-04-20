Сначала вы отправитесь туда, где зарождалась Древняя Русь. Узнаете, что происходило на заре её существования, жил ли Рюрик на самом деле и где покоится Вещий Олег. А затем перенесётесь во времена Петра I и Александра Суворова — посетите монастырь, ставший кораблестроительной верфью, и выясните, что делал в провинции будущий генералиссимус.

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Описание экскурсии

Трассовая экскурсия (50 мин.). Вы услышите о непростых русско-шведских отношениях, варяжских походах, борьбе за Карельский перешеек, князьях Рюрике и Вещем Олеге. По дороге увидите сток Невы и крепость Орешек на одноимённом острове.

Старая Ладога (4 часа 25 мин. с перерывом на обед), носящая неофициальный титул первой столицы Руси. Вы посетите:

Никольский мужской монастырь, основанный Александром Невским после Невской битвы

храм святителя Иоанна Златоуста — доминанту обители в стиле романской базилики

Староладожскую крепость, сооружённую Рюриком

Стрелочную башню с археологическими находками — кухонной утварью, костюмами, инструментами, оружием

Варяжскую улицу, древнейшую в России

место захоронения Вещего Олега согласно Новгородской летописи

Новая Ладога (1 час 50 мин.), где вас ждут:

обзорная экскурсия по городу, в котором по указу Петра I строились первые корабли Балтийского флота

Николо-Медведский монастырь — предшественник судостроительной верфи с остатками зданий, икон, ворот, кладбища

музей Суворова с личными вещами и предметами эпохи великого полководца, служившего здесь 4 года

Организационные детали