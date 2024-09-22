Чтобы увидеть всю красоту карельской природы, отправляйтесь в парк Рускеала на целый день.
И наш недорогой и неутомительный автобусный тур подойдёт для этого как нельзя лучше! В поездке к средневековой крепости вы услышите об истории русского Севера и его постройках. А ещё вас ждёт живописный Мраморный каньон, а также прогулка среди водопадов Ахвенкоски.
И наш недорогой и неутомительный автобусный тур подойдёт для этого как нельзя лучше! В поездке к средневековой крепости вы услышите об истории русского Севера и его постройках. А ещё вас ждёт живописный Мраморный каньон, а также прогулка среди водопадов Ахвенкоски.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Главная цель нашего путешествия — Рускеала. Программа составлена так, чтобы у вас было достаточно свободного времени в горном парке: насладиться видами, услышать увидительные истории, заглянуть в загадочные мраморные штольни, вдоволь нафотографироваться. Но будут на нашем пути и другие интересные места — чтобы вы в полной мере оценили природные чудеса, самобытную архитектуру и вкусовые традиции северных народов.
Программа поездки
- 06:30 — 07:00 — посадка в автобус у Казанского собора
- 07:30 — посадка в автобус у ст. м. «Проспект Просвещения»
- 09:00 — 09:20 — остановка у храма Коневской Иконы Божьей Матери
- 09:50 — 10:30 — крепость Корела-Кексгольм: вы прогуляетесь по территории средневековой крепости, узнаете о событиях, которые она пережила, и поймёте, как она связана с Емельяном Пугачевым и декабристами
- 12:30 — 13:30 — обед
- 14:00–14:30 — Ахвенкоски, шумные и живописные водопады, не раз «снимавшиеся» в кино. При желании вы сможете прогуляться по экотропе и сделать отличные кадры с близкого расстояния
- 15:30 — 18:00 — Горный парк Рускеала (Мраморный Каньон). Здесь вы полюбуетесь волшебными пейзажами, сделаете сотни замечательных фото и при желании испробуете активные развлечения
- 19:30 — 20:00 — карельская рыбная лавка: фирменный магазин, где вы сможете приобрести местную продукцию
- 23:00 — 23:30 — прибытие в Санкт-Петербург
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе или микроавтобусе
- При себе необходимо иметь паспорт (свидетельство о рождении для детей)
ежедневно в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 090 ₽
|Дети до 7 лет
|1 990 ₽
|Пенсионеры
|1 990 ₽
|Школьники
|1 990 ₽
|Студенты
|1 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 226 туристов
Приветствуем гостей северного края! С 2016 года более 70 тысяч человек посетили с нами экскурсии в Карелии, Ленинградской области и Великом Новгороде. В нашей команде работают лицензированные гиды, которые ежегодно повышают свою квалификацию. Мы организуем качественные путешествия по доступным ценам и с душой знакомим с достопримечательностями региона. Приезжайте к нам — и путешествуйте с любовью!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Софья
22 сен 2024
Все понравилось, за исключением организации посадки на автобус! 🥲Сели на свой страх и риск в единственный свободный автобус, так как не знали наш или нет (слава богу оказался наш). Организатор сайта Tripster не написала номер автобуса и не отвечала на звонки и смс (Анастасия Я.) А так все супер! Спасибо 😉
С
Светлана
6 сен 2024
В этой экскурсии была просто поездка на автобусе, причем целый день 🥹 завоз в магазины, красоты особой и не увидела. Не впечатлило от слова совсем! Экскурсовод Анна рассказывала интересно, но грубовата, боялись что то лишнее спросить. Я ожидала большего 😔
А
Анна
11 авг 2024
Покупка экскурсионного тура всегда своеобразный "кот с мешке"
Все эмоции зависят от экскурсовода и организаторов.
Когда экскурсовод "уставший" и "никакой"
- получается потерянный день и негатив от мероприятия.
Все эмоции зависят от экскурсовода и организаторов.
Когда экскурсовод "уставший" и "никакой"
- получается потерянный день и негатив от мероприятия.
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