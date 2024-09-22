С Софья Все понравилось, за исключением организации посадки на автобус! 🥲Сели на свой страх и риск в единственный свободный автобус, так как не знали наш или нет (слава богу оказался наш). Организатор сайта Tripster не написала номер автобуса и не отвечала на звонки и смс (Анастасия Я.) А так все супер! Спасибо 😉

С Светлана В этой экскурсии была просто поездка на автобусе, причем целый день 🥹 завоз в магазины, красоты особой и не увидела. Не впечатлило от слова совсем! Экскурсовод Анна рассказывала интересно, но грубовата, боялись что то лишнее спросить. Я ожидала большего 😔