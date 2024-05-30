Описание экскурсии

Каждый уголок горного парка «Рускеала» пропитан историей и культурой Карелии. Здесь природа и человек сливаются в одно, создавая гармоничное и вдохновляющее пространство. В поездке в горный парк «Рускеала» вас ждут незабываемые приключения. Вы сможете отправиться на экскурсии, пешие прогулки, водные прогулки и даже исследовать подземные лабиринты. Есть захватывающие развлечения и для любителей адреналина — катание на троллее (zip-line) и веревочный парк. Кроме того, в парке регулярно проводятся экологические забеги и фестивали, где вы сможете насладиться атмосферой и познакомиться с местными традициями и культурой. Не забудьте попробовать карельскую кухню. Вы сможете попробовать аутентичные блюда и узнать о сакральных традициях карельской культуры. Также не пропустите возможность приобрести уникальные сувениры, сделанные мастерами из местных материалов. Горный парк «Рускеала» — это не только место для отдыха и развлечений, но и настоящая научная и творческая лаборатория. Здесь вас ожидает удивительное сочетание природы и человеческого творчества, которое существует уже несколько веков. Мрамор «цвета белых ночей», который добывается в этом парке, — настоящее произведение искусства и один из самых ценных в мире.