Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»

Горный парк «Рускеала» — это место, которое не оставит вас равнодушными.

Здесь вы сможете насладиться красотой и величием природы, а также узнать больше о культуре и истории Карелии. Также в программе экскурсии вас ждут посещение крепости Корела и знаменитых водопадов Ахвенкоски.
4.67
12 отзывов
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Что вас ожидает:

  • Приозерск
  • Крепость Корела
  • Водопады Ахвенкоски
  • Парк «Рускеала»

Описание экскурсии

Каждый уголок горного парка «Рускеала» пропитан историей и культурой Карелии. Здесь природа и человек сливаются в одно, создавая гармоничное и вдохновляющее пространство. В поездке в горный парк «Рускеала» вас ждут незабываемые приключения. Вы сможете отправиться на экскурсии, пешие прогулки, водные прогулки и даже исследовать подземные лабиринты. Есть захватывающие развлечения и для любителей адреналина — катание на троллее (zip-line) и веревочный парк. Кроме того, в парке регулярно проводятся экологические забеги и фестивали, где вы сможете насладиться атмосферой и познакомиться с местными традициями и культурой. Не забудьте попробовать карельскую кухню. Вы сможете попробовать аутентичные блюда и узнать о сакральных традициях карельской культуры. Также не пропустите возможность приобрести уникальные сувениры, сделанные мастерами из местных материалов. Горный парк «Рускеала» — это не только место для отдыха и развлечений, но и настоящая научная и творческая лаборатория. Здесь вас ожидает удивительное сочетание природы и человеческого творчества, которое существует уже несколько веков. Мрамор «цвета белых ночей», который добывается в этом парке, — настоящее произведение искусства и один из самых ценных в мире.

Ежедневно с 07:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Приозерск
  • Крепость Корела
  • Водопады Ахвенкоски
  • Парк «Рускеала»
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Трансфер на автобусе
Что не входит в цену
  • Обед - от 500 руб.
  • Входные билеты в парк Рускеала от 300р
  • Входные билеты на водопады Ахвенкоски от 300р
Место начала и завершения?
Ул. Казанская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07:00
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Менеджер свяжется с Вами для подтверждения бронирования и уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Д
30 мая 2024
Спасибо Александру. Все чудесно прошло. Знает своё дело и понимает, что нужно клиентам. Вовремя начинает экскурсию, несколько остановок по пути в Карелию. Рассказывает смотря в глаза туристам. Кто не хочет
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на стандартный обед, то предлагает кафе рядом, зайдёт, спросит как дела, все ли впорядке. Кроме того, что связано с экскурсией, много говорил по историческим справкам. Всю дорогу туда и назад давал много интересной и полезной информации. Огромное спасибо.

М
27 мая 2024
Поездка выдалась замечательной! Гид Александр-профессионал, хотелось бы отправиться в следующее путешествие именно с ним!
Ю
17 мая 2024
Очень информативная экскурсия. Гид Александр очень увлекательно рассказал про историю заселения Карельской территории. Много исторических фактов. По пути следования по маршруту сообщал о каждом значимом месте. Мы посетили все запланированные программой достопримечательности. Комфортный автобус, прекрасный водитель. Получила большое удовольствие от поездки.
На водопадах хотелось бы быть дольше - уж очень живописно!!!
Ю
15 мая 2024
О
14 мая 2024
В
13 мая 2024
11 мая были в Карелии. Гид Александр Шаров, хочется выразить ему огромную благодарность за отличное настроение во время экскурсии и непрерывное повествование об истории Карелии, крепости Корела, К. Г. Манергейме,
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блокаде Ленинграда, Емельяне Пугачевом и многом многом другом.
Парк Рускеала прекрасен, к сожалению в настоящий момент спуск к подземному озеру закрыт, но любопытные все равно спускаются. На водопаде Ахвенкоски обязательно нужно пройти по тропе и подвесным мостикам. Входной билет 400 руб взрослый, но без этого невозможно оценить эту локацию и увидеть водопады со всех сторон.
Организация прекрасна, все по расписанию, без опозданий.
Экскурсию рекомендую.

Примечание для организаторов: хотелось бы больше времени на водопадах, хотя бы час.
Водитель возил нас с 06 утра до 24 ночи. И я услышала, что на след. день у него опять экскурсия в Карелию. Возможно ваши водители сверхлюди, но в целях безопасности туристов у них должен быть полноценный отдых между такими сложными поездками.

И
13 мая 2024
М
12 мая 2024
М
12 мая 2024
Путешествие понравилось: много остановок и информации во время путешествия, большое внимание уделено безопасности, а также историческом экскурсу по Капелькой земле. Водопад - классное приключение, однозначно стоит того, чтобы туда сходить.
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В Сортавалле остановились на 20 минут на обратном пути, город хоть и небольшой, но интересный - было бы здорово увеличить время посещения до часа. И самое главное - хотелось бы побольше времени провести в парке Рускеала. У нас было чуть меньше 3 часов: конечно можно успеть посмотреть парк, но на зиплайн, прогулку в подземной части, пофотографироваться, да и просто посидеть-насладиться видами, времени не хватит. Что учитывая время в дороге - около 6 часов в одну сторону, как то совсем скромно.

Т
6 мая 2024
И
4 мая 2024
Все отлично организовано. Гид Александр Шаров потрясающий! Очень интересно рассказывал материал, никакой нудятины, слушать было одно удовольствие. Очень люблю историю, но для себя услышала очень много нового.
Успели посетить все места
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по программе, дополнительно, по согласованию с группой, нам устроили дегустацию карельских бальзамов. В обеденный перерыв на выбор можно было пойти в кафе самостоятельно или заказать комплексный обед за 700р). Выбрала за 700 р и не пожалела, все очень вкусно (салат, суп, второе, компот и карельский пирожок-калитка). Всю дорогу нам напоминали о безопасности, все были пристегнуты, водитель вел автобус аккуратно.
Впечатления от посещения водопадов и Рускеалы незабываемые.
Однозначно рекомендую!

В
28 апр 2024

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