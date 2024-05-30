Горный парк «Рускеала» — это место, которое не оставит вас равнодушными.
Здесь вы сможете насладиться красотой и величием природы, а также узнать больше о культуре и истории Карелии. Также в программе экскурсии вас ждут посещение крепости Корела и знаменитых водопадов Ахвенкоски.
Здесь вы сможете насладиться красотой и величием природы, а также узнать больше о культуре и истории Карелии. Также в программе экскурсии вас ждут посещение крепости Корела и знаменитых водопадов Ахвенкоски.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Приозерск
- Крепость Корела
- Водопады Ахвенкоски
- Парк «Рускеала»
Описание экскурсии
Каждый уголок горного парка «Рускеала» пропитан историей и культурой Карелии. Здесь природа и человек сливаются в одно, создавая гармоничное и вдохновляющее пространство. В поездке в горный парк «Рускеала» вас ждут незабываемые приключения. Вы сможете отправиться на экскурсии, пешие прогулки, водные прогулки и даже исследовать подземные лабиринты. Есть захватывающие развлечения и для любителей адреналина — катание на троллее (zip-line) и веревочный парк. Кроме того, в парке регулярно проводятся экологические забеги и фестивали, где вы сможете насладиться атмосферой и познакомиться с местными традициями и культурой. Не забудьте попробовать карельскую кухню. Вы сможете попробовать аутентичные блюда и узнать о сакральных традициях карельской культуры. Также не пропустите возможность приобрести уникальные сувениры, сделанные мастерами из местных материалов. Горный парк «Рускеала» — это не только место для отдыха и развлечений, но и настоящая научная и творческая лаборатория. Здесь вас ожидает удивительное сочетание природы и человеческого творчества, которое существует уже несколько веков. Мрамор «цвета белых ночей», который добывается в этом парке, — настоящее произведение искусства и один из самых ценных в мире.
Ежедневно с 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Приозерск
- Крепость Корела
- Водопады Ахвенкоски
- Парк «Рускеала»
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Трансфер на автобусе
Что не входит в цену
- Обед - от 500 руб.
- Входные билеты в парк Рускеала от 300р
- Входные билеты на водопады Ахвенкоски от 300р
Место начала и завершения?
Ул. Казанская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07:00
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Менеджер свяжется с Вами для подтверждения бронирования и уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Диана
30 мая 2024
Спасибо Александру. Все чудесно прошло. Знает своё дело и понимает, что нужно клиентам. Вовремя начинает экскурсию, несколько остановок по пути в Карелию. Рассказывает смотря в глаза туристам. Кто не хочет
М
Милена
27 мая 2024
Поездка выдалась замечательной! Гид Александр-профессионал, хотелось бы отправиться в следующее путешествие именно с ним!
Ю
Юлия
17 мая 2024
Очень информативная экскурсия. Гид Александр очень увлекательно рассказал про историю заселения Карельской территории. Много исторических фактов. По пути следования по маршруту сообщал о каждом значимом месте. Мы посетили все запланированные программой достопримечательности. Комфортный автобус, прекрасный водитель. Получила большое удовольствие от поездки.
На водопадах хотелось бы быть дольше - уж очень живописно!!!
На водопадах хотелось бы быть дольше - уж очень живописно!!!
Ю
Юлия
15 мая 2024
О
Ольга
14 мая 2024
В
Вероника
13 мая 2024
11 мая были в Карелии. Гид Александр Шаров, хочется выразить ему огромную благодарность за отличное настроение во время экскурсии и непрерывное повествование об истории Карелии, крепости Корела, К. Г. Манергейме,
И
Ирина
13 мая 2024
М
Марта
12 мая 2024
М
Михатова
12 мая 2024
Путешествие понравилось: много остановок и информации во время путешествия, большое внимание уделено безопасности, а также историческом экскурсу по Капелькой земле. Водопад - классное приключение, однозначно стоит того, чтобы туда сходить.
Т
Тимофей
6 мая 2024
И
Ирина
4 мая 2024
Все отлично организовано. Гид Александр Шаров потрясающий! Очень интересно рассказывал материал, никакой нудятины, слушать было одно удовольствие. Очень люблю историю, но для себя услышала очень много нового.
Успели посетить все места
Успели посетить все места
В
Виктория
28 апр 2024
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