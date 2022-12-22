Индивидуальное путешествие на автомобиле - самый удобный способ познакомиться со столицей древней вечевой Новгородской республики. Увидим Рюриково городище - вероятную столицу Древней Руси. Юрьев монастырь с храмом начала XII века. Музей деревянного зодчества Витославлицы, где познакомимся с крестьянским бытом. Новгородский кремль с Софийским храмом и памятником 1000-летия Руси. Ярославо дворище. Пообедаем в одном из лучших местных ресторанов.

С открытием трассы М11 дорога из центра Петербурга до Великого Новгорода стала занимать 2,5 часа. Так что у наших гостей появилась возможность знакомства и с этим древним городом, так не похожим на имперский Санкт-Петербург.

Начнём экскурсию мы в пути. Расскажем о том, как мог возникнуть Великий Новгород. Какие знаковые события истории нашей страны в нём происходили.

В первую очередь познакомимся с Рюриковым городищем. Местом, куда основатель династии Рюриковичей переместил столицу из Ладоги. Отсюда открывается вид на Волхов - на другом берегу видны купола храмов Юрьева монастыря и сам город.

Затем переезжаем в мужской Юрьев монастырь. Знакомимся с Георгиевским храмом постройки 1119 года. Огромное древнее здание производит соответствующее впечатление.

Совсем рядом находится музей деревянного зодчества Витославлицы. Здесь мы пообедаем в ресторане, где стоит отведать блюда классической русской кухни. А затем пройдёмся по музею, зайдём в деревянные избы XIX века. Изучим, как они были устроены. Как в них жили. Есть здесь и деревянные церкви, хозяйственные постройки.

Отсюда перемещаемся в Новгородский кремль. Обязательно зайдём в главную святыню Великого Новгорода - собор святой Софии. Посетим звонницу. Перейдём по пешеходному мосту через Волхов, зайдём в Ярославо дворище.

Если останется время, то летом вы сможете прокатиться по Волхову в составе сборной экскурсии. Или зайти в местный музей, Грановитую палату.