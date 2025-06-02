Самый удобный и комфортный способ познакомиться с Великим Новгородом — это отправиться туда в индивидуальный тур на автомобиле.
Всего за один день мы посетим Рюриково городище, Юрьев монастырь, Музей деревянного зодчества «Витославлицы», Новгородский кремль с Софийским храмом и Ярославово дворище.
Всего за один день мы посетим Рюриково городище, Юрьев монастырь, Музей деревянного зодчества «Витославлицы», Новгородский кремль с Софийским храмом и Ярославово дворище.
Описание экскурсииЧто вы увидите На данный момент дорога из центра Петербурга до Великого Новгорода занимает всего 2,5 часа. Экскурсия начнется уже в пути — вы узнаете о возникновении Новгорода и знаковых событиях, которые там происходили. По прибытии мы в первую очередь познакомимся с Рюриковым городищем — местом, куда основатель династии Рюриковичей переместил столицу из Ладоги. Отсюда открывается вид на Волхов — на другом берегу видны купола храмов Юрьева монастыря и сам город. Затем вы посетите мужской Юрьев монастырь и находящийся неподалеку Музей деревянного зодчества «Витославлицы». Здесь вас ждет обед в ресторане классической русской кухни. После перерыва мы пройдёмся по музею, зайдём в деревянные избы XIX века. Изучим, как они были устроены. Затем мы отправимся в Новгородский кремль. Обязательно зайдём в главную святыню Великого Новгорода — собор святой Софии. Увидим звонницу, перейдём по пешеходному мосту через Волхов и зайдём в Ярославово дворище. Если останется время, то летом можно прокатиться по Волхову в составе сборной экскурсии, или зайти в местный музей и Грановитую палату.
В любой день в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рюриково городище
- Юрьев монастырь
- Музей «Витославлицы»
- Новгородский кремль
- Собор святой Софии
- Грановитая палата
- Памятник 1000-летия Руси
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Трансфер на автомобиле гида
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Завершение: Где вам удобно: в пределах КАДА + Пулково
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в любое время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Отличная экскурсия. Большой объем интереснейшей информации. Возможность посетить достопримечательности, не доступные при больших групповых поездках. Возможность корректировать свое время и программу так, чтобы получить максимум впечатлений. Большое спасибо организаторам и гиду Татьяне за прекрасно проведенное время!
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В
Были на экскурсии с Владиславой. Все замечательно,хорошее знание истории, доступное повествование. Было комфортно,несмотря на,сложные погодные условия(снегопад) вождение авто было профессиональным (оценка водителя с 40 летним стажем). Рекомендую данную индивидуальную экскурсию.
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В
Были на экскурсии с Владиславой. Все замечательно,хорошее знание истории, доступное повествование. Было комфортно,несмотря на,сложные погодные условия(снегопад) вождение авто было профессиональным (оценка водителя с 40 летним стажем). Рекомендую данную индивидуальную экскурсию.
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S
Замечательная экскурсия с профессиональным гидом!!! Очень благодарны Владиславе за содержательную программу, от начала нашей встречи и до окончания поездки мы были в полном восторге от знаний этого замечательного человека и доступности ее рассказа!!!
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s
Замечательная экскурсия с профессиональным гидом!!! Очень благодарны Владиславе за содержательную программу, от начала нашей встречи и до окончания поездки мы были в полном восторге от знаний этого замечательного человека и доступности ее рассказа!!!
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С
Замечательная экскурсия с профессиональным гидом!!! Очень благодарны Владиславе за содержательную программу, от начала нашей встречи и до окончания поездки мы были в полном восторге от знаний этого замечательного человека и доступности ее рассказа!!!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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