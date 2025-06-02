Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Самый удобный и комфортный способ познакомиться с Великим Новгородом — это отправиться туда в индивидуальный тур на автомобиле.



Всего за один день мы посетим Рюриково городище, Юрьев монастырь, Музей деревянного зодчества «Витославлицы», Новгородский кремль с Софийским храмом и Ярославово дворище. 5 9 отзывов

Александр Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 35 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 9 отзывов 12 часов 1-6 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вы увидите На данный момент дорога из центра Петербурга до Великого Новгорода занимает всего 2,5 часа. Экскурсия начнется уже в пути — вы узнаете о возникновении Новгорода и знаковых событиях, которые там происходили. По прибытии мы в первую очередь познакомимся с Рюриковым городищем — местом, куда основатель династии Рюриковичей переместил столицу из Ладоги. Отсюда открывается вид на Волхов — на другом берегу видны купола храмов Юрьева монастыря и сам город. Затем вы посетите мужской Юрьев монастырь и находящийся неподалеку Музей деревянного зодчества «Витославлицы». Здесь вас ждет обед в ресторане классической русской кухни. После перерыва мы пройдёмся по музею, зайдём в деревянные избы XIX века. Изучим, как они были устроены. Затем мы отправимся в Новгородский кремль. Обязательно зайдём в главную святыню Великого Новгорода — собор святой Софии. Увидим звонницу, перейдём по пешеходному мосту через Волхов и зайдём в Ярославово дворище. Если останется время, то летом можно прокатиться по Волхову в составе сборной экскурсии, или зайти в местный музей и Грановитую палату.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Рюриково городище

Юрьев монастырь

Музей «Витославлицы»

Новгородский кремль

Собор святой Софии

Грановитая палата

Памятник 1000-летия Руси Что включено Экскурсионное обслуживание

Трансфер на автомобиле гида Что не входит в цену Билеты в музеи

Обед Где начинаем и завершаем? Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта Завершение: Где вам удобно: в пределах КАДА + Пулково Когда и сколько длится? Когда: В любой день в любое время Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.