Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологом

Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологом
Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологом
Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологом
Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологом
Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологом
Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологом
Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологом
Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологом
Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологом
Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологом
Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологом
Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологом
Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологом

Что вас ожидает 🤩

  • Рюриково городище
  • Юрьев монастырь
  • Музей Витославлицы
  • Новгородский кремль
  • Собор святой Софии
  • Грановитая палата
  • Памятник 1000-летия Руси
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Индивидуальное путешествие на автомобиле - самый удобный способ познакомиться со столицей древней вечевой Новгородской республики. Увидим Рюриково городище - вероятную столицу Древней Руси. Юрьев монастырь с храмом начала XII века. Музей деревянного зодчества Витославлицы, где познакомимся с крестьянским бытом. Новгородский кремль с Софийским храмом и памятником 1000-летия Руси. Ярославо дворище. Пообедаем в одном из лучших местных ресторанов.
С открытием трассы М11 дорога из центра Петербурга до Великого Новгорода стала занимать 2,5 часа. Так что у наших гостей появилась возможность знакомства и с этим древним городом, так не похожим на имперский Санкт-Петербург.
Начнём экскурсию мы в пути. Расскажем о том, как мог возникнуть Великий Новгород. Какие знаковые события истории нашей страны в нём происходили.
В первую очередь познакомимся с Рюриковым городищем. Местом, куда основатель династии Рюриковичей переместил столицу из Ладоги. Отсюда открывается вид на Волхов - на другом берегу видны купола храмов Юрьева монастыря и сам город.
Затем переезжаем в мужской Юрьев монастырь. Знакомимся с Георгиевским храмом постройки 1119 года. Огромное древнее здание производит соответствующее впечатление.
Совсем рядом находится музей деревянного зодчества Витославлицы. Здесь мы пообедаем в ресторане, где стоит отведать блюда классической русской кухни. А затем пройдёмся по музею, зайдём в деревянные избы XIX века. Изучим, как они были устроены. Как в них жили. Есть здесь и деревянные церкви, хозяйственные постройки.
Отсюда перемещаемся в Новгородский кремль. Обязательно зайдём в главную святыню Великого Новгорода - собор святой Софии. Посетим звонницу. Перейдём по пешеходному мосту через Волхов, зайдём в Ярославо дворище.
Если останется время, то летом вы сможете прокатиться по Волхову в составе сборной экскурсии. Или зайти в местный музей, Грановитую палату.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Трансфер на автомобиле гида
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Завершение: Где вам удобно: в пределах КАДА + Пулково
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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