Архитектура и археология – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Архитектура и археология» в Санкт-Петербурге, цены от 3 705 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Пешая
скидка
5%
513 отзывов
1.5 часа
Квест
до 5 чел.
Индивидуальный квест по Летнему саду для всей семьи
Захватывающая экскурсия-квест для детей по Летнему саду. Узнайте о Петре I, разыграйте сценки, станьте археологами и ландшафтными дизайнерами
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
Сегодня в 15:00
Завтра в 16:00
39003 705 за всё до 5 чел.
Детская экскурсия в Эрмитаже «Стерегущие золото грифы»
Пешая
2 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Детская экскурсия в Эрмитаже «Стерегущие золото грифы»
Отправиться в «археологическую экспедицию» по залам древней Сибири с гидом-историком
Начало: У церковной лестницы Эрмитажа
22 окт в 11:00
23 окт в 11:00
5 800 за всё до 4 чел.
Первобытное и древнее искусство в Эрмитаже с археологом
2 часа
Билеты
Первобытное и древнее искусство в Эрмитаже с археологом
Рассмотреть алтайскую мумию, прочесть петроглифы и услышать истории из археологических экспедиций
Начало: Во дворе Зимнего дворца
24 окт в 11:00
25 окт в 13:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    8 октября 2024
    Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
    Елизавета проводила квест для наших детей в летнем саду. Детски от 4 до 7 лет, все 2 часа были увлечены, активны и радостны! Очень все понравилось, благодарим!
  • А
    Анастасия
    22 сентября 2024
    Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
    Были на экскурсии с детьми 12 лет. Материал экскурсии понятен, доносится экскурсоводом интересно, с элементами квеста, заданий. Взрослым тоже было интересно все вспомнить и узнать что-то новое.
  • О
    Оксана
    15 сентября 2024
    Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
    Очень милая Елизавета максимально заинтересовала моих сыновей 12 и 8 лет! Прекрасный маршрут, интересные задания, однозначно рекомендую
    Очень милая Елизавета максимально заинтересовала моих сыновей 12 и 8 лет! Прекрасный маршрут, интересные задания, однозначно рекомендуюОчень милая Елизавета максимально заинтересовала моих сыновей 12 и 8 лет! Прекрасный маршрут, интересные задания, однозначно рекомендуюОчень милая Елизавета максимально заинтересовала моих сыновей 12 и 8 лет! Прекрасный маршрут, интересные задания, однозначно рекомендую
  • А
    Анна
    15 августа 2024
    Детская экскурсия в Эрмитаже «Стерегущие золото грифы»
    Полина уже наш постоянный экскурсовод в Питере. Это была уже вторая встреча с нею в Эрмитаже. Мы познакомились с нею
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    в прошлом году. И уже хотим, чтобы только она рассказывала нам про художников и историю. Экскурсии у Полины - всегда праздник❤️

  • А
    Анастасия
    9 июня 2024
    Детская экскурсия в Эрмитаже «Стерегущие золото грифы»
    У Полины безумно интересная экскурсия оказалась! Час прошёл как пролетел. Дети и я были Мне кажется я никогда и не была
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    в этих залах. Самая древняя карета и ковёр в мире! Разглядывать с Полиной загадки ковра нужно! До сих пор под впечатлением, почему уши в другую сторону нарисованы…

    У Полины безумно интересная экскурсия оказалась! Час прошёл как пролетел. Дети и я былиУ Полины безумно интересная экскурсия оказалась! Час прошёл как пролетел. Дети и я былиУ Полины безумно интересная экскурсия оказалась! Час прошёл как пролетел. Дети и я были
  • S
    Svetlana
    28 октября 2023
    Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологом
    Замечательная экскурсия с профессиональным гидом!!! Очень благодарны Владиславе за содержательную программу, от начала нашей встречи и до окончания поездки мы были в полном восторге от знаний этого замечательного человека и доступности ее рассказа!!!
  • К
    Кулешов
    30 апреля 2023
    Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологом
    Очень содержательная и полезная экскурсия по Великому Новгороду и его пригородам, храмам, истриаеским местам. Огромная благодрность Владиславе за содержательную экскурсию, интересный рассказ о истории.
  • В
    Ведринцев
    4 января 2023
    Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологом
    Были на экскурсии с Владиславой. Все замечательно,хорошее знание истории, доступное повествование. Было комфортно,несмотря на,сложные погодные условия(снегопад) вождение авто было профессиональным (оценка водителя с 40 летним стажем). Рекомендую данную индивидуальную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Архитектура и археология»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в октябре 2024
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