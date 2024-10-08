скидка
5%
1.5 часа
Квест
до 5 чел.
Индивидуальный квест по Летнему саду для всей семьи
Захватывающая экскурсия-квест для детей по Летнему саду. Узнайте о Петре I, разыграйте сценки, станьте археологами и ландшафтными дизайнерами
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
Сегодня в 15:00
Завтра в 16:00
39003 705₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Детская экскурсия в Эрмитаже «Стерегущие золото грифы»
Отправиться в «археологическую экспедицию» по залам древней Сибири с гидом-историком
Начало: У церковной лестницы Эрмитажа
22 окт в 11:00
23 окт в 11:00
5 800₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Билеты
Первобытное и древнее искусство в Эрмитаже с археологом
Рассмотреть алтайскую мумию, прочесть петроглифы и услышать истории из археологических экспедиций
Начало: Во дворе Зимнего дворца
24 окт в 11:00
25 окт в 13:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья8 октября 2024Елизавета проводила квест для наших детей в летнем саду. Детски от 4 до 7 лет, все 2 часа были увлечены, активны и радостны! Очень все понравилось, благодарим!
- ААнастасия22 сентября 2024Были на экскурсии с детьми 12 лет. Материал экскурсии понятен, доносится экскурсоводом интересно, с элементами квеста, заданий. Взрослым тоже было интересно все вспомнить и узнать что-то новое.
- ООксана15 сентября 2024Очень милая Елизавета максимально заинтересовала моих сыновей 12 и 8 лет! Прекрасный маршрут, интересные задания, однозначно рекомендую
- ААнна15 августа 2024Полина уже наш постоянный экскурсовод в Питере. Это была уже вторая встреча с нею в Эрмитаже. Мы познакомились с нею
- ААнастасия9 июня 2024У Полины безумно интересная экскурсия оказалась! Час прошёл как пролетел. Дети и я были Мне кажется я никогда и не была
- SSvetlana28 октября 2023Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологомЗамечательная экскурсия с профессиональным гидом!!! Очень благодарны Владиславе за содержательную программу, от начала нашей встречи и до окончания поездки мы были в полном восторге от знаний этого замечательного человека и доступности ее рассказа!!!
- ККулешов30 апреля 2023Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологомОчень содержательная и полезная экскурсия по Великому Новгороду и его пригородам, храмам, истриаеским местам. Огромная благодрность Владиславе за содержательную экскурсию, интересный рассказ о истории.
- ВВедринцев4 января 2023Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологомБыли на экскурсии с Владиславой. Все замечательно,хорошее знание истории, доступное повествование. Было комфортно,несмотря на,сложные погодные условия(снегопад) вождение авто было профессиональным (оценка водителя с 40 летним стажем). Рекомендую данную индивидуальную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Архитектура и археология»
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