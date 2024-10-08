Д Дарья Экскурсия-квест для детей по Летнему саду Елизавета проводила квест для наших детей в летнем саду. Детски от 4 до 7 лет, все 2 часа были увлечены, активны и радостны! Очень все понравилось, благодарим!

А Анастасия Экскурсия-квест для детей по Летнему саду Были на экскурсии с детьми 12 лет. Материал экскурсии понятен, доносится экскурсоводом интересно, с элементами квеста, заданий. Взрослым тоже было интересно все вспомнить и узнать что-то новое.

О Оксана Экскурсия-квест для детей по Летнему саду Очень милая Елизавета максимально заинтересовала моих сыновей 12 и 8 лет! Прекрасный маршрут, интересные задания, однозначно рекомендую

А Анна Детская экскурсия в Эрмитаже «Стерегущие золото грифы» читать дальше в прошлом году. И уже хотим, чтобы только она рассказывала нам про художников и историю. Экскурсии у Полины - всегда праздник❤️ Полина уже наш постоянный экскурсовод в Питере. Это была уже вторая встреча с нею в Эрмитаже. Мы познакомились с нею

А Анастасия Детская экскурсия в Эрмитаже «Стерегущие золото грифы» читать дальше в этих залах. Самая древняя карета и ковёр в мире! Разглядывать с Полиной загадки ковра нужно! До сих пор под впечатлением, почему уши в другую сторону нарисованы… У Полины безумно интересная экскурсия оказалась! Час прошёл как пролетел. Дети и я были Мне кажется я никогда и не была

S Svetlana Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологом Замечательная экскурсия с профессиональным гидом!!! Очень благодарны Владиславе за содержательную программу, от начала нашей встречи и до окончания поездки мы были в полном восторге от знаний этого замечательного человека и доступности ее рассказа!!!

К Кулешов Из Санкт-Петербурга в Великий Новгород с профессиональным гидом-археологом Очень содержательная и полезная экскурсия по Великому Новгороду и его пригородам, храмам, истриаеским местам. Огромная благодрность Владиславе за содержательную экскурсию, интересный рассказ о истории.