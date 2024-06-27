1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Петербург за рулем: исторический обзор и секреты города
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и скрытые сокровища с личным гидом
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Царское Село на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно кроме вторников
Сегодня в 15:00
4 июля в 09:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
от 22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: от отеля, вокзала, аэропорта
Сегодня в 17:00
Завтра в 16:00
от 13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мифы и Легенды Петербурга на микроавтобусе с гидом
Начало: В удобном вам месте (отель, аэропорт, вокзал)
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для вас время и месте
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
8 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Пушкин и Павловск на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта и т. д
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный трансфер из аэропорта с экскурсией по Петербургу
Встреча в аэропорту с комфортным авто и гидом, который раскроет секреты Петербурга на пути к отелю
Начало: В аэропорту Пулково
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Навестить город на границе, проникнуться его атмосферой и услышать о насыщенной истории
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
Посетить идиллический город на берегу реки Волхов и прикоснуться к его многовековой истории
Начало: В отеле, на ж/д вокзале или в аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта + экскурсия по Санкт-Петербургу
Поймать двух зайцев - с комфортом доехать до отеля и увидеть интересные места Северной столицы
Начало: В аэропорту Пулково
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
4 920₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина27 июня 2024Спасибо экскурсоводу Ольге за глубокое интересное ознакомление с Кронштадтом. Очень рекомендую. 💐
- ННадежда26 июня 2024Мы осталисб очень довольны и маршрутом, который был гибко перестроен под нас, и содержанием рассказа. Хотели получить представление о городе,
- ЕЕкатерина25 июня 2024У нас гидом была Юлия. Экскурсия проведена с посещением Петропавловской крепости. Рассказы Юлии живые, с тонкостями и фактами, которые не
- ННаталья23 июня 2024Благодарим Юлию за потрясающую экскурсию по Выборгу! Было очень интересно: много исторических фактов, живописных видов и, конечно же, легендарные крендели))
- ККсения22 июня 2024Юлия - прекрасный экскурсовод! Время пролетело весело, познавательно и совершенно незаметно! Спасибо за этот день!!!
- ООксана21 июня 2024Огромная благодарность Экскурсоводу Анне, она профессионал своего дела, экскурсия прошла увлекательно, очень интересно и познавательно, структурированная информация на протяжении всей
- ААнна19 июня 2024Просто восторг!!!! Очень интересно! Никаких очередей!! Гид Татьяна Родионова начала наше путешествие как только мы сели в машину! Очень интересно!!!! Спасибо!!!!
- ННадежда18 июня 2024Хочу поблагодарить Евгения - прекрасного экскурсовода по Кронштадту! Замечательный человек, много интересного и эксклюзивного рассказал и показал на экскурсии. С ним не будет скучно даже в долгой поездке. Обязательно обратимся именно к нему за новыми впечатлениями.
- ГГалина17 июня 2024Благодарим Юлию за четко, профессионально организованную экскурсию. Четыре часа пролетели, как одно мгновение! Очень надеемся на будущие встречи!
- ААнастасия16 июня 2024Были 14.06 с гидом Татьяной. Просто замечательная экскурсия, понравилась и мне, и ребенку 11 лет. Узнали много интересного о Петербурге
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Из аэропорта»
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