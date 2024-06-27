Экскурсии из аэропорта Санкт-Петербурга

Найдено 12 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Санкт-Петербурге, цены от 4 920 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Петербургу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
168 отзывов
Петербург за рулем: исторический обзор и секреты города
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и скрытые сокровища с личным гидом
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
В Царское Село на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
111 отзывов
В Царское Село на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно кроме вторников
Сегодня в 15:00
4 июля в 09:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
9 часов
73 отзыва
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
от 22 000 за всё до 4 чел.
В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
69 отзывов
В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: от отеля, вокзала, аэропорта
Сегодня в 17:00
Завтра в 16:00
от 13 340 за всё до 4 чел.
Мифы и Легенды Петербурга на микроавтобусе с гидом
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Мифы и Легенды Петербурга на микроавтобусе с гидом
Начало: В удобном вам месте (отель, аэропорт, вокзал)
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для вас время и месте
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
8 500 за всё до 7 чел.
Экскурсия в Пушкин и Павловск на автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
34 отзыва
Экскурсия в Пушкин и Павловск на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта и т. д
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
168 отзывов
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 340 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Эксклюзивный трансфер из аэропорта с экскурсией по Петербургу
Встреча в аэропорту с комфортным авто и гидом, который раскроет секреты Петербурга на пути к отелю
Начало: В аэропорту Пулково
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
6 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
74 отзыва
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Навестить город на границе, проникнуться его атмосферой и услышать о насыщенной истории
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
Посетить идиллический город на берегу реки Волхов и прикоснуться к его многовековой истории
Начало: В отеле, на ж/д вокзале или в аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 400 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта + экскурсия по Санкт-Петербургу
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта + экскурсия по Санкт-Петербургу
Поймать двух зайцев - с комфортом доехать до отеля и увидеть интересные места Северной столицы
Начало: В аэропорту Пулково
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
4 920 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    27 июня 2024
    Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
    Спасибо экскурсоводу Ольге за глубокое интересное ознакомление с Кронштадтом. Очень рекомендую. 💐
  • Н
    Надежда
    26 июня 2024
    По Петербургу на автомобиле
    Мы осталисб очень довольны и маршрутом, который был гибко перестроен под нас, и содержанием рассказа. Хотели получить представление о городе,
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    и получили его в самом прекрасном формате. Посмотрели основные достопримечательности, побывали в самых знаковых местах города. Юлия отличный рассказчик и внимательный гид, учла все наши пожелания и оставила наиучшие впечатления от вашего прекрасного города.

  • Е
    Екатерина
    25 июня 2024
    По Петербургу на автомобиле
    У нас гидом была Юлия. Экскурсия проведена с посещением Петропавловской крепости. Рассказы Юлии живые, с тонкостями и фактами, которые не
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    всегда можно прочитать. Перемещение на машине комфортное, неспешное и с остановками для обозрения скрытых от глаз достопримечательностей. В крепость заезжали на машине, доплатили 300 руб., но это того стоит, чтобы не преодолевать большие расстояния до бесплатных парковок. Юлии спасибо за отличную экскурсию по городу и крепости!

  • Н
    Наталья
    23 июня 2024
    Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
    Благодарим Юлию за потрясающую экскурсию по Выборгу! Было очень интересно: много исторических фактов, живописных видов и, конечно же, легендарные крендели))
  • К
    Ксения
    22 июня 2024
    В Царское Село на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
    Юлия - прекрасный экскурсовод! Время пролетело весело, познавательно и совершенно незаметно! Спасибо за этот день!!!
  • О
    Оксана
    21 июня 2024
    В Царское Село на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
    Огромная благодарность Экскурсоводу Анне, она профессионал своего дела, экскурсия прошла увлекательно, очень интересно и познавательно, структурированная информация на протяжении всей
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    экскурсии от начала до конца. Анна не только великолепный Гид, но ещё и внимательный, аккуратный водитель, за это ей лично огромная благодарность. Однозначно рекомендую!!! У нас с Анной было две экскурсии, одна в Царское село, вторая в Петергоф, обе прошли в тёплой, дружелюбной обстановке с огромным объёмом знаний о Питере и его окрестностях. Мы в восторге, всё супер!!! 🙌👍🥰🌹

  • А
    Анна
    19 июня 2024
    Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
    Просто восторг!!!! Очень интересно! Никаких очередей!! Гид Татьяна Родионова начала наше путешествие как только мы сели в машину! Очень интересно!!!! Спасибо!!!!
  • Н
    Надежда
    18 июня 2024
    В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
    Хочу поблагодарить Евгения - прекрасного экскурсовода по Кронштадту! Замечательный человек, много интересного и эксклюзивного рассказал и показал на экскурсии. С ним не будет скучно даже в долгой поездке. Обязательно обратимся именно к нему за новыми впечатлениями.
  • Г
    Галина
    17 июня 2024
    По Петербургу на автомобиле
    Благодарим Юлию за четко, профессионально организованную экскурсию. Четыре часа пролетели, как одно мгновение! Очень надеемся на будущие встречи!
  • А
    Анастасия
    16 июня 2024
    Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
    Были 14.06 с гидом Татьяной. Просто замечательная экскурсия, понравилась и мне, и ребенку 11 лет. Узнали много интересного о Петербурге
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    и Кронштадте, видно, что гид сама очень увлечена историей города и сумела увлечь сына. Многое успели посмотреть: и форт Шанец, Остров фортов, и парк Патриот, и Морской собор, обьехали/обошли саму крепость и даже попали на морскую прогулку вокруг фортов. Прекрасно провели день, осень рекомендую экскурсию. Мнение сына:"10 из 10". Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Из аэропорта»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. По Петербургу на автомобиле
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  3. Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
  4. В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
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  2. Набережная
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  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Из аэропорта" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 4 920 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 777 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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