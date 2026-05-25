Вы посетите места, где оживают женские образы эпохи. Увидите роскошные дворцы, тихие часовни и авангардные дома. Проследите судьбы святой Ксении, Ольги Берггольц и других героинь. Услышите голоса прошлого — через стихи Ахматовой, письма Трубецкой, деяния Елизаветы Фёдоровны. Поймёте, как женщины влияли на культуру, благотворительность и даже архитектурный облик города.
Описание экскурсии
На автобусе мы проедем по такому маршруту:
- часовня святой блаженной Ксении Петербуржской — место паломничества и памяти.
- Михайловский дворец — центр культурной жизни Петербурга 19 века, где правила Елена Павловна, супруга великого князя Михаила Павловича.
- дворец Белосельских‑Белозерских — памятник архитектуры на Невском проспекте.
- Шереметевский дворец (Фонтанный дом), где Анна Ахматова прожила более 30 лет.
- дом‑коммуна «Слеза социализма» — символ эпохи, связанный с жизнью Ольги Берггольц.
- дом Лавалей на Английской набережной — страница истории дворянского Петербурга.
Познакомитесь с судьбами шести невероятных женщин:
- святой Ксении Петербуржской — небесной покровительницы города.
- святой княгини Елизаветы Фёдоровны — образца милосердия и служения.
- Анны Ахматовой — знаменитой русской поэтессы Серебрянного века.
- Ольги Берггольц — голоса блокадного Ленинграда.
- великой княгини Елены Павловны — благотворительницы и меценатки.
- Екатерины Трубецкой — декабристки, совершившей подвиг во имя любви.
Организационные детали
- Объекты на маршруте осматриваются снаружи. Посетим часовню, если она будет открыта.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
во вторник в 12:00, в субботу в 13:00, в воскресенье в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1300 ₽
|Дети до 7 лет
|600 ₽
|Пенсионеры
|1100 ₽
|Школьники
|800 ₽
|Студенты
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 12:00, в субботу в 13:00, в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 3568 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Прекрасная экскурсия о великих женщинах Петербурга! Гид рассказал много интересного о судьбах великих женщин. Маршрут очень атмосферный и продуманный, много любопытных деталей и новых для себя фактов открыла. Всем, кто хочет взглянуть на Петербург по-новой рекомендую!
Руслан
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Огромное спасибо за такой душевный отзыв! Очень радостно читать, что экскурсия открыла для вас новые грани Петербурга и познакомила с
Т
Очень понравилось! Огромная благодарность за увлекательный рассказ, внимание к деталям. Получила массу положительных эмоций!
