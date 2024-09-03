3 часа
Групповая
до 22 чел.
Авторская обзорная экскурсия «Сияние вечернего Петербурга»
Начало: Угол Михайловская ул. 1/ Итальянская ул. 7
Расписание: По расписанию
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
1 690₽ за человека
3 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
Начало: Садовая ул., д. 17
Расписание: 12:00
8 окт в 11:30
22 окт в 11:30
1 690₽ за человека
скидка
20%
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Семейные тайны Дома Романовых (с экскурсией в музее Фаберже)
Узнать о личной жизни представителей династии, правящей в России 304 года
Начало: У станции метро «Гостиный двор»
Завтра в 09:00
14 сен в 17:30
50004 000₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 сентября 2024Спасибо за экскурсию! Нисколько не слукавлю, если скажу, что Ирина - отличный гид, которому присуще человеческое обаяние и широкий кругозор.
- ВВиктория31 августа 2024Добрый день! Экскурсия очень интересная, спасибо экскурсоводу Ирине. Увлекательно и подробно рассказала не только о семье Романовых, но и обо многих экспозициях представленных в музее Фаберже.
- ГГалина31 августа 2024Для тех,кто любит историю и Петербург- это лучшая экскурсия. Огромный плюс,что группа маленькая. Великолепный экскурсовод,великолепные истории! Понравилось всё! Хорошее настроение вам гарантировано! Десять из десяти
- ННаталья30 августа 2024Как здОрово, что экскурсия не просто по музею, а начинается с прогулки по дворцам, в ходе которой Ирина очень легко
- ААэлита29 августа 2024Всё прошло интересно, познавательно, замечательно!!!
- ННАДЕЖДА8 января 2024Экскурсия замечательная, интересная подача материала,
- ННина16 декабря 2023Отличная экскурсия, очень интересно. Мистических историй маловато, Но рассказ про историю Санкт Петербурга великолепный
- LLesya7 декабря 2020Масоны ПетербургаHochu vas poblagodarit za uvlekatel’nuyu segodnyashnyuyu progulku, rada ochen’ znakomstvu! Nadeyus esche poluchitsya vstretitsya!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Воронцовский дворец»
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