Экскурсии в Воронцовский дворец

Найдено 3 экскурсии в категории «Воронцовский дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 1 690 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Авторская обзорная экскурсия «Сияние вечернего Петербурга»
На автобусе
На микроавтобусе
366 отзывов
3 часа
Групповая
до 22 чел.
Авторская обзорная экскурсия «Сияние вечернего Петербурга»
Начало: Угол Михайловская ул. 1/ Итальянская ул. 7
Расписание: По расписанию
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
1 690 за человека
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
543 отзыва
3 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
Начало: Садовая ул., д. 17
Расписание: 12:00
8 окт в 11:30
22 окт в 11:30
1 690 за человека
Семейные тайны Дома Романовых (с экскурсией в музее Фаберже)
Пешая
скидка
20%
9 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Семейные тайны Дома Романовых (с экскурсией в музее Фаберже)
Узнать о личной жизни представителей династии, правящей в России 304 года
Начало: У станции метро «Гостиный двор»
Завтра в 09:00
14 сен в 17:30
50004 000 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 сентября 2024
    Семейные тайны Дома Романовых (с экскурсией в музее Фаберже)
    Спасибо за экскурсию! Нисколько не слукавлю, если скажу, что Ирина - отличный гид, которому присуще человеческое обаяние и широкий кругозор.
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    Дочь-подросток особенно отметила, что рассказ гида ни секунды не звучал вымученно, заученно. Все очень искренне, с живым интересом. В итоге из интересных деталей, нюансов сложился паззл, в котором тесно переплелись история, искусство и тонкости производства

    Спасибо за экскурсию! Нисколько не слукавлю, если скажу, что Ирина - отличный гид, которому присуще человеческоеСпасибо за экскурсию! Нисколько не слукавлю, если скажу, что Ирина - отличный гид, которому присуще человеческоеСпасибо за экскурсию! Нисколько не слукавлю, если скажу, что Ирина - отличный гид, которому присуще человеческоеСпасибо за экскурсию! Нисколько не слукавлю, если скажу, что Ирина - отличный гид, которому присуще человеческоеСпасибо за экскурсию! Нисколько не слукавлю, если скажу, что Ирина - отличный гид, которому присуще человеческоеСпасибо за экскурсию! Нисколько не слукавлю, если скажу, что Ирина - отличный гид, которому присуще человеческоеСпасибо за экскурсию! Нисколько не слукавлю, если скажу, что Ирина - отличный гид, которому присуще человеческое
  • В
    Виктория
    31 августа 2024
    Семейные тайны Дома Романовых (с экскурсией в музее Фаберже)
    Добрый день! Экскурсия очень интересная, спасибо экскурсоводу Ирине. Увлекательно и подробно рассказала не только о семье Романовых, но и обо многих экспозициях представленных в музее Фаберже.
  • Г
    Галина
    31 августа 2024
    Авторская обзорная экскурсия «Сияние вечернего Петербурга»
    Для тех,кто любит историю и Петербург- это лучшая экскурсия. Огромный плюс,что группа маленькая. Великолепный экскурсовод,великолепные истории! Понравилось всё! Хорошее настроение вам гарантировано! Десять из десяти
  • Н
    Наталья
    30 августа 2024
    Семейные тайны Дома Романовых (с экскурсией в музее Фаберже)
    Как здОрово, что экскурсия не просто по музею, а начинается с прогулки по дворцам, в ходе которой Ирина очень легко
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    и интересно знакомит с историей рода Романовых и их приближенных и самих дворцов. Таким образом, подходишь к Шуваловскому дворцу, где расположен музей, уже с пониманием, куда пришел. Сам музей не очень большой, но экспонатов очень много и они почти все маленькие и великолепные. Их все хочется рассмотреть. В связи с этим надо понимать, что это немного утомительно. Прт этом даже мой сын 10 лет прошел всю экскурсию. Периодически присаживался по пути на лавочки, но было настолько интересно, что сам же потом вставал и снова включался в процесс. Ирина, зная этот нюанс, грамотно распределяла информацию по времени и экспонатам, чтобы сделать экскурсию максимально комфортной. Это была наша вторая экскурсия с Ириной (были с ней в музее РЖД). Рекомендую от души.

  • А
    Аэлита
    29 августа 2024
    Авторская обзорная экскурсия «Сияние вечернего Петербурга»
    Всё прошло интересно, познавательно, замечательно!!!
  • Н
    НАДЕЖДА
    8 января 2024
    Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
    Экскурсия замечательная, интересная подача материала,
  • Н
    Нина
    16 декабря 2023
    Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
    Отличная экскурсия, очень интересно. Мистических историй маловато, Но рассказ про историю Санкт Петербурга великолепный
  • L
    Lesya
    7 декабря 2020
    Масоны Петербурга
    Hochu vas poblagodarit za uvlekatel’nuyu segodnyashnyuyu progulku, rada ochen’ znakomstvu! Nadeyus esche poluchitsya vstretitsya!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Воронцовский дворец»

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  3. Семейные тайны Дома Романовых (с экскурсией в музее Фаберже)
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  1. Самое главное
  2. Набережная
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  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Исаакиевский собор
  9. Финский Залив
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2024
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