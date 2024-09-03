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и интересно знакомит с историей рода Романовых и их приближенных и самих дворцов. Таким образом, подходишь к Шуваловскому дворцу, где расположен музей, уже с пониманием, куда пришел. Сам музей не очень большой, но экспонатов очень много и они почти все маленькие и великолепные. Их все хочется рассмотреть. В связи с этим надо понимать, что это немного утомительно. Прт этом даже мой сын 10 лет прошел всю экскурсию. Периодически присаживался по пути на лавочки, но было настолько интересно, что сам же потом вставал и снова включался в процесс. Ирина, зная этот нюанс, грамотно распределяла информацию по времени и экспонатам, чтобы сделать экскурсию максимально комфортной. Это была наша вторая экскурсия с Ириной (были с ней в музее РЖД). Рекомендую от души.