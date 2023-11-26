Увидеть работы легендарного русского ювелира и узнать, как пользоваться полиссуаром
Музей Фаберже — мир уникальных вещей, где роскошь не означает излишество. Вы увидите знаменитые пасхальные подарки, градусники, пуговицы и удивительные вещицы с секретом. Восхититесь ведёрками для пунша и морозными узорами семейства Нобелей. Узнаете, как жил столичный бомонд и можно ли выпить ведро коньяка. И, конечно, услышите захватывающую историю жизни мастера.
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Описание
Что вас ожидает
- Тысячи экспонатов — настоящий концентрат красоты и запредельного мастерства короля ювелиров и тех, кто ему помогал
- Рассказ о творческом пути Карла Фаберже и его мастеров
- Поразительные подробности создания императорских пасхальных подарков
- Любопытные истории о повседневной жизни столичного бомонда
А ещё вы узнаете:
- Что такое минодьер, карне де баль и полиссуар и как всем этим пользоваться
- Можно ли выпить ведро коньяка
- Сколько стоили и где продавались изделия Дома Фаберже
- Что привлекало публику в фирменный магазин на Большой Морской
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты в музей — 1000 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от станции метро «Невский проспект»
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Выберите дату при бронированииБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 30 туристов
Меня зовут Марина. Я лицензированный гид, буду рада составить вам компанию во время прогулок по Петербургу. Не стану пугать вас словосочетанием историк-краевед — оно неизменно внушает благоговейный трепет… Что-то вроде жук-короед:) Пожалуйста, не беспокойтесь, я — не он! Но я неутомимо учусь и ищу всё, что приятно и важно показывать другим. Много путешествую и очень часто гуляю где-то как турист, а потому знаю, как важна комфортная атмосфера во время экскурсий. Я расскажу не только о золочёных шпилях и архитектурных шедеврах, но и о купцах и трубочистах, кофейнях и кондитерских, тучерезах, курьёзах и городских праздниках. А по пути ничто не мешает нам самим согреться кофе, охладиться мороженым или приобщиться к пышкам:) Одним словом, предлагаю узнавать Петербург так, чтобы вам в нём было приятно здесь и сейчас и чтобы обязательно захотелось вернуться…
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