Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)

Увидеть работы легендарного русского ювелира и узнать, как пользоваться полиссуаром

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Музей Фаберже — мир уникальных вещей, где роскошь не означает излишество. Вы увидите знаменитые пасхальные подарки, градусники, пуговицы и удивительные вещицы с секретом. Восхититесь ведёрками для пунша и морозными узорами семейства Нобелей. Узнаете, как жил столичный бомонд и можно ли выпить ведро коньяка. И, конечно, услышите захватывающую историю жизни мастера.
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
Ближайшие даты:
26
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Описание

Что вас ожидает

  • Тысячи экспонатов — настоящий концентрат красоты и запредельного мастерства короля ювелиров и тех, кто ему помогал
  • Рассказ о творческом пути Карла Фаберже и его мастеров
  • Поразительные подробности создания императорских пасхальных подарков
  • Любопытные истории о повседневной жизни столичного бомонда

А ещё вы узнаете:

  • Что такое минодьер, карне де баль и полиссуар и как всем этим пользоваться
  • Можно ли выпить ведро коньяка
  • Сколько стоили и где продавались изделия Дома Фаберже
  • Что привлекало публику в фирменный магазин на Большой Морской

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в музей — 1000 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от станции метро «Невский проспект»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите дату при бронировании
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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