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Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)

Посетите музей Фаберже без очередей и погрузитесь в мир роскоши и мастерства. Удивительные экспонаты и истории о жизни Карла Фаберже ждут вас
Музей Фаберже предлагает уникальную возможность увидеть шедевры ювелирного искусства. Экскурсия без очередей познакомит с историей Карла Фаберже и его мастеров.

Вас ждут императорские пасхальные подарки, удивительные вещицы с секретом и роскошные ведёрки для пунша. Узнайте, как жил столичный бомонд, и что привлекало публику в фирменный магазин на Большой Морской. Это путешествие в мир искусства и истории не оставит равнодушным
5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные экспонаты
  • 🕰️ История и искусство
  • 👑 Роскошь без излишеств
  • 🛍️ Магазин на Большой Морской
  • 🔍 Интересные факты

Лучшее время для посещения

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Посещение музея Фаберже в Санкт-Петербурге лучше всего планировать на весну или осень. В это время года меньше туристов, что позволяет насладиться экспозицией в спокойной обстановке. Экскурсия проходит в помещении, поэтому погодные условия не влияют на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)
Карл Фаберже - один на миллион (экскурсия по музею без очередей)

Что можно увидеть

  • Музей Фаберже

Описание экскурсии

  • Тысячи экспонатов — настоящий концентрат красоты и запредельного мастерства короля ювелиров и тех, кто ему помогал
  • Рассказ о творческом пути Карла Фаберже и его мастерах
  • Поразительные подробности создания императорских пасхальных подарков
  • Любопытные истории о повседневной жизни столичного бомонда

А ещё вы узнаете:

  • Что такое минодьер, карне де баль и полиссуар и как всем этим пользоваться
  • Можно ли выпить ведро коньяка
  • Сколько стоили и где продавались изделия Дома Фаберже
  • Что привлекало публику в фирменный магазин на Большой Морской

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в музей — 1300 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 236 туристов
Я лицензированный гид, выпускница Школы гидов Дома культуры Льва Лурье. Буду рада составить вам компанию во время прогулок по Петербургу. Не стану пугать вас словосочетанием историк-краевед — оно неизменно внушает
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благоговейный трепет… Что-то вроде жук-короед:) Пожалуйста, не беспокойтесь, я — не он! Но я неутомимо учусь и ищу всё, что приятно и важно показывать другим. Много путешествую и очень часто гуляю где-то как турист, а потому знаю, как важна комфортная атмосфера во время экскурсий. Я расскажу не только о золочёных шпилях и архитектурных шедеврах, но и о купцах и трубочистах, кофейнях и кондитерских, тучерезах, курьёзах и городских праздниках. А по пути ничто не мешает нам самим согреться кофе, охладиться мороженым или приобщиться к пышкам:) Одним словом, предлагаю узнавать Петербург так, чтобы вам в нём было приятно здесь и сейчас и чтобы обязательно захотелось вернуться…

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
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2
1
Н
Марина, спасибо вам большое за эти чудесные два часа в музее! Экскурсия просто восторг. Всем рекомендую воспользоваться знаниями Марины! Помимо энциклопедических знаний, которые она преподносит в такой форме, что хочется слушать бесконечно, Марина еще и интеллигентный и очень доброжелательный человек. Марина, еще раз спасибо!
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Галина
Когда мы с дочерью выбирали музей Фаберже, мы скорее его добавили в программу дополнительно, у нас не было грандиозных ожиданий. Но Марина превратила эту экскурсию в настоящее познавательное и увлекательное путешествие. Столько деталей, так изящно об искусстве и каждом шедевре коллекции, и конечно же, о великом Мастере! Два часа пролетели на одном дыхании! Огромное спасибо Марине!
Когда мы с дочерью выбирали музей Фаберже, мы скорее его добавили в программу дополнительно, у нас
Когда мы с дочерью выбирали музей Фаберже, мы скорее его добавили в программу дополнительно, у нас
Когда мы с дочерью выбирали музей Фаберже, мы скорее его добавили в программу дополнительно, у нас
Когда мы с дочерью выбирали музей Фаберже, мы скорее его добавили в программу дополнительно, у нас
Когда мы с дочерью выбирали музей Фаберже, мы скорее его добавили в программу дополнительно, у нас
Когда мы с дочерью выбирали музей Фаберже, мы скорее его добавили в программу дополнительно, у нас
Когда мы с дочерью выбирали музей Фаберже, мы скорее его добавили в программу дополнительно, у нас
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Л
Мне все очень понравилось, была с 10 летним ребенком, учитывая сложность экскурсии для ребенка 10 лет, Марина смогла заинтересовать нас обоих. Марина - тактичный, очень приятный, эрудированный, любящий свое дело гид)) Однозначно рекомендую!!
Мне все очень понравилось, была с 10 летним ребенком, учитывая сложность экскурсии для ребенка 10 лет,
Мне все очень понравилось, была с 10 летним ребенком, учитывая сложность экскурсии для ребенка 10 лет,
Мне все очень понравилось, была с 10 летним ребенком, учитывая сложность экскурсии для ребенка 10 лет,
Мне все очень понравилось, была с 10 летним ребенком, учитывая сложность экскурсии для ребенка 10 лет,
Мне все очень понравилось, была с 10 летним ребенком, учитывая сложность экскурсии для ребенка 10 лет,
Мне все очень понравилось, была с 10 летним ребенком, учитывая сложность экскурсии для ребенка 10 лет,
Мне все очень понравилось, была с 10 летним ребенком, учитывая сложность экскурсии для ребенка 10 лет,
Мне все очень понравилось, была с 10 летним ребенком, учитывая сложность экскурсии для ребенка 10 лет,+2
Мне все очень понравилось, была с 10 летним ребенком, учитывая сложность экскурсии для ребенка 10 лет,
Мне все очень понравилось, была с 10 летним ребенком, учитывая сложность экскурсии для ребенка 10 лет,
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Татьяна
Марина- потрясающий экскурсовод и очень приятный собеседник, мы с дочерью просто влюбились в искусство Фаберже и в коллекцию произведений, представленных в Шуваловском дворце- во многом благодаря именно Марине!
Рекомендуем💯
Марина- потрясающий экскурсовод и очень приятный собеседник, мы с дочерью просто влюбились в искусство Фаберже и
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Е
Прекрасный музей и отличная экскурсия, зарядились энергией красоты! Рекомендую всем, кто ценит мастерство, возведенное в искусство
Прекрасный музей и отличная экскурсия, зарядились энергией красоты! Рекомендую всем, кто ценит мастерство, возведенное в искусство
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А
Очень понравилось, обязательно посетим другие экскурсии Марины
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