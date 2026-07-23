Музей Фаберже предлагает уникальную возможность увидеть шедевры ювелирного искусства. Экскурсия без очередей познакомит с историей Карла Фаберже и его мастеров.



Вас ждут императорские пасхальные подарки, удивительные вещицы с секретом и роскошные ведёрки для пунша. Узнайте, как жил столичный бомонд, и что привлекало публику в фирменный магазин на Большой Морской. Это путешествие в мир искусства и истории не оставит равнодушным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Посещение музея Фаберже в Санкт-Петербурге лучше всего планировать на весну или осень. В это время года меньше туристов, что позволяет насладиться экспозицией в спокойной обстановке. Экскурсия проходит в помещении, поэтому погодные условия не влияют на комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.