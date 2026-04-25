Чтобы понять, как судьба привела поэта к трагическому финалу, мы пройдём по местам, где он жил, служил, творил и умер. Вы увидите здания, которые его окружали и в которых он поселил своих персонажей.
Представите, как была устроена жизнь в то время: что носили, как отдыхали, сколько зарабатывали и на что тратили. И разберётесь, что за человек был Пушкин.
Описание экскурсии
- Доходный дом княгини Волконской — последняя квартира Пушкина
- Дом Голицыной, которая стала прототипом старой графини из «Пиковой дамы»
- Демутов трактир, где Пушкин жил до женитьбы и метал банк
- Лавка Смирдина, владелец которой платил поэту по червонцу за строчку
- Дом Голландской церкви, где жил Жорж Луи Дантес
- Кондитерская Вольфа и Беранже, где Пушкин часто бывал
- Церковь Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, где отпевали поэта
Вы узнаете:
- чем отличалась жизнь одинокого дворянина и семейного человека
- сколько тратил Пушкин на светскую жизнь
- как играть в штосс и проиграть целое состояние
- каким был идеал мужской фигуры в то время, какие аксессуары носили, где и как одевались
- какие произведения приносили Пушкину доход и как работала цензура
- кто писал анонимные пасквили и распускал слухи о Наталье Николаевне, которые стали поводом для фатальной дуэли
А ещё разберетесь в кодексе дуэлянта и узнаете, как правильно организовать дуэль.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 2 км.
- Перед экскурсией рекомендю прочитать или перечитать повести Пушкина «Пиковая дама» и «Выстрел» — это отнимет у вас не больше 20 минут
Александра — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 151 туриста
Работаю гидом с 2014 года. За эти годы попробовала себе везде — от школьных групп до випов с ПМЭФ. Не только водила экскурсии, но и занималась организацией групповых туров в
Д
Спасибо Александре! Было познавательно и интересно. Маршрут легкий, короткий, но четко соответствующий заявленной теме экскурсии. Для всех кто интересуется историей Петербурга, его жителей и жизнью Пушкина.
Е
Экскурсия понравилась, услышали историю Пушкина с другой стороны. Особенно интересно было играть в карточную игру 19 века. Спасибо большое Александре, очень легко слушать, видно, что человеку нравится то, что он делает и эта любовь передается другим. Захотелось перечитать Пиковую Даму по следам экскурсии. Буду рекомендовать друзьям гида и экскурсию. Спасибо!
Осталась в восторге от прогулки с Александрой и её рассказа о великом русском поэте! Раскрыла для себя личность Пушкина с новой стороны, узнала много интересных деталей из его жизни, о
К
Огромное спасибо гиду Александре за такой увлекательный рассказ! С первых минут стало ясно, насколько она увлечена тем, о чем говорит:) Ответила на все вопросы, возникшие по ходу экскурсии. Я узнала много интересных фактов о жизни А. С. Пушкина, некоторые из которых меня поразили. Живое общение, интерактив - супер, спасибо!
