за всё до 20 чел.

от

от 13 500 ₽

от 13 500 ₽ за всё до 20 чел.

Ваш отель / удобный Вам адрес в пределах города

Индивидуальная экскурсия за один день позволит осмотреть главные исторические достопримечательности Санкт-Петербурга

до 20 чел.

🚌 На автобусе

🚗 На машине

за всё до 3 чел.

от

от 8 000 ₽

от 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

Экскурсия начинается от Вашего отеля

Приглашаю вас на экскурсию по музею под открытым небом

до 6 чел.

🚗 На машине

за всё до 3 чел.

8 500 ₽ за всё до 3 чел.

В центре города, по догоаоренности по вашему адрес...

Большая новогодняя экскурсия по Петербургу. На машине мы объедем все самые красивые ёлки

до 3 чел.

за всё до 3 чел.

от

от 10 900 ₽

от 10 900 ₽ за всё до 3 чел.

Специально для тех, кому не подошла ни одна экскурсия по Санкт-Петербургу

до 50 чел.

за всё до 30 чел.

от

от 13 500 ₽

от 13 500 ₽ за всё до 30 чел.

Ваш отель / удобный Вам адрес в пределах города

Предлагаем вам заказать индивидуальную экскурсию по Санкт-Петербургу и Павловску «Два в Одном»

до 30 чел.

🚗 На машине

за всё до 7 чел.

от

от 6 200 ₽

от 6 200 ₽ за всё до 7 чел.

Заберем от дома, отеля, вокзала

Обзорный тур по самым красивым местам Петербурга

до 7 чел.

🚗 На машине

за всё до 5 чел.

от

от 12 000 ₽

от 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

по договоренности

Индивидуальная обзорная экскурсия по городу предназначена

до 50 чел.

🚌 На автобусе

за всё до 4 чел.

16 250 ₽ за всё до 4 чел.

По согласованию с гидом

Возможно ли узнать Петербург за 1 день

до 4 чел.

🚗 На машине

за всё до 4 чел.

8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Познакомиться с главными достопримечательностями и отыскать детали ушедших эпох

Нет отзывов

до 4 чел.

🚗 На машине

за 1 человека

750 ₽ за 1 человека

Нет отзывов

🚌 На автобусе

🚗 На машине

за всё до 3 чел.

10 000 ₽ за всё до 3 чел.

По договоренности по вашему адресу в центре города

до 3 чел.

2.5 часа 🚗 На машине

Квест до 4 чел.

Людмила Нет отзывов

На машине по Петербургу: обзорная экскурсия и квест для детей Проехать по Невскому, увидеть Исаакий, познакомиться со сфинксами и выполнить нескучные задания