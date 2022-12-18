В обзорную экскурсию по Петербургу входит посещение наиболее живописных и исторически важных мест города
Среди которых стрелка Васильевского острова с ростральными колоннами
Крейсер Аврора
Адмиралтейство
Невский проспект
Дворцовая и Исаакиевская площади
Зимний Дворец
Медный всадник
Сердце города — Петропавловская крепость
Смольный Собор
Домик Петра Первого
Египетские сфинксы
Чижик-пыжик и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В обзорную экскурсию по Петербургу входит посещение наиболее живописных и исторически важных мест города, среди которых стрелка Васильевского острова с ростральными колоннами, крейсер Аврора, Адмиралтейство, Невский проспект, Дворцовая и Исаакиевская площади, Зимний Дворец, Медный всадник, сердце города — Петропавловская крепость, Смольный Собор, домик Петра Первого, египетские сфинксы, Чижик-пыжик и многое другое. 💶 Фотосессия (стандартная) и видео ролики входят в стоимость.
Экскурсия может быть в дневное время суток, так и в ночное. Все согласовывается индивидуально.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер бизнес- класса
Услуги гида
Фотосессия (стандартная)
Видео-ролики
Шампанское
Кальян
Что не входит
Питание
Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место локации по договоренности в Санкт-Петербурга
Завершение: Место окончания экскурсии по договоренности в пределах Санкт-Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия может быть в дневное время суток, так и в ночное. Все согласовывается индивидуально.
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Обязательно свяжитесь с Гидом
Для уточнения места вашей локации
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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