Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автомобиле MERCEDES CLA

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автомобиле MERCEDES CLA
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автомобиле MERCEDES CLA
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
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дек
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Что вас ожидает 🤩

  • В обзорную экскурсию по Петербургу входит посещение наиболее живописных и исторически важных мест города
  • Среди которых стрелка Васильевского острова с ростральными колоннами
  • Крейсер Аврора
  • Адмиралтейство
  • Невский проспект
  • Дворцовая и Исаакиевская площади
  • Зимний Дворец
  • Медный всадник
  • Сердце города — Петропавловская крепость
  • Смольный Собор
  • Домик Петра Первого
  • Египетские сфинксы
  • Чижик-пыжик и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В обзорную экскурсию по Петербургу входит посещение наиболее живописных и исторически важных мест города, среди которых стрелка Васильевского острова с ростральными колоннами, крейсер Аврора, Адмиралтейство, Невский проспект, Дворцовая и Исаакиевская площади, Зимний Дворец, Медный всадник, сердце города — Петропавловская крепость, Смольный Собор, домик Петра Первого, египетские сфинксы, Чижик-пыжик и многое другое. 💶 Фотосессия (стандартная) и видео ролики входят в стоимость.

Экскурсия может быть в дневное время суток, так и в ночное. Все согласовывается индивидуально.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер бизнес- класса
  • Услуги гида
  • Фотосессия (стандартная)
  • Видео-ролики
  • Шампанское
  • Кальян
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место локации по договоренности в Санкт-Петербурга
Завершение: Место окончания экскурсии по договоренности в пределах Санкт-Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия может быть в дневное время суток, так и в ночное. Все согласовывается индивидуально.
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Обязательно свяжитесь с Гидом
  • Для уточнения места вашей локации
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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