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Чёрно-белый портрет с объёмным светом — это нестареющая классика. А ещё именно такие фотографии лучше всего передают дух Петербурга.



В студии в историческом центре города мы сделаем для вас 15 портретов — в центре внимания будете только вы и ваши эмоции.