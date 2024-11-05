Вас ждет увлекательная поездка по рекам и каналам Санкт-Петербурга, которая позволит взглянуть на город с новой перспективы. Вы будете любоваться изящными линиями каналов, рассматривать фасады зданий.
А опытный фотограф сделает атмосферные портреты на фоне водной глади, мостов и старинных архитектурных сооружений.
А опытный фотограф сделает атмосферные портреты на фоне водной глади, мостов и старинных архитектурных сооружений.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание фото-прогулки
Готовьтесь к незабываемому погружению в волшебный водный мир Северной Венеции! На комфортабельном катере мы проедем по рекам и каналам Петербурга. Вы увидите Зимний дворец, стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру, Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, крейсер Аврора, Летний сад и Летний дворец Петра, знаменитого Чижика-Пыжика, Спас на Крови, Строгановский дворец и Главный штаб.
А наш профессиональный фотограф поможет выбрать самые естественные позы, поймает ваши искренние эмоции и превратит фотосессию в настоящее приключение.
Организационные детали
- Через сутки после съемки вы получите от 100 необработанных кадров в электронном виде — из них 50-70 лучших кадров в цветокоррекции
- В стоимость включена поездка на катере и профессиональная фотосессия (с вами будут капитан и фотограф)
Дополнительные расходы (по желанию)
- Подбор образа для фотосессии
- Услуги гида по маршруту
- Изменение маршрута
- Аренда катера премиум-класса для большего количества человек
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 7495 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю туристическое агентство. Мы работаем в России и Турции. Большинство наших гидов — историки или филологи. На экскурсиях мы не спешим, рассказываем вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делаем всё, чтобы город действительно вам понравился! Также любую нашу программу можно провести на английском языке.Задать вопрос
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