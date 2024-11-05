Вас ждет увлекательная поездка по рекам и каналам Санкт-Петербурга, которая позволит взглянуть на город с новой перспективы. Вы будете любоваться изящными линиями каналов, рассматривать фасады зданий. А опытный фотограф сделает атмосферные портреты на фоне водной глади, мостов и старинных архитектурных сооружений.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Готовьтесь к незабываемому погружению в волшебный водный мир Северной Венеции! На комфортабельном катере мы проедем по рекам и каналам Петербурга. Вы увидите Зимний дворец, стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру, Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, крейсер Аврора, Летний сад и Летний дворец Петра, знаменитого Чижика-Пыжика, Спас на Крови, Строгановский дворец и Главный штаб.

А наш профессиональный фотограф поможет выбрать самые естественные позы, поймает ваши искренние эмоции и превратит фотосессию в настоящее приключение.

Организационные детали

Через сутки после съемки вы получите от 100 необработанных кадров в электронном виде — из них 50-70 лучших кадров в цветокоррекции

В стоимость включена поездка на катере и профессиональная фотосессия (с вами будут капитан и фотограф)

Дополнительные расходы (по желанию)