Фотографиями на фоне Исаакиевского собора или Спаса на Крови уже никого не удивишь. А вот снимки из чудесного парка — это действительно необычно! Я покажу памятники ландшафтного искусства, о которых знают даже не все местные жители. И запечатлею вас на их фоне, помогу с позированием и поймаю нужные моменты — чтобы в каждом кадре чувствовалась атмосфера Петербурга.

Описание фото-прогулки

Живописный Павловский парк издавна вдохновляет поэтов, художников и путешественников. Им хочется любоваться вечно. Порой кажется, что даже время здесь немного замедляет ход. Пышная зелень, уютные тропинки и впечатляющая архитектура – эти места непременно стоит сохранить не только в памяти, но и на снимках. И я вам в этом помогу!

Объекты на маршруте:

Колоннада Аполлона

Памятник Павлу I

Павловский дворец

Павильон Трёх граций

И многое другое

Вы получите 30+ фото на почту в течение семи рабочих дней после прогулки, цветокоррекция и базовая обработка фотографий входит в стоимость.

Организационные детали

Наша встреча пройдёт в формате фотопрогулки: обширной экскурсионной составляющей не предполагается.