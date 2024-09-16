Фотографиями на фоне Исаакиевского собора или Спаса на Крови уже никого не удивишь.
А вот снимки из чудесного парка — это действительно необычно! Я покажу памятники ландшафтного искусства, о которых знают даже не все местные жители.
И запечатлею вас на их фоне, помогу с позированием и поймаю нужные моменты — чтобы в каждом кадре чувствовалась атмосфера Петербурга.
А вот снимки из чудесного парка — это действительно необычно! Я покажу памятники ландшафтного искусства, о которых знают даже не все местные жители.
И запечатлею вас на их фоне, помогу с позированием и поймаю нужные моменты — чтобы в каждом кадре чувствовалась атмосфера Петербурга.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Живописный Павловский парк издавна вдохновляет поэтов, художников и путешественников. Им хочется любоваться вечно. Порой кажется, что даже время здесь немного замедляет ход. Пышная зелень, уютные тропинки и впечатляющая архитектура – эти места непременно стоит сохранить не только в памяти, но и на снимках. И я вам в этом помогу!
Объекты на маршруте:
- Колоннада Аполлона
- Памятник Павлу I
- Павловский дворец
- Павильон Трёх граций
- И многое другое
Вы получите 30+ фото на почту в течение семи рабочих дней после прогулки, цветокоррекция и базовая обработка фотографий входит в стоимость.
Организационные детали
Наша встреча пройдёт в формате фотопрогулки: обширной экскурсионной составляющей не предполагается.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле ж/д станции «Павловский вокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Привет! Меня зовут Света — кстати, со мной можно на ты! Живу и работаю в прекрасном городе — Санкт-Петербурге. Фотография в моей жизни существует более 10 лет. Но совсем недавноЗадать вопрос
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