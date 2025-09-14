Приглашаем вас на захватывающее приключение, где вы станете обладателем «ключей» от самого сокровенного и настоящего Петербурга.
Эта индивидуальная экскурсия – уникальная возможность увидеть город глазами местных жителей, погрузиться в его атмосферу и раскрыть его тайны!
Описание экскурсии
Что вас ждет на экскурсии:
- Дворы-колодцы: заглянем в сердце Петербурга. Откройте для себя мир таинственных и атмосферных дворов-колодцев, где каждый камень дышит историей. Узнайте, как формировались эти уникальные пространства и какие секреты они хранят. Мы посетим не только известные дворы, но и проходные дворы, позволяющие увидеть город с неожиданных ракурсов.
- Парадные лестницы: путешествие во времени. Восхититесь великолепием и разнообразием парадных лестниц, украшенных лепниной, витражами, коваными перилами и изразцовыми печами. Почувствуйте себя частью петербургской аристократии, поднимаясь по этим ступеням.
• Посетим официальную крышу: увидим Петербург с высоты птичьего полета. Почему эта экскурсия особенная:
- Уникальный маршрут: мы покажем вам места, которые редко видят туристы.
- Погружение в атмосферу.
- Захватывающие истории: наш гид поделится с вами увлекательными рассказами и легендами, связанными с каждым из посещаемых мест.
- Комфортная и неформальная атмосфера, которая позволит вам насладиться экскурсией в полной мере.
- «Ключи» от города: на этой экскурсии мы делимся с вами самыми сокровенными местами неформального Петербурга, вы получите уникальные знания и впечатления, которые позволят вам по-новому взглянуть на Северную столицу.
- Это индивидуальный формат экскурсии. Будете только вы или ваша компания и гид. Это комфортный маршрут, вы сможете задать гиду вопросы и сделать фото в интересных локациях.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колокольная, 1
Завершение: Метро Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
14 сен 2025
Экскурсовод Рамзан очень подробно и интересно рассказывал о доходных домах Питера. Заходили в парадные, делился знаниям об особенностях и характерных признаках того или иного архитектурного стиля. Повествовал о знаменитостях тех времен, связанных с домами. 1,5 часа прошли незаметно. Очень содержательная экскурсия.
