Мы совершим созерцательную прогулку по дворам и улочкам модного Петроградского района Петербурга. Посетим две уютные кофейни, в которых я предложу вам попробовать разные специалитеты.
Вспомним, как развивался роман ленинградцев с этим напитком и почему Петербург стал кофейной столицей России.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Начнём прогулку у памятника Максиму Горькому
- Заправимся кофе в аутентичной питерской кофейне
- Остановимся у легендарного Ленфильма
- Затеряемся в маленьких улочках Петроградки, наслаждаясь питерским вайбом
- Обнаружим авторскую кофейню, спрятанную в одном из двориков
- Прогуляемся и поговорим про кофе в СССР
Вы познакомитесь с разными сортами кофе, многочисленными мутациями и современными способами обжарки. И выясните, что делает питерскую кофейню особым местом.
Кому подойдёт прогулка
- Прогулка для вас, если вы любите кофе, пешие прогулки по небанальным местам и познавательный отдых. Вы наверняка побывали в открыточных местах Санкт-Петербурга и готовы изучать его менее популярные уголки
- Не подойдёт гостям младше 15 лет и тем, у кого есть ограничения по употреблению кофе
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются напитки и десерты в кофейнях
- В кофейнях я посоветую разные специалитеты на свой вкус, но вы можете выбрать чай или стакан воды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я обычный житель Санкт-Петербурга, эстет, любитель истории и искусства, пеших прогулок, вкусного кофе и нескучного общения. Автор небанальных прогулок по любимому городу. В качестве хобби танцую Аргентинское танго и пою в любительском хоре.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хожаинова
23 сен 2025
Замечательная экскурсия.
Получила много новой информации и из истрии появления кофе, распотранении по миру. О том,почему Санкт Петербург -это столица Российской любви у кофе. Теперь я знаю, где можно выпить чашечку неповторимого кофе в чисто Петербургской обстановке. Спасибо за доставленное удовольствие!
A
Aleksandr
2 авг 2025
Огромное спасибо Ирине за прекрасную и познавательную прогулку по родному Санкт-Петербургу! 👍
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
