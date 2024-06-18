Культуролог, маркетолог и кофейный эксперт ждёт вас на бранче в центре Петербурга. В заведении, где проведёт эксклюзивную лекцию «Спешелти-кофейни простыми словами: из Европы в Санкт-Петербург». Вы узнаете о развитии кофейной индустрии в России и поймёте, как выбирать лучшие напитки. А заодно насладитесь завтраком от шефа и попробуете кофе от обжарщиков.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы встретимся в спешелти-кофейне в 7 минутах ходьбы от Исаакиевского собора. Шеф кофейни приготовит завтрак на выбор: сырники с вареньем/скрэмбл с беконом и хлебом/панкейки с беконом/чизкейк дня. Бариста подаст спешелти кофе: фильтр, воронка, капучино или сезонный эспрессо-тоник.

Бранч проведёт специальный гость — Элиша, культуролог, маркетолог и кофейный эксперт с 5-летним опытом работы в индустрии. Она поделится своими знаниями и расскажет:

как развивалась культура кофеен в Европе

что такое «третья кофейная волна»

какие факторы формируют спешелти-кофейни

как кофейни трансформируются в российском пространстве

И многое другое!

В конце мероприятия вас ждут подарки:

кофейный словарь: «альтернатива», «каппинг», «v60» перестанут казаться просто набором букв

список секретных мест Петербурга, где готовят спешелти-кофе

вкусный сюрприз на память о бранче

Организационные детали