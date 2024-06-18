Кофейный бранч и public talk о современных кофейнях

Завтрак от шефа и лекция от эксперта спешелти-индустрии в мини-группе
Культуролог, маркетолог и кофейный эксперт ждёт вас на бранче в центре Петербурга.

В заведении, где проведёт эксклюзивную лекцию «Спешелти-кофейни простыми словами: из Европы в Санкт-Петербург». Вы узнаете о развитии кофейной индустрии в России и поймёте, как выбирать лучшие напитки. А заодно насладитесь завтраком от шефа и попробуете кофе от обжарщиков.
5
2 отзыва
Кофейный бранч и public talk о современных кофейнях
Кофейный бранч и public talk о современных кофейнях
Кофейный бранч и public talk о современных кофейнях
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы встретимся в спешелти-кофейне в 7 минутах ходьбы от Исаакиевского собора. Шеф кофейни приготовит завтрак на выбор: сырники с вареньем/скрэмбл с беконом и хлебом/панкейки с беконом/чизкейк дня. Бариста подаст спешелти кофе: фильтр, воронка, капучино или сезонный эспрессо-тоник.

Бранч проведёт специальный гость — Элиша, культуролог, маркетолог и кофейный эксперт с 5-летним опытом работы в индустрии. Она поделится своими знаниями и расскажет:

  • как развивалась культура кофеен в Европе
  • что такое «третья кофейная волна»
  • какие факторы формируют спешелти-кофейни
  • как кофейни трансформируются в российском пространстве

И многое другое!

В конце мероприятия вас ждут подарки:

  • кофейный словарь: «альтернатива», «каппинг», «v60» перестанут казаться просто набором букв
  • список секретных мест Петербурга, где готовят спешелти-кофе
  • вкусный сюрприз на память о бранче

Организационные детали

  • В стоимость входит завтрак из одного блюда (выбираете перед встречей), напиток на выбор (в том числе из сезонных), лекция приглашённого эксперта
  • Если у вас есть аллергия, обязательно сообщите заранее

в субботу в 12:00, в воскресенье в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 925 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В кофейне в центрне города
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00, в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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18 июня 2024
Кофейный бранч - это просто находка для тех, кто любит вкусный кофе и хочет узнать что-то новое.

Атмосфера встречи была такая дружественная и приятная, а люди - такие интересные, что с
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ними можно было говорить без перерыва!
Возможно, даже я бы сделала встречу больше, чем на 2 часа.

Большое спасибо Элише за ее подробную лекцию и ответы на все вопросы, после её лекции я все больше влюбилась в кофе.

Отдельная благодарность за подарочек ❤️

Кофейный бранч - это просто находка для тех, кто любит вкусный кофе и хочет узнать что-то новое.
Лариса
15 июня 2024
Спасибо Жене и Элише за прекрасный кофе бранч! Уже в третий раз встречаюсь с Женей, экспертом в Кофейной индустрии, и каждый раз ей удаётся меня удивить новыми знаниями, новыми вкусами)
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Элиша знает кофе не только на вкус, она знает его историю распространения по миру и роль женщины в его продвижении)) рекомендую посетить всем, кто любит узнавать новое во всех сферах) девушкам огромное спасибо за тёплый приём, два часа пролетели незаметно)

Спасибо Жене и Элише за прекрасный кофе бранч! Уже в третий раз встречаюсь с Женей, экспертом

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