Культуролог, маркетолог и кофейный эксперт ждёт вас на бранче в центре Петербурга.
В заведении, где проведёт эксклюзивную лекцию «Спешелти-кофейни простыми словами: из Европы в Санкт-Петербург». Вы узнаете о развитии кофейной индустрии в России и поймёте, как выбирать лучшие напитки. А заодно насладитесь завтраком от шефа и попробуете кофе от обжарщиков.
В заведении, где проведёт эксклюзивную лекцию «Спешелти-кофейни простыми словами: из Европы в Санкт-Петербург». Вы узнаете о развитии кофейной индустрии в России и поймёте, как выбирать лучшие напитки. А заодно насладитесь завтраком от шефа и попробуете кофе от обжарщиков.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы встретимся в спешелти-кофейне в 7 минутах ходьбы от Исаакиевского собора. Шеф кофейни приготовит завтрак на выбор: сырники с вареньем/скрэмбл с беконом и хлебом/панкейки с беконом/чизкейк дня. Бариста подаст спешелти кофе: фильтр, воронка, капучино или сезонный эспрессо-тоник.
Бранч проведёт специальный гость — Элиша, культуролог, маркетолог и кофейный эксперт с 5-летним опытом работы в индустрии. Она поделится своими знаниями и расскажет:
- как развивалась культура кофеен в Европе
- что такое «третья кофейная волна»
- какие факторы формируют спешелти-кофейни
- как кофейни трансформируются в российском пространстве
И многое другое!
В конце мероприятия вас ждут подарки:
- кофейный словарь: «альтернатива», «каппинг», «v60» перестанут казаться просто набором букв
- список секретных мест Петербурга, где готовят спешелти-кофе
- вкусный сюрприз на память о бранче
Организационные детали
- В стоимость входит завтрак из одного блюда (выбираете перед встречей), напиток на выбор (в том числе из сезонных), лекция приглашённого эксперта
- Если у вас есть аллергия, обязательно сообщите заранее
в субботу в 12:00, в воскресенье в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 925 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В кофейне в центрне города
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00, в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 257 туристов
Я — ваш путеводитель в удивительный мир кофе, а также кофейный эксперт с шестилетним стажем в индустрии specialty-кофе и с опытом открытия собственной кофейни. Провожу профессиональные мастер-классы уже около трехЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
18 июня 2024
Кофейный бранч - это просто находка для тех, кто любит вкусный кофе и хочет узнать что-то новое.
Атмосфера встречи была такая дружественная и приятная, а люди - такие интересные, что с
Атмосфера встречи была такая дружественная и приятная, а люди - такие интересные, что с
Лариса
15 июня 2024
Спасибо Жене и Элише за прекрасный кофе бранч! Уже в третий раз встречаюсь с Женей, экспертом в Кофейной индустрии, и каждый раз ей удаётся меня удивить новыми знаниями, новыми вкусами)
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