Шедевры Западно-Европейского искусства из коллекции Государственного Эрмитажа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия станет прекрасным путешествием, впечатлением о котором вам обязательно захочется поделиться с другими.
Вы узнаете интересные факты и услышите истории о владельцах Зимнего дворца и его создателях. На экскурсии вы узнаете много интересного о коллекции Эрмитажа и значимых событиях, связанных с Русской историей.
Вы увидите:
великолепные парадные залы,
непревзойдённые по своей красоте личные интерьеры императорской семьи,
шедевры Западно-Европейского искусства, хранящиеся в коллекции Государственного Эрмитажа.
Экскурсия проходит в залах Зимнего дворца, Малого Эрмитажа, Нового Эрмитажа, Старого Эрмитажа.
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Входные билеты в Эрмитаж включены в стоимость.
Сборные группы не более 5 человек.
Стоимость включает входной билет в Эрмитаж, в случае отмены экскурсии оплата за входные билеты не возвращается, так как билеты выкупаются заранее.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Билет дает право на однократное посещение музея
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья Мурашова
21 ноя 2022
Огромное спасибо нашему гиду! Очень познавательная экскурсия, осталось много приятных впечатлений! Большое спасибо!
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