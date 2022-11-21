Коллекция Эрмитажа и парадная жизнь Зимнего дворца. Входные билеты включены

Коллекция Эрмитажа и парадная жизнь Зимнего дворца

5
1 отзыв
Коллекция Эрмитажа и парадная жизнь Зимнего дворца. Входные билеты включены
Коллекция Эрмитажа и парадная жизнь Зимнего дворца. Входные билеты включены
Коллекция Эрмитажа и парадная жизнь Зимнего дворца. Входные билеты включены
Коллекция Эрмитажа и парадная жизнь Зимнего дворца. Входные билеты включены
Коллекция Эрмитажа и парадная жизнь Зимнего дворца. Входные билеты включены
Коллекция Эрмитажа и парадная жизнь Зимнего дворца. Входные билеты включены
Коллекция Эрмитажа и парадная жизнь Зимнего дворца. Входные билеты включены
Ближайшие даты:
17
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Что вас ожидает 🤩

  • Парадные залы Зимнего дворца
  • Интерьеры Малого, Нового и Старого Эрмитажа
  • Шедевры Западно-Европейского искусства из коллекции Государственного Эрмитажа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия станет прекрасным путешествием, впечатлением о котором вам обязательно захочется поделиться с другими.
Вы узнаете интересные факты и услышите истории о владельцах Зимнего дворца и его создателях. На экскурсии вы узнаете много интересного о коллекции Эрмитажа и значимых событиях, связанных с Русской историей.

Вы увидите:

великолепные парадные залы,
непревзойдённые по своей красоте личные интерьеры императорской семьи,
шедевры Западно-Европейского искусства, хранящиеся в коллекции Государственного Эрмитажа.
Экскурсия проходит в залах Зимнего дворца, Малого Эрмитажа, Нового Эрмитажа, Старого Эрмитажа.

Выберите дату при бронировании

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в музей (без очереди), действительный только на день и время, указанные в ваучере
  • Экскурсия с гидом в мини группе не более 8 человек
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции
  • По желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Завершение: Дворцовая набережная,34
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Входные билеты в Эрмитаж включены в стоимость.
  • Сборные группы не более 5 человек.
  • Стоимость включает входной билет в Эрмитаж, в случае отмены экскурсии оплата за входные билеты не возвращается, так как билеты выкупаются заранее.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Билет дает право на однократное посещение музея
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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21 ноя 2022
Огромное спасибо нашему гиду! Очень познавательная экскурсия, осталось много приятных впечатлений!
Большое спасибо!

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