Комбо: экскурсия + два мастер-класса - шоколадные конфеты и угадай аромат

Личный мастер-класс в Санкт-Петербурге
Помимо пяти интерактивных зон, на которых ваши чувства обострятся до предела, вы посетите сразу два мастер-класса — «Угадай аромат» и «Шоколадные конфеты ручной работы», на которых вы узнаете историю шоколада и приготовите собственный набор конфет, а также угадаете 14 источников запахов и сделаете собственный арома-амулет.
Комбо: экскурсия + два мастер-класса - шоколадные конфеты и угадай аромат
Комбо: экскурсия + два мастер-класса - шоколадные конфеты и угадай аромат
Комбо: экскурсия + два мастер-класса - шоколадные конфеты и угадай аромат
Ближайшие даты:
1
мар
2
мар
3
мар
8
мар
9
мар
10
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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый1 813 ₽
Детский1 625 ₽
Студенческий1 625 ₽

Описание

Без слов Поговорим руками? Общаться в тишине, не проронив ни слова, — возможно ли это? Сможем ли мы понять друг друга без слов? В самом начале экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в Тишину, но только одним из органов чувств — слухом, так как сможете «услышать» нашего гида и без звука. Он объяснит вам, как можно общаться без голоса и слуха, откроет вам новые ощущения и опыт через интерактивную экскурсию — это абсолютно другой уровень восприятия информации. Вы погрузитесь в выставку с помощью других органов чувств. Угадай аромат Этот мастер-класс — поистине увлекательное занятие. Вы окунётесь в мир ароматов и узнаете, как профессиональные парфюмеры «слышат» ароматы и соединяют ноты. Вы поймете, что помимо слуха у вас обострились еще и другие чувства. Вы узнаете, как характер влияет на обоняние, поиграете в арома-лото и угадаете 14 источников запаха, а также сделаете свой собственный арома-амулет. Результатом мастер-класса будет приятный подарок — ваш собственный амулет, который вы сможете взять с собой. Тайны шоколада Задумывались ли вы, что такое вкус? А влияет ли на вкус цвет? Как мы воспринимаем шоколад на аромат? Конфеты, например, выглядят так ярко, так вкусно — просто объедение. На этом вкусном и сладком мастер-классе вы узнаете историю шоколада, приготовите свои собственные шоколадные конфеты, которые заберете с собой в подарочной упаковке. Важно знать:
  • Общая продолжительность программы — 2 часа 40 минут.
  • Интерактивную экскурсию можно пройти как одному, так и с друзьями.
  • Музей доступен как детям 7+, так и взрослым.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная экскурсия «В Тишине»
  • Мастер-класс «Угадай аромат»
  • Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Место начала и завершения?
Галерная ул., 20-22
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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