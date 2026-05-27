Тсс… Не произносите ни звука, остановите внутренний диалог и сфокусируйтесь на других суперспособностях — чувствовать вкусы и ароматы.
За 1,5 часа вы прокачаете свои творческие и личностные навыки, создав кондитерский шедевр и научившись разбираться в запахах.
Иногда сквозь тишину будут прорываться наши рассказы — об истории шоколада и влиянии ароматов на нашу жизнь.
Описание мастер-класса
Мастер-класс «Шоколадные конфеты» (45 минут)
Вы создадите шесть конфет с собственным дизайном. Для украшения мы предлагаем кокосовую стружку и сахарные посыпки различных цветов и форм. Когда сладкий шедевр будет готов, вы положите его в подарочную коробку, перевяжете лентой и заберёте себе.
Мастер-класс «Угадай аромат» (45 минут)
Мы сыграем в аромалото — вам предстоит угадать 14 источников аромата. В процессе игры вы узнаете, как характер влияет на обоняние, какой аромат помогает сконцентрироваться, а какой — расслабиться. На память у вас останется амулет со стойким ароматом — фигурка из глины, на которую вы нанесёте понравившееся эфирное масло.
Организационные детали
- Очерёдность мастер-классов определяет ведущий
- Будет интересно взрослым и детям от 6 лет
- Мастер-классы проведёт один из сотрудников нашего музея
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2070 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Галерной улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей «В Тишине» — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 543 туристов
Первый в России необычный музей «В Тишине» приглашает на 60 минут тишины! Здесь вы сможете побыть без информационного, городского и рабочего шума, обнаружить в себе новые способности и понять, можете ли вы общаться, не используя голос.
