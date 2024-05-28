Петербург в летнюю ночь: атмосферная прогулка на катере
Прокатиться по рекам и каналам, взглянуть на город с воды и увидеть пять разводных мостов
Красота Северной Венеции расцветает к ночи, когда она облачается в мантию из иллюминации.
И самый эффектный ракурс на неё открывается с воды, когда она возвышается над гранитными набережными-пьедесталами.
Вы увидите Зимний дворец, Спас на Крови, Исаакиевский собор и другие шедевры архитектуры «в полный рост». Полюбуетесь разводом мостов. И приятно отдохнёте своей компанией.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Речная прогулка проходит с 23:40 до 1:40.
В программе маршрута: Царские конюшни, Троемостье (Трёхмостье) и храм Спаса на Крови, Марсово поле, Михайловский замок (Инженерный замок), Чижик-Пыжик, Фонтанка, Семимостье, Мариинский театр, рукотворный остров Новая Голландия, самый широкий мост в Петербурге, Зимняя канавка, Петропавловская крепость, Кунсткамера, крейсер «Аврора».
И финалом путешествия станут разводные мосты через Неву: Благовещенский, Дворцовый, Биржевой, Троицкий и Литейный.
Капитан катера расскажет вам об истории и памятниках Петербурга, о Петре I, реках и каналах, многие из которых были выкопаны вручную. Сколько раз похищали скульптуру Чижика-Пыжика? Когда в Петербурге запустили первые фейерверки? Какой необычный символ красовался на эмблеме города до 1722 года? Об этом и не только вы узнаете на прогулке.
Организационные детали
Мы оставляем за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями. Также обращаем ваше внимание на то, что в праздничные и другие дни мосты могут не разводиться. Актуальную информацию об изменениях в графике смотрите на официальном сайте СПб ГБУ «Мостотрест»
На воде в ночное время может быть довольно холодно, возьмите с собой тёплую одежду. С собой можно взять еду и напитки. На борту есть пледы, тент от дождя и туалет.
На причале в 10 минутах ходьбы от ст. м «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 40 туристов
Мы судоходная компания. Работаем с 1999 года. Эстетическое и техническое состояние наших катеров поддерживается на высочайшем уровне, поскольку флот компании — это наша собственность. Экипажи теплоходов — это квалифицированные специалисты, читать дальше
компетенция которых подтверждается соответствующими документами.
На борт вы можете взять с собой еду и напитки. Также на катере есть тент от плохой погоды и туалет. Это лучший выбор в Санкт-Петербурге с 1999 года. Ждём вас на борту наших катеров.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Л
Любовь
28 мая 2024
Договаривались с Вячеславом на ночную прогулку по рекам и каналам, и разведению мостов. Вячеслав приехал вовремя как и было договорено. Очень много рассказывал про любимый город. Мы с комфортом слушали читать дальше
и смотрели красоты ночного Питера. Посмотрели разводные мосты! Вячеслав очень хороший водитель и рассказчик! Нам очень понравилось это путешествие! Рекомендуем всем, кто хочет душевно провести время, послушать истории и увидеть Питер! Спасибо!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга