Красота Северной Венеции расцветает к ночи, когда она облачается в мантию из иллюминации. И самый эффектный ракурс на неё открывается с воды, когда она возвышается над гранитными набережными-пьедесталами. Вы увидите Зимний дворец, Спас на Крови, Исаакиевский собор и другие шедевры архитектуры «в полный рост». Полюбуетесь разводом мостов. И приятно отдохнёте своей компанией.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Речная прогулка проходит с 23:40 до 1:40.

В программе маршрута: Царские конюшни, Троемостье (Трёхмостье) и храм Спаса на Крови, Марсово поле, Михайловский замок (Инженерный замок), Чижик-Пыжик, Фонтанка, Семимостье, Мариинский театр, рукотворный остров Новая Голландия, самый широкий мост в Петербурге, Зимняя канавка, Петропавловская крепость, Кунсткамера, крейсер «Аврора».

И финалом путешествия станут разводные мосты через Неву: Благовещенский, Дворцовый, Биржевой, Троицкий и Литейный.

Капитан катера расскажет вам об истории и памятниках Петербурга, о Петре I, реках и каналах, многие из которых были выкопаны вручную. Сколько раз похищали скульптуру Чижика-Пыжика? Когда в Петербурге запустили первые фейерверки? Какой необычный символ красовался на эмблеме города до 1722 года? Об этом и не только вы узнаете на прогулке.

Организационные детали