«Красин»
Мы отправимся на легендарный ледокол «Красин».
Услышим рассказ об истории ледокольного флота, о назначении и роли ледокола, об исследовании Арктики.
Узнаем о жизни и работе полярных мореплавателей, о подвигах экипажа ледокола: спасении экспедиции Умберто Нобиле, участии в полярных конвоях в годы ВОВ.
Услышим рассказ об истории ледокольного флота, о назначении и роли ледокола, об исследовании Арктики.
Узнаем о жизни и работе полярных мореплавателей, о подвигах экипажа ледокола: спасении экспедиции Умберто Нобиле, участии в полярных конвоях в годы ВОВ.
Ближайшие даты:
18
мая
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19
мая
мая
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Мы отправимся на легендарный ледокол «Красин». Услышим рассказ об истории ледокольного флота, о назначении и роли ледокола, об исследовании Арктики. Узнаем о жизни и работе полярных мореплавателей, о подвигах экипажа ледокола: спасении экспедиции Умберто Нобиле, участии в полярных конвоях в годы ВОВ.
Мы прогуляемся по палубе ледокола, осмотрим каюту капитана и начальника экспедиции, кают-компании. Поднимемся на капитанский мостик, побываем в рулевой и штурманской рубках.
Важно знать:
- Минимальная наполняемость группы — 5 человек, максимальная — 15.
- При большом потоке посетителей экскурсии отправляются по мере комплектования групп.
В стоимость экскурсии включено:
экскурсия.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Согласно календарю
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- наб. Лейтенанта Шмидта, 23-я линия
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно календарюЭкскурсия длится около 1 часа 15 минутБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании