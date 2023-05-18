Что вас ждет

Мы отправимся на легендарный ледокол «Красин». Услышим рассказ об истории ледокольного флота, о назначении и роли ледокола, об исследовании Арктики. Узнаем о жизни и работе полярных мореплавателей, о подвигах экипажа ледокола: спасении экспедиции Умберто Нобиле, участии в полярных конвоях в годы ВОВ.

Мы прогуляемся по палубе ледокола, осмотрим каюту капитана и начальника экспедиции, кают-компании. Поднимемся на капитанский мостик, побываем в рулевой и штурманской рубках.

Важно знать:

Минимальная наполняемость группы — 5 человек, максимальная — 15.

При большом потоке посетителей экскурсии отправляются по мере комплектования групп.

В стоимость экскурсии включено:

экскурсия.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.