«Красин»: история ледокольного флота

«Красин»

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Мы отправимся на легендарный ледокол «Красин».

Услышим рассказ об истории ледокольного флота, о назначении и роли ледокола, об исследовании Арктики.

Узнаем о жизни и работе полярных мореплавателей, о подвигах экипажа ледокола: спасении экспедиции Умберто Нобиле, участии в полярных конвоях в годы ВОВ.
«Красин»: история ледокольного флота
«Красин»: история ледокольного флота
«Красин»: история ледокольного флота
«Красин»: история ледокольного флота
Ближайшие даты:
18
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Описание

Что вас ждет

Мы отправимся на легендарный ледокол «Красин». Услышим рассказ об истории ледокольного флота, о назначении и роли ледокола, об исследовании Арктики. Узнаем о жизни и работе полярных мореплавателей, о подвигах экипажа ледокола: спасении экспедиции Умберто Нобиле, участии в полярных конвоях в годы ВОВ.
Мы прогуляемся по палубе ледокола, осмотрим каюту капитана и начальника экспедиции, кают-компании. Поднимемся на капитанский мостик, побываем в рулевой и штурманской рубках.

Важно знать:

  • Минимальная наполняемость группы — 5 человек, максимальная — 15.
  • При большом потоке посетителей экскурсии отправляются по мере комплектования групп.

В стоимость экскурсии включено:

экскурсия.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Согласно календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
наб. Лейтенанта Шмидта, 23-я линия
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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