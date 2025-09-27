Вы погрузитесь в глубины героического прошлого, ощутите романтику кругосветных путешествий и ауру морского города, почувствуете гордость за настоящее.
Познакомитесь с богатой интерактивной экспозицией музея Военно-Морской Славы, окунётесь в историю становления флота в России, побываете на «Острове фортов», где полюбуетесь захватывающими видами.
Описание экскурсииЧто вас ждет Музей Военно-морской славы При помощи интерактивных экспонатов, шаг за шагом, вы проследите историю становления флота в России. Мы поговорим о морских сражения и вспомним об исследовательских экспедиции под руководством знаменитых русских мореплавателей — Лазарева и Лисянского, Крузенштерна и Беллинсгаузена. Вас ждут рассказы о кругосветных путешествиях, героях и боевой славе, о роли Кронштадта в победе в ВОВ. Вы увидите, потрогаете, послушаете, поиграете с интерактивными экспонатами, связанными с:
- Парусно-гребными судами • Броненосным флотом • Морской пехотой • Морской авиацией • Береговой обороной и фортами • Подводниками и водолазами и многими другими Можем посетить подводную лодку (при наличии в кассах или заранее приобретённых билетах). Парк «Остров фортов» Мы посетим парк «Остров фортов», откуда вы увидите три форта, в том числе «Чумной форт». Парк расположен вдоль побережья Финского залива. Мы прогуляемся по его территории, полюбуемся великолепными пейзажами. И, конечно, вы обязательно полюбите этот город! Важная информация: Организационные детали • Что включено в стоимость экскурсии: Услуги профессионального экскурсовода; Транспортное обслуживание для группы до 4-х человек.
- Входные билеты в музеи не включены в стоимость тура.
- Возможен индивидуальный формат экскурсии на личном автомобиле гида. Пишите организатору – Элеоноре.
- Также возможна экскурсия для большего числа экскурсантов на минивэне. Понадобится доплата.
- Автотранспорт подбирается в зависимости от количества участников — от легкового автомобиля до микроавтобуса • Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь.
- По желанию, возьмите с собой термос с чаем, кофе, небольшой перекус • Из-за недобора группы поездка может быть отменена. В этом случае, можно внести доплату до минимальной, поездка состоится и у вас получится индивидуальная экскурсия. Уточняйте детали в личных сообщениях. Возьмите с собой паспорт, свидетельство о рождении (для детей), а также льготные документы.
- Гид пришлёт номер автобуса (марку и номер автомобиля) накануне поездки. Уточняйте детали в личных сообщениях.
- Из-за недобора группы поездка может быть отменена. В этом случае, можно внести доплату до минимальной, поездка состоится и у вас получится индивидуальная экскурсия. Уточняйте детали в личных сообщениях.
- Экскурсия в музей ВМС не включает второй этаж, он для самостоятельного осмотра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей военно-морской славы
- Парк «Остров фортов»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер для группы до 4-х человек. Для детей есть бустер (по запросу)
Что не входит в цену
- Входной билет в музей ВМС:/n взрослый (18+) - 400 руб., /n пенсионный/детский (8-17) - 200 руб., необходим документ, подтверждающий возраст/n сбор музея - 2000 руб. с группы (независимо от количества человек) /n/n
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ст. метро Беговая, перейти дорогу, около дома 132
Завершение: Ст. метро Беговая, перейти дорогу, около дома 132 к. 1 (магазин оптики «Зайди-увидишь», аптека Фиалка)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
