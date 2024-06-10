Зачем ехать в Кронштадт? Чтобы ощутить романтическую ауру морского города. Услышать о его героическом прошлом и вкладе в победу в Великой Отечественной войне. В интерактивном Музее военно-морской славы вы окунётесь в историю становления флота России.
А затем побываете в парке, где полюбуетесь видами Финского залива и рассмотрите три кронштадтских форта.
А затем побываете в парке, где полюбуетесь видами Финского залива и рассмотрите три кронштадтских форта.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы заберём вас из Петербурга на комфортабельном автомобиле и после экскурсии привезём обратно. По пути расскажем основные факты о Северной столице, дамбе и Кронштадте.
В Музее военно-морской славы вы:
- Шаг за шагом проследите историю становления флота в России с помощью интерактивных экспонатов
- Услышите о знаменитых морских сражениях и исследовательских экспедициях под руководством мореплавателей Лазарева и Лисянского, Крузенштерна и Беллинсгаузена
- Увидите круговые панорамы «Деление ядра урана», «Северный морской путь» и многие другие
- Поуправляете атомным ледоколом из капитанской рубки
- При желании (и наличии билетов в кассах) сможете посетить подводную лодку
В парке «Остров фортов» на побережье Финского залива вы прогуляетесь по обширной территории: увидите три форта, в том числе загадочный Чумной, полюбуетесь с берега панорамами залива и, если захотите, выпьете чашечку кофе на свежем воздухе.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- Экскурсия занимает 5 часов вместе с дорогой туда-обратно. Проходит на одном из комфортабельных авто: Audi Q5, Renault Captur, Mitsubishi ASX, SsangYong Kyron, BMW X1, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander.
Дополнительные расходы:
- Билет в музей ВМС— 400 руб. / взрослый, 200 руб. /льготный (для пенсионеров, студентов и детей с 8 до 18 лет, необходим документ, подтверждающий возраст) и сбор музея — 2000 руб. с группы (независимо от количества человек).
- Экскурсия не включает второй этаж, он для самостоятельного осмотра.
Обратите внимание!
- Бронировать экскурсию нужно не менее чем за сутки, а лучше за двое. В этом случае гид сможет оформить документы на посещение, подъезд к музею и гарантированные билеты в музей.
- Если у вас есть желание посетить подводную лодку — билеты вы покупаете самостоятельно и сильно заранее: недели за 3, а лучше за месяц до посещения.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2083 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
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