Зачем ехать в Кронштадт? Чтобы ощутить романтическую ауру морского города. Услышать о его героическом прошлом и вкладе в победу в Великой Отечественной войне. В интерактивном Музее военно-морской славы вы окунётесь в историю становления флота России. А затем побываете в парке, где полюбуетесь видами Финского залива и рассмотрите три кронштадтских форта.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы заберём вас из Петербурга на комфортабельном автомобиле и после экскурсии привезём обратно. По пути расскажем основные факты о Северной столице, дамбе и Кронштадте.

В Музее военно-морской славы вы:

Шаг за шагом проследите историю становления флота в России с помощью интерактивных экспонатов

Услышите о знаменитых морских сражениях и исследовательских экспедициях под руководством мореплавателей Лазарева и Лисянского, Крузенштерна и Беллинсгаузена

Увидите круговые панорамы «Деление ядра урана», «Северный морской путь» и многие другие

Поуправляете атомным ледоколом из капитанской рубки

При желании (и наличии билетов в кассах) сможете посетить подводную лодку

В парке «Остров фортов» на побережье Финского залива вы прогуляетесь по обширной территории: увидите три форта, в том числе загадочный Чумной, полюбуетесь с берега панорамами залива и, если захотите, выпьете чашечку кофе на свежем воздухе.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет

Экскурсия занимает 5 часов вместе с дорогой туда-обратно. Проходит на одном из комфортабельных авто: Audi Q5, Renault Captur, Mitsubishi ASX, SsangYong Kyron, BMW X1, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander.

Дополнительные расходы:

Билет в музей ВМС— 400 руб. / взрослый, 200 руб. /льготный (для пенсионеров, студентов и детей с 8 до 18 лет, необходим документ, подтверждающий возраст) и сбор музея — 2000 руб. с группы (независимо от количества человек).

Экскурсия не включает второй этаж, он для самостоятельного осмотра.

Обратите внимание!