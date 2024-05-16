Экскурсии на ледокол Красин

Найдено 4 экскурсии в категории «Ледокол Красин» в Санкт-Петербурге, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
23 отзыва
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690 за человека
«Красин»: история ледокольного флота
🚶 Пешая
Групповая
1 час 15 минут
6 отзывов
«Красин»: история ледокольного флота
Начало: Наб. Лейтенанта Шмидта, 23-я линия
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
750 за человека
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
88 отзывов
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Погрузиться в таинственную атмосферу города и понаблюдать за разводом мостов с открытой палубы
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 23:00
Завтра в 23:00
9 июня в 23:00
2 500 за человека
Самостоятельная квест-экскурсия «Хирвисаари: Васильевский остров»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Хирвисаари: Васильевский остров»
Начало: Ледокол «Красин»
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 490 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
    Понравилось все от начала и до конца. Гид Анна профессионал с большой буквы и очень приятная девушка. Организатор Валерий просто горит своим делом. Сама экскурсия выше всяких похвал, а Николо-Богоявленский собор один из самых красивых!
    Понравилось все от начала и до конца. Гид Анна профессионал с большой буквы и очень приятная
  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    «Красин»: история ледокольного флота
    Понравилось всё. Организовано хорошо, много интересного, получились классные фото
  • Д
    Дмитрий
    27 января 2024
    «Красин»: история ледокольного флота
    Очень здорово!!!! Ещё хотелось бы посмотреть машинное отделение и каюты рядовых моряков))))))
  • А
    Алла
    14 января 2024
    Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
    Была еще в мае 2023, отзыв решила оставить только сегодня сейчас, потому что есть с чем сравнить, сейчас снова планирую
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    посетить этот прекрасный город и свое свободное время с удовольствием проведу с этой компанией. Организация на высоте, прекрасный комфортный транспорт, отличный экскурсовод, очень интересный маршрут. Все четко по времени. Спасибо

  • С
    Светлана
    19 сентября 2023
    Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
    Спасибо Анне и Валерию за замечательную экскурсию. Было интересно, познавательно и, что немаловажно, очень комфортно. Что понравилось: нам повезло и
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    экскурсия получилась практически индивидуальной; были подготовлены альбомы каждому экскурсанту с иллюстрациями для визуализации отдельных моментов; гидом используется микрофон, что актуально для шумных улиц; после экскурсии осталось множество фото, Анна предлагала сделать фото в особенно ярких локациях. Обязательно будем рекомендовать экскурсии Валерия друзьям.

  • И
    ИвановаЛариса
    10 сентября 2023
    Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
    От ночной прогулке в восторге, с помощью классного гида Петербург раскрывают свою мощь и красоту с другой стороны,Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ледокол Красин»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
  2. «Красин»: история ледокольного флота
  3. Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
  4. Самостоятельная квест-экскурсия «Хирвисаари: Васильевский остров»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Ледокол Красин" можно забронировать 4 экскурсии от 750 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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