читать дальше посетить этот прекрасный город и свое свободное время с удовольствием проведу с этой компанией. Организация на высоте, прекрасный комфортный транспорт, отличный экскурсовод, очень интересный маршрут. Все четко по времени. Спасибо

Была еще в мае 2023, отзыв решила оставить только сегодня сейчас, потому что есть с чем сравнить, сейчас снова планирую