1 чел.
По популярности
Групповая
3.5 часа
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690₽ за человека
Групповая
1 час 15 минут
«Красин»: история ледокольного флота
Начало: Наб. Лейтенанта Шмидта, 23-я линия
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
750₽ за человека
Групповая
6 часов
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Погрузиться в таинственную атмосферу города и понаблюдать за разводом мостов с открытой палубы
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 23:00
Завтра в 23:00
9 июня в 23:00
2 500₽ за человека
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Хирвисаари: Васильевский остров»
Начало: Ледокол «Красин»
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 490₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна16 мая 2024Понравилось все от начала и до конца. Гид Анна профессионал с большой буквы и очень приятная девушка. Организатор Валерий просто горит своим делом. Сама экскурсия выше всяких похвал, а Николо-Богоявленский собор один из самых красивых!
- ННаталья7 мая 2024Понравилось всё. Организовано хорошо, много интересного, получились классные фото
- ДДмитрий27 января 2024Очень здорово!!!! Ещё хотелось бы посмотреть машинное отделение и каюты рядовых моряков))))))
- ААлла14 января 2024Была еще в мае 2023, отзыв решила оставить только сегодня сейчас, потому что есть с чем сравнить, сейчас снова планирую
- ССветлана19 сентября 2023Спасибо Анне и Валерию за замечательную экскурсию. Было интересно, познавательно и, что немаловажно, очень комфортно. Что понравилось: нам повезло и
- ИИвановаЛариса10 сентября 2023От ночной прогулке в восторге, с помощью классного гида Петербург раскрывают свою мощь и красоту с другой стороны,Однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ледокол Красин»
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