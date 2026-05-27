Петербург — это не только Эрмитаж и Невский проспект. Если вы изучили «парадную» часть города, то стоит полистать и страницы неформальной истории.
Мы отправимся во дворы и переулки Лиговского проспекта, которые помнят рэперов, хипстеров, панков, гопников и битломанов. Увидим культовые бары и арт-пространства, найдём улицу Джона Леннона и выясним, жив ли андеграунд.
Описание экскурсии
- «Пушкинская-10» — одно из главных арт-пространств Петербурга, где можно познакомиться с искусством стрит-арта. Вы узнаете, что такое муралы и брандмауэры — на Лиговке много глухих стен, которые иногда хочется облагородить.
- Улица Джона Леннона — на карте города её не найти, но она есть во дворе Пушкинской. Здесь же находится и музей «Битлз», созданный Колей Васиным.
- Магазин Castle Rock — старейший рок-магазин Санкт-Петербурга, в народе «Костыль».
- Лиговский, 50 — одно из главных барных пространств города с более чем 25 барами.
- Лофт-проект «Этажи» — пионер лофт-дизайна на территории бывшего Смольнинского хлебозавода. Здесь выставляются художники, скульпторы и фотографы. Погуляем по крышам с видами на соборы, купола и старую застройку.
- Особняк и сад Сан-Галли — от литейного завода до переломного момента в криминальной истории района.
- Клуб «Грибоедов» — он открылся в 1996 году в бывшем бомбоубежище, там можно было встретить Бориса Гребенщикова, Сергея Шнурова, группу «2ва самолета» и даже Эмира Кустурицу. До сих пор это важная музыкальная площадка.
На прогулке мы:
- поговорим о рок-культуре и арт-пространствах: в Петербурге, как и везде, всё начиналось в андеграунде и постепенно превратилось в продукт потребления — но не на Лиговке!
- разберёмся, почему «умер» рок-н-ролл в 90-х и как рокеры превратились в рейверов с приходом техно.
- обсудим тёмное прошлое района: почему здесь было легко скрываться криминальным элементам и где искать сокровища известного налётчика Лёньки Пантелеева.
- выясним, где появилось слово «гопник» и как развивалась эта субкультура.
- увидим восстановленный фонтан «Рождение Афродиты» — вспомним легенду появления скульптуры и поговорим о судьбе возлюбленной Франца Сан-Галли.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет на смотровую площадку — 400 ₽.
- Арт-центр «Пушкинская-10» осматриваем снаружи без посещения.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 994 туристов
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.
