У Северной столицы всегда была теневая сторона.
Не боитесь заглянуть в мир Раскольникова и Леньки Пантелеева, советских фарцовщиков и ночного мэра Петербурга 90-х? Тогда присоединяйтесь к нам в увлекательной экскурсии по криминальным в прошлом местам и откройте город с новой для себя стороны!
Описание экскурсии
Петербургские подворотни хранят немало тайн. Кровавые преступления и постыдные удовольствия – это не только об обитателях трущоб, это еще и о членах императорской фамилии!:
- Почему в Петербурге снимаются лучшие сериалы о бандитах?
- Какие места жители города старались обходить стороной еще в царские времена?
- Как банды делили город?
- Как власти пытались бороться с ними?
- Как и почему Петербург стал родиной гопников?
- Какие мифы и легенды о «Крестах» правдивы?
- Кому оттуда удалось сбежать?
Какие криминальные авторитеты стали прототипами героев знаменитого сериала «Бандитский Петербург»? На нашей экскурсии вы узнаете истории о темном прошлом города, о преступных бандах и их предводителях, и своими глазами увидите, где вершилась история бандитского Петербурга. Об этом и многом другом на нашей экскурсии не для слабонервных! Важная информация:.
При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: продолжительность экскурсионной программы может быть увеличена.
Вторник и суббота в 16:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обводный канал
- Михайловский театр
- Стрелка Васильевского острова
- Благовещенский мост
- Новая Голландия
- Здание «КГБ»
- Мраморный дворец
- Тюрьма Кресты
- Сфинксы у Крестов
- Шпалерная улица
- Литейный проспект
Что включено
- Поездка на автобусе по городу
- Сопровождение гида на протяжении поездки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из отеля / в отель
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Завершение: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник и суббота в 16:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: продолжительность экскурсионной программы может быть увеличена
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 74 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
12 янв 2026
Отличная экскурсия! Очень познавательно! Окунулись и в царскую эпоху и в лихие 90-е.
Благодарим нашего гида Трофима Егорова! Профессионал своего дела.
С
Стригоцкая
9 янв 2026
Очень понравилась экскурсия
I
Irina
6 янв 2026
Одна из самых скучных и плохо организованных экскурсий. Оборудование в автобусе работало настолько плохо, что шум мотора перекрывал гида.
Гид, (Трофим) видимо, совершенно случайно и очень срочно попал на программу «бандитский
А
Анастасия
22 дек 2025
В описании экскурсии не было указано, что 40 минут экскурсии это посещение сувенирного магазина. А если вам не нужны сувениры втридорога в туристическом месте, то вам придется ждать на улице,
А
Аскарова
16 дек 2025
Не понравился экскурсовод, Кресты хочется посмотреть поближе. Все очень затянуто, экскурсовод делает нелепые паузы, очень не комфортно его слушать
Е
Екатерина
18 ноя 2025
Интересная экскурсия о криминальной стороне города. Большую часть экскурсия проходила в автобусе, но было интересно посмотреть из окна и послушать истории про "бандитский Петербург"
А
Айгуль
12 ноя 2025
Великолепно, понравилось, интересный рассказчик.
К
Карина
9 ноя 2025
Прекрасная экскурсия! Было невероятно интересно слушать, гид рассказывал очень увлеченно, мы погружались в историю города! В конце экскурсии заехали в сувенирный магазин, где был предложен бесплатный чай и была дегустация зефира и марципана. Все прошло очень позитивно, мы были более чем довольны!
Г
Галина
3 ноя 2025
Очень понравилась
Е
Евгений
26 окт 2025
Спасибо Владимиру за подробный рассказ о интересном времени, все прошло на высоком уровне, комфортабельный автобус. Обязательно посетим и другие экскурсии компании.
С
Сергей
25 окт 2025
Очень интересная экскурсия…!!!
Н
Наталья
20 окт 2025
Огонь, экскурсия бандицкий петербург
А
Азамат
19 окт 2025
Побывали в 90х)
Спасибо Андрею Анатольевичу за насыщенный вечер!
Он очень хороший человек с добрым сердцем! Дай бог здоровья и долгих лет жизни!
О
Оксана
19 окт 2025
Экскурсия длилась 3 часа. На протяжении всей экскурсии гид рассказывал экскурсию. Слушать его было приятно и интересно. Осталось приятное впечатление!
В
Виктория
16 окт 2025
Хороший экскурсовод, многое узнали, спасибо
