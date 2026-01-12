Петербургские подворотни хранят немало тайн. Кровавые преступления и постыдные удовольствия – это не только об обитателях трущоб, это еще и о членах императорской фамилии!:

Почему в Петербурге снимаются лучшие сериалы о бандитах?

Какие места жители города старались обходить стороной еще в царские времена?

Как банды делили город?

Как власти пытались бороться с ними?

Как и почему Петербург стал родиной гопников?

Какие мифы и легенды о «Крестах» правдивы?

Кому оттуда удалось сбежать?

Какие криминальные авторитеты стали прототипами героев знаменитого сериала «Бандитский Петербург»? На нашей экскурсии вы узнаете истории о темном прошлом города, о преступных бандах и их предводителях, и своими глазами увидите, где вершилась история бандитского Петербурга. Об этом и многом другом на нашей экскурсии не для слабонервных! Важная информация:.

При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: продолжительность экскурсионной программы может быть увеличена.