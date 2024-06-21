Раз уж Кронштадт — это город-крепость, давайте подберём к нему ключ! Для этого мы не только покажем вам главные городские достопримечательности, но и поможем исследовать новый уровень его истории. Вы увидите форт «Риф» — уникальный объект, который совсем недавно начал принимать посетителей. Самому туда попасть непросто, а с нами — вполне реально и интересно!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- После трассовой экскурсии мы погуляем по центру Кронштадта.
- Заглянем в Морской собор, выйдем к набережной и найдём так называемый «пуп земли».
- Затем доедем до западной части острова, где открыли для посещения форт «Риф», облагородив его постройки для гостей.
- В завершении программы мы вернёмся на центральную часть острова и совершим водную прогулку к фортам. Если решите не кататься на кораблике, сможете самостоятельно погулять по территории форта «Константин» в течение 45 минут.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Трансфер осуществляется на комфортабельном микроавтобусе.
- В стоимость входит: транспортное обслуживание по программе, услуги гида, входной билет в форт “Риф”.
Дополнительные расходы
Билеты на водную прогулку: 800 руб. /стандарт, 700 руб.
- пенсионеры/дети.
- Перекус в кафе (в меню чай/кофе и выпечка).
в пятницу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4 000 ₽
|Пенсионеры
|3 800 ₽
|Школьники
|3 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 57 туристов
Здравствуйте, я аккредитованный гид-переводчик. Работаю с 2014 года, провожу экскурсии на русском, немецком и английском. Дважды оканчивала курсы гидов на разных языках, проводила экскурсии в музеях. Нахожу общий язык сЗадать вопрос
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