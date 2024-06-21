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Раз уж Кронштадт — это город-крепость, давайте подберём к нему ключ! Для этого мы не только покажем вам главные городские достопримечательности, но и поможем исследовать новый уровень его истории. Вы увидите форт «Риф» — уникальный объект, который совсем недавно начал принимать посетителей. Самому туда попасть непросто, а с нами — вполне реально и интересно!