Это путешествие для тех, кому хочется сменить шум городских улиц на шуршание волн и свежий бриз.
Мы отправимся к одному из старейших маяков России по Финскому заливу — мимо Тюленьей гряды, где на камнях часто отдыхают нерпы и серые тюлени. Морской ветер, бескрайняя вода и места, куда редко добираются обычные прогулочные теплоходы.
Мы отправимся к одному из старейших маяков России по Финскому заливу — мимо Тюленьей гряды, где на камнях часто отдыхают нерпы и серые тюлени. Морской ветер, бескрайняя вода и места, куда редко добираются обычные прогулочные теплоходы.
Описание экскурсии
- Форт «Риф». Вы осмотрите одно из самых интересных фортификационных сооружений Кронштадта. После водной прогулки здесь можно прогуляться, посетить исторические объекты и заглянуть в кафе с домашней кухней.
- Морская прогулка по Финскому заливу. На комфортабельном катере отправитесь к одному из старейших маяков России.
- Тюленья гряда. Проплывёте мимо каменистой отмели, где любят отдыхать кольчатые нерпы и серые тюлени. Увидите их, если повезёт.
- Маяк Толбухин. Подойдёте к маяку 1810 года постройки. Гид расскажет о его истории, строительстве и о том, как он помогал кораблям ориентироваться в сложных водах.
Организационные детали
- Прогулка пройдёт на катере класса комфорт. Имеются спасательные жилеты.
- Перед поездкой проводим инструктаж по технике безопасности.
- С вами будут капитан и гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В форте «Риф»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ФОРТ «РИФ» — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 173 туристов
За четыре года мы успели сделать из форта наполненный историей музейный комплекс. Мы продолжаем находить и выставлять для наших гостей новые артефакты, рассказывающие нам детали истории форта в разное время. Спешим поделиться своими знаниями, великолепными видами на Финский залив и возможностью прикоснуться к истории с вами. Приезжайте на форт «Риф»!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Огромное спасибо за чудесную поездку на Маяк Толбухин! Прекрасная организация, очень внимательные и приветливые организаторы — чувствовалось, что нам действительно рады. А Кронштадт, как всегда, покорил сердце — это моя любовь навсегда 🌊 Теперь только с этой компанией и никуда больше! Всем своим обязательно порекомендую. Вы лучшие!
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В
Экскурсия очень понравилась, море впечатлений. Прогулка была на комфортном и современном катере, чувствовалось серьёзное отношение к организации безопасности.
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Е
Посетили маяк Толбухин. Удалось рассмотреть его поближе. Впечатления бомбические от масштаба плюсом комфортный, новый, удобный и безопасный катер, содержательная экскурсия! Спасибо большое капитану 🤗 обязательно вернусь ещё!
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