Р Рогова

Огромное спасибо за чудесную поездку на Маяк Толбухин! Прекрасная организация, очень внимательные и приветливые организаторы — чувствовалось, что нам действительно рады. А Кронштадт, как всегда, покорил сердце — это моя любовь навсегда 🌊 Теперь только с этой компанией и никуда больше! Всем своим обязательно порекомендую. Вы лучшие!