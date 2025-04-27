2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы услышите рассказы о героях былых времен, подвигах местных жителей и знаменитых сражениях. Некогда секретные военные объекты откроют свои тайны. Я поделюсь историей морской крепости и покажу город, который сделает вас лучше!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Боевая твердыня

На первой странице нашей повести, которая будет прочитана в кают-компании моего маленького музея, возвышается Главный морской оборонительный комплекс, который одним лишь видом отпугивал шведские, английские, французские и немецкие флоты. Рассказ перенесёт вас в прошлое и наполнит каждый уголок громкими командами, боцманской трелью и лязгом орудийных затворов. Прислушайтесь: каждый шаг здесь отдаёт дрожью артиллерийских залпов! Так пройдёт подготовка к нашему путешествию.

Вчера, сегодня и завтра Кронштадтской крепости

Музей истории форта Риф расскажет вам об устройстве бетонной фортификации снаружи и изнутри, о суровых условиях службы. На примере трагической гибели эсминца и последнего героического дня линкора вы узнаете о самоотверженности и доблести русских матросов, артиллеристов и офицеров. Каждый зал, пройденный нами, откроет тайны организации, структуры и особенностей развития русского флота, артиллерии и фортификации — и передаст свою силу. А берег острова подарит вид на суровые форты, противостоявшие вражеской армаде столетиями.

И пусть смолкли орудия крепости, Кронштадт по прежнему спаситель Петербурга. Но не пушками и броненосцами, не бетоном и броней защищает теперь он великий город — а словно гигантскими крыльями укрывает Северную столицу от водной стихии. И вы узнаете, как это работает.

«Трагедии моря»

В границах Обводного канала мы вспомним кругосветные путешествия, ведь все они начались и закончились в этом городе, увидим пуп земли, ведь он находится в Кронштадте. Перед вами предстанут герои Цусимского сражения, а гулкий вой сирен десантных судов напомнит о подвиге кронштадтской морской пехоты. Главная аллея Петровского парка направит нас к Морскому собору — символу побед и трагедий Русского Флота. Так вы познаете не только историю флота России, но и его колыбели — крепости на острове Котлин.

Организационные детали