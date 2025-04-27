2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Узнать о подвигах острова Котлин и перенестись в его героическое прошлое
Вы услышите рассказы о героях былых времен, подвигах местных жителей и знаменитых сражениях. Некогда секретные военные объекты откроют свои тайны. Я поделюсь историей морской крепости и покажу город, который сделает вас лучше!
На первой странице нашей повести, которая будет прочитана в кают-компании моего маленького музея, возвышается Главный морской оборонительный комплекс, который одним лишь видом отпугивал шведские, английские, французские и немецкие флоты. Рассказ перенесёт вас в прошлое и наполнит каждый уголок громкими командами, боцманской трелью и лязгом орудийных затворов. Прислушайтесь: каждый шаг здесь отдаёт дрожью артиллерийских залпов! Так пройдёт подготовка к нашему путешествию.
Вчера, сегодня и завтра Кронштадтской крепости
Музей истории форта Риф расскажет вам об устройстве бетонной фортификации снаружи и изнутри, о суровых условиях службы. На примере трагической гибели эсминца и последнего героического дня линкора вы узнаете о самоотверженности и доблести русских матросов, артиллеристов и офицеров. Каждый зал, пройденный нами, откроет тайны организации, структуры и особенностей развития русского флота, артиллерии и фортификации — и передаст свою силу. А берег острова подарит вид на суровые форты, противостоявшие вражеской армаде столетиями.
И пусть смолкли орудия крепости, Кронштадт по прежнему спаситель Петербурга. Но не пушками и броненосцами, не бетоном и броней защищает теперь он великий город — а словно гигантскими крыльями укрывает Северную столицу от водной стихии. И вы узнаете, как это работает.
«Трагедии моря»
В границах Обводного канала мы вспомним кругосветные путешествия, ведь все они начались и закончились в этом городе, увидим пуп земли, ведь он находится в Кронштадте. Перед вами предстанут герои Цусимского сражения, а гулкий вой сирен десантных судов напомнит о подвиге кронштадтской морской пехоты. Главная аллея Петровского парка направит нас к Морскому собору — символу побед и трагедий Русского Флота. Так вы познаете не только историю флота России, но и его колыбели — крепости на острове Котлин.
Организационные детали
Все переезды по городу и острову проходят на машине гида
Дополнительно оплачивается вход на территорию форта Риф — 700 ₽ с чел.
Экскурсия рассчитана на взрослых и старший школьный возраст
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кронштадте, на ул. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4292 туристов
Я родился и вырос в Кронштадте, являюсь офицером в запасе. Не только знаю и понимаю это уникальное пространство, но грамотно и понятно способен преподнести любому гостю историю и реальность своей земли.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
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Анна
Огромное спасибо Никите за интересную, познавательную, содержательную экскурсию. Все прекрасно организовано. Получено много информации интересной информации, рассказано много исторических фактов. Рекомендую 100%.
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Е
Елена
Всё было интересно, доступно и понятно. Из всех экскурсий, которые мы посетили в Санкт-Петербурге эта понравилась больше всех. Хочется вернуться и прослушать остальные экскурсии гида.
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Н
Наталья
Большое спасибо Никите за глубокую, интересную и обстоятельную экскурсию! Крайне редко встречаются люди, которые не только много знают, но и могут аргументированно и четко выявить тенденции, разложить все по полочкам, читать дальшеуменьшить
да еще сделать это ярко, убедительно, эмоционально. Дать не только общие факты, имена и даты, а сделать это в развитии, в нюансах, в переплетении человеческих судеб. Знаем, что у Никиты много задумок и планов по новым экскурсиям - и мы обязательно приедем в Кронштадт еще не один раз. Никите - творческих успехов и здоровья! А все остальным - рекомендую получить такое же наслаждение от общения, которые получили мы!
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А
Анжела
Это потрясающая экскурсия!!
Сперва мы сомневались - что можно рассказывать в течение 6 часов про небольшой городок? А когда расставались, Никита назвал нам еще много тем, которые остались неохваченными!!)))
человек, увлеченный своим делом, способный легко и понятно для всех участников группы рассказать абсолютно обо всем: от растений птиц острова, до истории русского флота. И, я вас уверяю, это будет очень интересно!! В его рассказах история действительно оживает.
В следующую поездку мы обязательно запланируем еще одну поездку в Кронштадт, и именно на экскурсию к Никите, обсудим то, о чем не успели договорить.
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Г
Галина
Великолепная экскурсия! Шесть часов буквально на одном дыхании. Прекрасная структура материала, позволяющая запомнить множество фактов, интересных деталей. В ходе экскурсии затрагиваются разные темы истории и жизни острова и крепости, переключение внимания не дает скучать. Ни минуты не пожалели, что выбрали именно этот вариант погружения в историю Кронштадта. Спасибо!
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Светлана
Мы в восторге от экскурсии! Никита лучший экскурсовод! 6 часов пролетели на одном дыхании и нам не хотелось расставаться! Мы очень много узнали, мы получили массу положительных эмоций, мы в читать дальшеуменьшить
следующий раз возьмём ещё одну экскурсию Никиты, на 3 часа. Очень насыщенная экскурсия, очень увлекательная, и о городе и не только. Очень понравилось сыновьям 24 года и 15 лет, они тоже в восторге. Очень рекомендую экскурсию с Никитой, вы не захотите расставаться! И приведите снова что бы послушать его увлекательные истории и побывать в его штабе))))
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