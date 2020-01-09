2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Над волнами залива седыми,

Не страшась ни боев, ни блокад,

Ты несешь свое славное имя,

Прибалтийская крепость — Кронштадт.

Юрий Инге

Что вас ожидает

Боевая твердыня

На первой странице нашей повести возвышается Главный морской оборонительный комплекс, который одним лишь видом отпугивал шведские, английские, французские и немецкие флоты. Рассказ перенесет вас в прошлое и наполнит каждый уголок громкими командами, боцманской трелью и лязгом орудийных затворов. Прислушайтесь: каждый шаг здесь отдает дрожью артиллерийских залпов!

Отвага экипажей

Старый маяк расскажет о трагической гибели эсминцев и последнем дне бронепалубного крейсера, а берег острова подарит вид на гигантский форт, который противостоял вражеской армаде в годы последней войны. Дремлющий Шанц приоткроет свои казематы, секреты фортификации и покажет места боевых расчетов крепостного гарнизона. И пусть смолкли орудия крепости, Кронштадт — по-прежнему спаситель блистательного Петербурга. Гигантскими крыльями он укрывает северную столицу от водной стихии. Я объясню, как устроена дамба и зачем нужен кронштадтский футшток.

«Трагедии моря»

На немецком кладбище вы узнаете печальную историю, герои которой, соединенные смертью, до сих пор взывают о мире. А за кружкой чая в кают-компании я поделюсь легендами о кровавом пирате, петровском матросе и грозном боцмане. Перед вами предстанут герои Цусимского сражения, а гулкий вой сирен десантных судов напомнит о подвиге Петергофского десанта. Аллеи Петровского парка выведут нас к Морскому собору — символу побед и трагедий Русского Флота.