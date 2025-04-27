2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Кронштадт в рассказах русского офицера

Узнать о подвигах острова Котлин и перенестись в его героическое прошлое
Вы услышите рассказы о героях былых времен, подвигах местных жителей и знаменитых сражениях. Некогда секретные военные объекты откроют свои тайны. Я поделюсь историей морской крепости и покажу город, который сделает вас лучше!
5
20 отзывов
Кронштадт в рассказах русского офицера
Кронштадт в рассказах русского офицера
Кронштадт в рассказах русского офицера

Описание экскурсии

Боевая твердыня

На первой странице нашей повести, которая будет прочитана в кают-компании моего маленького музея, возвышается Главный морской оборонительный комплекс, который одним лишь видом отпугивал шведские, английские, французские и немецкие флоты. Рассказ перенесёт вас в прошлое и наполнит каждый уголок громкими командами, боцманской трелью и лязгом орудийных затворов. Прислушайтесь: каждый шаг здесь отдаёт дрожью артиллерийских залпов! Так пройдёт подготовка к нашему путешествию.

Вчера, сегодня и завтра Кронштадтской крепости

Музей истории форта Риф расскажет вам об устройстве бетонной фортификации снаружи и изнутри, о суровых условиях службы. На примере трагической гибели эсминца и последнего героического дня линкора вы узнаете о самоотверженности и доблести русских матросов, артиллеристов и офицеров. Каждый зал, пройденный нами, откроет тайны организации, структуры и особенностей развития русского флота, артиллерии и фортификации — и передаст свою силу. А берег острова подарит вид на суровые форты, противостоявшие вражеской армаде столетиями.

И пусть смолкли орудия крепости, Кронштадт по прежнему спаситель Петербурга. Но не пушками и броненосцами, не бетоном и броней защищает теперь он великий город — а словно гигантскими крыльями укрывает Северную столицу от водной стихии. И вы узнаете, как это работает.

«Трагедии моря»

В границах Обводного канала мы вспомним кругосветные путешествия, ведь все они начались и закончились в этом городе, увидим пуп земли, ведь он находится в Кронштадте. Перед вами предстанут герои Цусимского сражения, а гулкий вой сирен десантных судов напомнит о подвиге кронштадтской морской пехоты. Главная аллея Петровского парка направит нас к Морскому собору — символу побед и трагедий Русского Флота. Так вы познаете не только историю флота России, но и его колыбели — крепости на острове Котлин.

Организационные детали

  • Все переезды по городу и острову проходят на машине гида
  • Дополнительно оплачивается вход на территорию форта Риф — 700 ₽ с чел.
  • Экскурсия рассчитана на взрослых и старший школьный возраст

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Кронштадте, на ул. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4292 туристов
Я родился и вырос в Кронштадте, являюсь офицером в запасе. Не только знаю и понимаю это уникальное пространство, но грамотно и понятно способен преподнести любому гостю историю и реальность своей земли.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
Анна
Огромное спасибо Никите за интересную, познавательную, содержательную экскурсию. Все прекрасно организовано. Получено много информации интересной информации, рассказано много исторических фактов. Рекомендую 100%.
Огромное спасибо Никите за интересную, познавательную, содержательную экскурсию. Все прекрасно организовано. Получено много информации интересной информации,
Огромное спасибо Никите за интересную, познавательную, содержательную экскурсию. Все прекрасно организовано. Получено много информации интересной информации,
Огромное спасибо Никите за интересную, познавательную, содержательную экскурсию. Все прекрасно организовано. Получено много информации интересной информации,
Огромное спасибо Никите за интересную, познавательную, содержательную экскурсию. Все прекрасно организовано. Получено много информации интересной информации,
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Е
Всё было интересно, доступно и понятно. Из всех экскурсий, которые мы посетили в Санкт-Петербурге эта понравилась больше всех. Хочется вернуться и прослушать остальные экскурсии гида.
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Н
Большое спасибо Никите за глубокую, интересную и обстоятельную экскурсию! Крайне редко встречаются люди, которые не только много знают, но и могут аргументированно и четко выявить тенденции, разложить все по полочкам,
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да еще сделать это ярко, убедительно, эмоционально. Дать не только общие факты, имена и даты, а сделать это в развитии, в нюансах, в переплетении человеческих судеб. Знаем, что у Никиты много задумок и планов по новым экскурсиям - и мы обязательно приедем в Кронштадт еще не один раз. Никите - творческих успехов и здоровья! А все остальным - рекомендую получить такое же наслаждение от общения, которые получили мы!

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А
Это потрясающая экскурсия!!

Сперва мы сомневались - что можно рассказывать в течение 6 часов про небольшой городок? А когда расставались, Никита назвал нам еще много тем, которые остались неохваченными!!)))

Никита прекрасный рассказчик,
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человек, увлеченный своим делом, способный легко и понятно для всех участников группы рассказать абсолютно обо всем: от растений птиц острова, до истории русского флота. И, я вас уверяю, это будет очень интересно!! В его рассказах история действительно оживает.

В следующую поездку мы обязательно запланируем еще одну поездку в Кронштадт, и именно на экскурсию к Никите, обсудим то, о чем не успели договорить.

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Г
Великолепная экскурсия! Шесть часов буквально на одном дыхании. Прекрасная структура материала, позволяющая запомнить множество фактов, интересных деталей. В ходе экскурсии затрагиваются разные темы истории и жизни острова и крепости, переключение внимания не дает скучать. Ни минуты не пожалели, что выбрали именно этот вариант погружения в историю Кронштадта. Спасибо!
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Светлана
Мы в восторге от экскурсии! Никита лучший экскурсовод! 6 часов пролетели на одном дыхании и нам не хотелось расставаться! Мы очень много узнали, мы получили массу положительных эмоций, мы в
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следующий раз возьмём ещё одну экскурсию Никиты, на 3 часа. Очень насыщенная экскурсия, очень увлекательная, и о городе и не только. Очень понравилось сыновьям 24 года и 15 лет, они тоже в восторге. Очень рекомендую экскурсию с Никитой, вы не захотите расставаться! И приведите снова что бы послушать его увлекательные истории и побывать в его штабе))))

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