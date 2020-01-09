2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Кронштадт в рассказах русского офицера

Узнать о подвигах острова Котлин и исследовать легендарные форты

Никита
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Никита – ваш гид
Некогда секретные военные объекты откроют свои тайны.

Наблюдая за буйством стихии с Кронштадтской пристани, вы услышите рассказы о героях былых времен, подвигах местных жителей и знаменитых сражениях.

Я покажу город, который сделает вас лучше!
5980 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — улица Восстания, д.3А
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Кронштадт в рассказах русского офицера
Кронштадт в рассказах русского офицера

Над волнами залива седыми,
Не страшась ни боев, ни блокад,
Ты несешь свое славное имя,
Прибалтийская крепость — Кронштадт.

Юрий Инге

Что вас ожидает

Боевая твердыня
На первой странице нашей повести возвышается Главный морской оборонительный комплекс, который одним лишь видом отпугивал шведские, английские, французские и немецкие флоты. Рассказ перенесет вас в прошлое и наполнит каждый уголок громкими командами, боцманской трелью и лязгом орудийных затворов. Прислушайтесь: каждый шаг здесь отдает дрожью артиллерийских залпов!

Отвага экипажей
Старый маяк расскажет о трагической гибели эсминцев и последнем дне бронепалубного крейсера, а берег острова подарит вид на гигантский форт, который противостоял вражеской армаде в годы последней войны. Дремлющий Шанц приоткроет свои казематы, секреты фортификации и покажет места боевых расчетов крепостного гарнизона. И пусть смолкли орудия крепости, Кронштадт — по-прежнему спаситель блистательного Петербурга. Гигантскими крыльями он укрывает северную столицу от водной стихии. Я объясню, как устроена дамба и зачем нужен кронштадтский футшток.

«Трагедии моря»
На немецком кладбище вы узнаете печальную историю, герои которой, соединенные смертью, до сих пор взывают о мире. А за кружкой чая в кают-компании я поделюсь легендами о кровавом пирате, петровском матросе и грозном боцмане. Перед вами предстанут герои Цусимского сражения, а гулкий вой сирен десантных судов напомнит о подвиге Петергофского десанта. Аллеи Петровского парка выведут нас к Морскому собору — символу побед и трагедий Русского Флота.

Организационные детали

  • Экскурсия частично пройдет на машине.
  • Дополнительные расходы не требуются, чай и печенье в «кают-компании» бесплатные.
Кронштадт в рассказах русского офицера
Кронштадт в рассказах русского офицера
Кронштадт в рассказах русского офицера
Кронштадт в рассказах русского офицера
Кронштадт в рассказах русского офицера
Кронштадт в рассказах русского офицера
Кронштадт в рассказах русского офицера
Кронштадт в рассказах русского офицера
Кронштадт в рассказах русского офицера
Кронштадт в рассказах русского офицера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — улица Восстания, д.3А.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Никита
Никита
Кронштадт — моя маленькая Родина. Это родина моих родителей, бабушек и дедушек, это дом моего прадеда, сбежавшего от голода революции на угольный буксир кочегаром в 1922 году. Я могу познакомить Вас с этим Чудом. Многое во время прогулок уже не увидеть — или не разглядеть без оптики. Поэтому во время прогулки нашими помощниками будут монокли, карты и специально разработанные фотоальбомы.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Великолепная экскурсия! Гид Никита прекрасно поведал историю острова, на собственном автомобиле показал все интересные места, рассказал много захватывающих историй, легенд и фактов из жизни острова. Всё очень продумано и спланировано. Чувствуется профессионализм и ответственность, внимательность к туристам, любовь к своему делу. Спасибо огромное!!!
Наталья
12 ноября 2019
Экскурсия просто великолепная! Составлена грамотно, всё четко и понятно. Никита с большой любовью рассказывает про свой город, остров, события происходящие на нём. Раскрывает миссию и особенности. Очень интересно, познавательно, но при этом совсем не устаешь. Всё проходит на одном дыхании. Спасибо!

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