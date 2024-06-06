1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на парусной яхте
В компании друзей и близких проплыть по акватории Невы и узнать о яхтенном деле
Начало: В районе метро Крестовский остров
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическая прогулка на парусной яхте
Полюбоваться Северной Венецией с воды и узнать, как ходить под парусом
Начало: В районе метро Крестовский остров
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В районе м. Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
17 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кронштадт - война и мир
Автомобильная экскурсия в город-крепость с гидом - русским офицером
Начало: В Кронштадте, на улице Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кронштадт в рассказах русского офицера
Узнать о подвигах острова Котлин и перенестись в его героическое прошлое
Начало: В Кронштадте, на ул. Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
Оценить самые колоритные маяки Ленобласти и насладиться завораживающими панорамами
Начало: У м. Василеостровская
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шлиссельбург и крепость Орешек
Погрузиться в прошлое мощной фортификации, прикоснуться к эпохе уездного города и навестить мемориал
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Осмотреть памятники города, раскрыть его героическую историю и совершить морскую прогулку
Начало: В районе станции метро Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Живописный Сестрорецк
Парк Дубки, озеро Разлив, дореволюционные дома и музей Зощенко за один день
Начало: У ж/д вокзала Сестрорецка
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 12:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
950₽ за человека
Групповая
10 часов
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
Познакомиться с городом-портом, рассмотреть форты с воды и приобщиться к истории русского флота
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
5 часов
Кронштадт: город маяков и моряков
Посетить Морской собор, погулять по «Острову Фортов» и раскрыть тайны города
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
Завтра в 10:00
14 июня в 14:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
В Крондштадт с комфортом на авто
Начало: Невский проспект, 55
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий6 июня 2024Все прошло хорошо, водитель вежлив и многое рассказал.
- KKhatuna6 июня 2024Игорь прекрасный гид! Прекрасный рассказчик. Экскурсия была очень интересной. Следующие экскурсии только с ним! ❤️
- ЕЕкатерина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. За счет легкого и непринужденого, и при этом очень познавательного рассказа гида Игоря целый день прошел незаметно.
- сстанислав5 июня 2024По порядку. Автобус комфортабельный, новый, удобный, оснащен кондиционером. Ехать было приятно. Но изюминка экскурсии это конечно экскурсовод Игорь. Тактичный и
- ТТатьяна5 июня 2024Невероятно крутой гид Игорь (мужчина в очках) Он так все с юмором рассказывает,что хочется его слушать и слушать 🥰 За день прошлись по Кронштадту, остров Константина и Петергоф Все очень понравилось,советую Т. к цена адекватная!
- IIrina3 июня 2024Это было самое невероятное путешествие в Санкт-Петербурге!!! Спасибо Александру за атмосферу!
- ИИрина3 июня 2024Выражаем благодарность нашему гиду Георгию за интереснейшую экскурсию в Кронштадт. Хочется отметить отличную организацию всего мероприятия: от бронирования до окончания
- ААнастасия3 июня 2024Александр прекрасный капитан! Провели время просто великолепно, зарядились эмоциями, поплавали в заливе. Очень понравилось, что можно везде ходить и трогать, участвовать в процессах. Понравилось как мужчинам, так и девушкам. Супер опыт, уверена, что еще вернемся! Большое спасибо!
- ММария2 июня 2024Александр, огромное вам спасибо. Прогулка превзошла мои ожидания, было невероятно хорошо! Нам повезло с погодой, мы встретили закат, поуправляли яхтой, поболтали, послушали
- ИИнна26 мая 2024Прекрасный экскурсовод и отличная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Маяки»
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