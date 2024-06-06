Экскурсии по маякам Санкт-Петербурга

Найдено 15 экскурсий в категории «Маяки» в Санкт-Петербурге, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2005 отзывов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
Прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Прогулка на парусной яхте
В компании друзей и близких проплыть по акватории Невы и узнать о яхтенном деле
Начало: В районе метро Крестовский остров
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Романтическая прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Романтическая прогулка на парусной яхте
Полюбоваться Северной Венецией с воды и узнать, как ходить под парусом
Начало: В районе метро Крестовский остров
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
12 500 за всё до 2 чел.
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В районе м. Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
17 490 за всё до 4 чел.
Кронштадт - война и мир
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Кронштадт - война и мир
Автомобильная экскурсия в город-крепость с гидом - русским офицером
Начало: В Кронштадте, на улице Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680 за всё до 4 чел.
Кронштадт в рассказах русского офицера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Кронштадт в рассказах русского офицера
Узнать о подвигах острова Котлин и перенестись в его героическое прошлое
Начало: В Кронштадте, на ул. Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
34 отзыва
Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
Оценить самые колоритные маяки Ленобласти и насладиться завораживающими панорамами
Начало: У м. Василеостровская
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
4 500 за человека
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
165 отзывов
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 670 за всё до 4 чел.
Шлиссельбург и крепость Орешек
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Шлиссельбург и крепость Орешек
Погрузиться в прошлое мощной фортификации, прикоснуться к эпохе уездного города и навестить мемориал
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Осмотреть памятники города, раскрыть его героическую историю и совершить морскую прогулку
Начало: В районе станции метро Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990 за всё до 4 чел.
Живописный Сестрорецк
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
7 отзывов
Живописный Сестрорецк
Парк Дубки, озеро Разлив, дореволюционные дома и музей Зощенко за один день
Начало: У ж/д вокзала Сестрорецка
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 12:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
950 за человека
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
10 часов
28 отзывов
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
Познакомиться с городом-портом, рассмотреть форты с воды и приобщиться к истории русского флота
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 000 за человека
Кронштадт: город маяков и моряков
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
3 отзыва
Кронштадт: город маяков и моряков
Посетить Морской собор, погулять по «Острову Фортов» и раскрыть тайны города
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
Завтра в 10:00
14 июня в 14:00
3 900 за человека
В Крондштадт с комфортом на авто
Индивидуальная
4 часа
В Крондштадт с комфортом на авто
Начало: Невский проспект, 55
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    6 июня 2024
    Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
    Все прошло хорошо, водитель вежлив и многое рассказал.
  • K
    Khatuna
    6 июня 2024
    Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
    Игорь прекрасный гид! Прекрасный рассказчик. Экскурсия была очень интересной. Следующие экскурсии только с ним! ❤️
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    Очень понравилась экскурсия. За счет легкого и непринужденого, и при этом очень познавательного рассказа гида Игоря целый день прошел незаметно.
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    Информация доступна в том числе детям, не говоря о взрослых. Кладезь знаний гида Игоря просто поражает. Нам очень повезло! Организатора просим выразить благодарность гиду и водителю!!! Очень хочется встретится еще!

  • с
    станислав
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    По порядку. Автобус комфортабельный, новый, удобный, оснащен кондиционером. Ехать было приятно. Но изюминка экскурсии это конечно экскурсовод Игорь. Тактичный и
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    внимательный ко всем участникам группы, коих было 50 человек, разных по возрасту, по интересам. В начале и по ходу экскурсии объяснял все мыслимые и немыслимые организационные вопросы, о которых даже и не догадываешься. Подача материала по экскурсии своеобразная, не знаю как описать, но очень структурирована, понятна, с юмором, легкая и свободная. Поэтому запоминающаяся и создающая приятное настроение и желание общаться, задавать вопросы, что многие делали. И не было не одного вопроса на который Игорь бы не ответил, даже если вопрос выходил за рамки конкретной экскурсии. К моему сожалению, на сайте нет возможности выбрать экскурсию с конкретным экскурсоводом. Мы бы выбирали именно с Игорем. Что касается самой экскурсии, она конечно очень продолжительная и для кого то может быть, по этому утомительной. Она скорее для тех, кто не имеет много времени провести в Санкт Петербурге, а хочется как можно больше посмотреть. А посетить за один день Петергоф и Кронштадт в компании прекрасного экскурсовода Игоря, это круто.

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    Невероятно крутой гид Игорь (мужчина в очках) Он так все с юмором рассказывает,что хочется его слушать и слушать 🥰 За день прошлись по Кронштадту, остров Константина и Петергоф Все очень понравилось,советую Т. к цена адекватная!
  • I
    Irina
    3 июня 2024
    Прогулка на парусной яхте
    Это было самое невероятное путешествие в Санкт-Петербурге!!! Спасибо Александру за атмосферу!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
    Выражаем благодарность нашему гиду Георгию за интереснейшую экскурсию в Кронштадт. Хочется отметить отличную организацию всего мероприятия: от бронирования до окончания
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    экскурсии. Мы были впечатлены рассказом Георгия о значимых местах и событиях, происходивших в городе. Интересная подача информации, оригинальный маршрут, детально продуманный Георгием. Появилось желание продолжить знакомство с Санкт-Петербургом и его окрестностями с этим экскурсоводом! Светлана и Олеся (учителя из Москвы)

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Прогулка на парусной яхте
    Александр прекрасный капитан! Провели время просто великолепно, зарядились эмоциями, поплавали в заливе. Очень понравилось, что можно везде ходить и трогать, участвовать в процессах. Понравилось как мужчинам, так и девушкам. Супер опыт, уверена, что еще вернемся! Большое спасибо!
    Александр прекрасный капитан! Провели время просто великолепно, зарядились эмоциями, поплавали в заливе. Очень понравилось, что можноАлександр прекрасный капитан! Провели время просто великолепно, зарядились эмоциями, поплавали в заливе. Очень понравилось, что можно
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Прогулка на парусной яхте
    Александр, огромное вам спасибо. Прогулка превзошла мои ожидания, было невероятно хорошо! Нам повезло с погодой, мы встретили закат, поуправляли яхтой, поболтали, послушали
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    тишину в заливе. Ещё узнали что такое окарина и услышали как она звучит) Очень сильные впечатления и очень хочется снова вернуться. Мои рекомендации и наилучшие пожелания Александру.

    Александр, огромное вам спасибо
  • И
    Инна
    26 мая 2024
    Кронштадт - война и мир
    Прекрасный экскурсовод и отличная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Маяки»

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  9. Зимний дворец
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