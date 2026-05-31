Почему и как появился Кронштадт? Какую роль этот город-порт сыграл в истории России? На экскурсии вы узнаете ответы на эти вопросы. Погрузитесь в военную тему, услышите об обороне, кругосветных путешествиях и морских сражениях. А еще полюбуетесь Финским заливом на диком пляже и познакомитесь с природой острова Котлин.
Описание экскурсии
Мы начнем путешествие с моей кают-компании. Я расскажу об истории русской реконкисты и раскрою причины появления на острове Котлин крепости, военно-морской базы и флота. Уже после этого мы попадем в непохожие друг на друга пространства, столетиями существующие вместе.
- Западная часть острова Котлин с панорамой Финского залива, судами торгового флота и первым морским маяком России.
- Форт Риф — грозный мир мортирных и артиллерийских батарей, минных станций, дальномерных павильонов, зенитных комплексов. Здесь вы узнаете о развитии береговой обороны русского государства, истории испытательного полигона по строительству бетонной фортификации. Мы побываем в уникальном музее форта и, познакомившись с его историей, отправимся по подземным галереям длиной почти километр.
После вы попадете в сердце Кронштадта и разберетесь в причинно-следственных связях его пространства.
- Купеческая гавань: вы услышите, как в прошлом развивалась торговля между Россией и Европой
- Средняя гавань продемонстрирует вам боевой флот России
- В Заводской гавани вы узнаете историю строительства броненосного флота империи
- Обводный канал покажет суровую необходимость кругосветных путешествий
- И конечно, вас ждёт Якорная площадь с великолепным Морским собором. Здесь я открою вам малоизвестные и печальные страницы из хроник русского государства.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле до 4 человек
- Начало и окончание экскурсии в Кронштадте
- Вход на форт Риф оплачивается отдельно — 700 ₽ с чел.
- Экскурсия не рекомендована детям дошкольного, начального и среднего школьного возраста из-за ее длительности и большого объема информации
- Программа может быть адаптирована для детей средней школы с сокращением времени проведения на 1 час
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кронштадте, на улице Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4282 туристов
Я родился и вырос в Кронштадте, являюсь офицером в запасе. Не только знаю и понимаю это уникальное пространство, но грамотно и понятно способен преподнести любому гостю историю и реальность своей земли.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Замечательная экскурсия! Кронштадт — уникальное место на карте нашей Родины. Отдельная благодарность экскурсоводу (бывшему офицеру): чувствуется его выправка и доскональное знание истории. Экскурсия спланирована идеально, повествование — чёткое, доходчивое и
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Никита, спасибо ОГРОМНОЕ за экскурсию!
Вы нам не просто рассказали МНОГО (что само по себе круто), Вы нам разложили всё по полочкам, объяснили, подсветили причинно-следственные связи. Мы в восторге!
Вы нам не просто рассказали МНОГО (что само по себе круто), Вы нам разложили всё по полочкам, объяснили, подсветили причинно-следственные связи. Мы в восторге!
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Е
Замечательная экскурсия со знающим свой вопрос гидом, на любой вопрос у Никиты всегда был исчерпывающий ответ.
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Кронштадт стоит посетить обязательно. Ведь, несмотря на свои скромные размеры, он обеспечил страну такими значимыми вещами, которые не смог бы дать ни один другой город.
Его значение и сейчас не исчезло,
Его значение и сейчас не исчезло,
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Д
Экскурсия отличная. Спасибо большое за неё гиду Никите. Объяснил нам историю Кронштадта, свозил по городу, показал крепостные кронштатдские стены и рассказал много чего из их истории. Также нас свозили на
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Впервые была в Кронштадте, несмотря на то, что в Санкт-Петербурге бываю достаточно часто еще со времени Ленинграда. Заказала экскурсию в подарок мужу по его огромному желанию. С выбором экскурсии Никиты
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