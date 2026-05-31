Почему и как появился Кронштадт? Какую роль этот город-порт сыграл в истории России? На экскурсии вы узнаете ответы на эти вопросы. Погрузитесь в военную тему, услышите об обороне, кругосветных путешествиях и морских сражениях. А еще полюбуетесь Финским заливом на диком пляже и познакомитесь с природой острова Котлин.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы начнем путешествие с моей кают-компании. Я расскажу об истории русской реконкисты и раскрою причины появления на острове Котлин крепости, военно-морской базы и флота. Уже после этого мы попадем в непохожие друг на друга пространства, столетиями существующие вместе.

Западная часть острова Котлин с панорамой Финского залива, судами торгового флота и первым морским маяком России.

с панорамой Финского залива, судами торгового флота и первым морским маяком России. Форт Риф — грозный мир мортирных и артиллерийских батарей, минных станций, дальномерных павильонов, зенитных комплексов. Здесь вы узнаете о развитии береговой обороны русского государства, истории испытательного полигона по строительству бетонной фортификации. Мы побываем в уникальном музее форта и, познакомившись с его историей, отправимся по подземным галереям длиной почти километр.

После вы попадете в сердце Кронштадта и разберетесь в причинно-следственных связях его пространства.

Купеческая гавань : вы услышите, как в прошлом развивалась торговля между Россией и Европой

: вы услышите, как в прошлом развивалась торговля между Россией и Европой Средняя гавань продемонстрирует вам боевой флот России

продемонстрирует вам боевой флот России В Заводской гавани вы узнаете историю строительства броненосного флота империи

вы узнаете историю строительства броненосного флота империи Обводный канал покажет суровую необходимость кругосветных путешествий

покажет суровую необходимость кругосветных путешествий И конечно, вас ждёт Якорная площадь с великолепным Морским собором. Здесь я открою вам малоизвестные и печальные страницы из хроник русского государства.

Организационные детали