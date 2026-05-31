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Кронштадт - война и мир

Кронштадтская крепость на примере форта Риф и его подземных галерей в сопровождении гида-офицера
Почему и как появился Кронштадт? Какую роль этот город-порт сыграл в истории России? На экскурсии вы узнаете ответы на эти вопросы. Погрузитесь в военную тему, услышите об обороне, кругосветных путешествиях и морских сражениях. А еще полюбуетесь Финским заливом на диком пляже и познакомитесь с природой острова Котлин.
5
45 отзывов
Кронштадт - война и мир
Кронштадт - война и мир
Кронштадт - война и мир

Описание экскурсии

Мы начнем путешествие с моей кают-компании. Я расскажу об истории русской реконкисты и раскрою причины появления на острове Котлин крепости, военно-морской базы и флота. Уже после этого мы попадем в непохожие друг на друга пространства, столетиями существующие вместе.

  • Западная часть острова Котлин с панорамой Финского залива, судами торгового флота и первым морским маяком России.
  • Форт Риф — грозный мир мортирных и артиллерийских батарей, минных станций, дальномерных павильонов, зенитных комплексов. Здесь вы узнаете о развитии береговой обороны русского государства, истории испытательного полигона по строительству бетонной фортификации. Мы побываем в уникальном музее форта и, познакомившись с его историей, отправимся по подземным галереям длиной почти километр.

После вы попадете в сердце Кронштадта и разберетесь в причинно-следственных связях его пространства.

  • Купеческая гавань: вы услышите, как в прошлом развивалась торговля между Россией и Европой
  • Средняя гавань продемонстрирует вам боевой флот России
  • В Заводской гавани вы узнаете историю строительства броненосного флота империи
  • Обводный канал покажет суровую необходимость кругосветных путешествий
  • И конечно, вас ждёт Якорная площадь с великолепным Морским собором. Здесь я открою вам малоизвестные и печальные страницы из хроник русского государства.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле до 4 человек
  • Начало и окончание экскурсии в Кронштадте
  • Вход на форт Риф оплачивается отдельно — 700 ₽ с чел.
  • Экскурсия не рекомендована детям дошкольного, начального и среднего школьного возраста из-за ее длительности и большого объема информации
  • Программа может быть адаптирована для детей средней школы с сокращением времени проведения на 1 час

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Кронштадте, на улице Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4282 туристов
Я родился и вырос в Кронштадте, являюсь офицером в запасе. Не только знаю и понимаю это уникальное пространство, но грамотно и понятно способен преподнести любому гостю историю и реальность своей земли.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
3
2
1
А
Замечательная экскурсия! Кронштадт — уникальное место на карте нашей Родины. Отдельная благодарность экскурсоводу (бывшему офицеру): чувствуется его выправка и доскональное знание истории. Экскурсия спланирована идеально, повествование — чёткое, доходчивое и
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при этом живое (а не сухое перечисление дат). Тема хоть и во многом военная, но внучке было очень интересно — это лучший комплимент вашему таланту рассказчика. Рекомендую всем! Одеозначно - 5+! Спасибо!

Замечательная экскурсия! Кронштадт — уникальное место на карте нашей Родины. Отдельная благодарность экскурсоводу (бывшему офицеру): чувствуется
Замечательная экскурсия! Кронштадт — уникальное место на карте нашей Родины. Отдельная благодарность экскурсоводу (бывшему офицеру): чувствуется
Замечательная экскурсия! Кронштадт — уникальное место на карте нашей Родины. Отдельная благодарность экскурсоводу (бывшему офицеру): чувствуется
Замечательная экскурсия! Кронштадт — уникальное место на карте нашей Родины. Отдельная благодарность экскурсоводу (бывшему офицеру): чувствуется
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Марина
Никита, спасибо ОГРОМНОЕ за экскурсию!
Вы нам не просто рассказали МНОГО (что само по себе круто), Вы нам разложили всё по полочкам, объяснили, подсветили причинно-следственные связи. Мы в восторге!
Никита, спасибо ОГРОМНОЕ за экскурсию!
Никита, спасибо ОГРОМНОЕ за экскурсию!
Никита, спасибо ОГРОМНОЕ за экскурсию!
Никита, спасибо ОГРОМНОЕ за экскурсию!
Никита, спасибо ОГРОМНОЕ за экскурсию!
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Е
Замечательная экскурсия со знающим свой вопрос гидом, на любой вопрос у Никиты всегда был исчерпывающий ответ.
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Алексей
Кронштадт стоит посетить обязательно. Ведь, несмотря на свои скромные размеры, он обеспечил страну такими значимыми вещами, которые не смог бы дать ни один другой город.
Его значение и сейчас не исчезло,
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он по-прежнему защищает нашу Северную столицу, только немного иначе.
А еще здесь знают как строить лучшие дороги, задавать систему отсчета и защищать территории.
Все это, а также многое другое знает Никита. Мы были очень рады узнать так много за такой маленький промежуток времени. Его рассказы, подача фактов, темп повествования, а также четкое расписание оставили после себя большое впечатление.
Очень благодарны за такую насыщенную экскурсию, загорелись идеей вернуться сюда в теплое время года. Советуем к посещению.

Кронштадт стоит посетить обязательно. Ведь, несмотря на свои скромные размеры, он обеспечил страну такими значимыми вещами,
Кронштадт стоит посетить обязательно. Ведь, несмотря на свои скромные размеры, он обеспечил страну такими значимыми вещами,
Кронштадт стоит посетить обязательно. Ведь, несмотря на свои скромные размеры, он обеспечил страну такими значимыми вещами,
Кронштадт стоит посетить обязательно. Ведь, несмотря на свои скромные размеры, он обеспечил страну такими значимыми вещами,
Кронштадт стоит посетить обязательно. Ведь, несмотря на свои скромные размеры, он обеспечил страну такими значимыми вещами,
Кронштадт стоит посетить обязательно. Ведь, несмотря на свои скромные размеры, он обеспечил страну такими значимыми вещами,
Кронштадт стоит посетить обязательно. Ведь, несмотря на свои скромные размеры, он обеспечил страну такими значимыми вещами,
Кронштадт стоит посетить обязательно. Ведь, несмотря на свои скромные размеры, он обеспечил страну такими значимыми вещами,
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Д
Экскурсия отличная. Спасибо большое за неё гиду Никите. Объяснил нам историю Кронштадта, свозил по городу, показал крепостные кронштатдские стены и рассказал много чего из их истории. Также нас свозили на
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форт Риф, рассказали его историю, сводили во внутрь, рассказали про многие его помещения. Также увидели воссозданную батарею на этом форте. На обратном пути нам рассказали про наводнения. Потом мы съездили на якорную площадь, нам рассказали про фрески на памятнике С. О Макарову и в целом про него. В общем экскурсия очень познавательная, интересная и не утомляющая. Гид Никита очень много знает. Спасибо огромное ему. Всем советую.

Экскурсия отличная. Спасибо большое за неё гиду Никите. Объяснил нам историю Кронштадта, свозил по городу, показал
Экскурсия отличная. Спасибо большое за неё гиду Никите. Объяснил нам историю Кронштадта, свозил по городу, показал
Экскурсия отличная. Спасибо большое за неё гиду Никите. Объяснил нам историю Кронштадта, свозил по городу, показал
Экскурсия отличная. Спасибо большое за неё гиду Никите. Объяснил нам историю Кронштадта, свозил по городу, показал
Экскурсия отличная. Спасибо большое за неё гиду Никите. Объяснил нам историю Кронштадта, свозил по городу, показал
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Людмила
Впервые была в Кронштадте, несмотря на то, что в Санкт-Петербурге бываю достаточно часто еще со времени Ленинграда. Заказала экскурсию в подарок мужу по его огромному желанию. С выбором экскурсии Никиты
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не ошиблась!!! Сама я никогда не проявляла интереса к кораблям и пушкам, мой интерес всегда вокруг культуры и искусства, а Никита своей преданной любовью к городу и тому, о чем он рассказывает путешественникам, заставил искренне заинтересоваться Кронштадтом. Спасибо ему за ту информацию, которой он щедро делится. Особо хочу отметить его внимательность и предупредительность к экскурсантам. И, конечно, хорошую структурированность экскурсии, умение перестроить маршрут под обстоятельства без потери нити повествания и, что особо необыкновенно приятно, хороший литературный русский язык без запираний и млов-паразитов. В заключение: город стал для нас прекрасным благодаря знаниям и заинтересованности Никиты в конечном результате. За что ему огромное спасибо!!! Непременно буду рекомендовать экскурсию всем своим знакомым и просто тем, кто читает отзывы.

Впервые была в Кронштадте, несмотря на то, что в Санкт-Петербурге бываю достаточно часто еще со времени
Впервые была в Кронштадте, несмотря на то, что в Санкт-Петербурге бываю достаточно часто еще со времени
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