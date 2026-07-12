Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, исследуя его исторические памятники и парки. Уникальная возможность узнать город изнутри и понять его характер
Кронштадт - это город с богатой историей, где каждая улица и парк рассказывают о славных морских традициях России. На экскурсии вы увидите Якорную площадь, Петровскую пристань и знаменитый Никольский Морской собор. Парк «Патриот» и Летний сад дополнят ваше путешествие. Особое внимание уделено истории моряков и адмиралов, а также интересным фактам о городе. Возможна морская прогулка по фортификационным укреплениям Кронштадта
Лучшие месяцы для посещения Кронштадта - летние, когда доступны морские прогулки и открыты все парки. Это время идеально подходит для полного погружения в атмосферу города и его истории.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Якорная площадь
Петровская пристань
Никольский Морской собор
Парк «Патриот»
Летний сад
Описание экскурсии
Исторические памятники города
Наша прогулка начнётся на Якорной площади: здесь встретим адмиралов Ушакова и Макарова. На Петровской пристани вас будут ждать военные корабли. Здесь же вдалеке увидим один из символов города, деревянный маяк, а на обводном канале — краснокирпичные строения Адмиралтейства ещё петровских времён. Обязательно посетим Никольский Морской собор, главную духовную и архитектурную доминанту города. Он прекрасен как снаружи, так и внутри: вы отыщете морские элементы в его убранстве и прочтете имена на мемориальных табличках внутри.
Парки старинные и современные
Также в программе — парк «Патриот», или адмиралтейство императора Петра I. Здесь выставлены образцы современной военной техники и якоря всех эпох — рассмотрим их в деталях. Изучим мозаичное панно «Триумф российского флота», а после совершим прогулку в Летний сад, первый парк Кронштадта.
Кронштадтские хроники
Основные темы экскурсии — история города, неразрывно связанная с морем и флотом. Будут рассказы о моряках и адмиралах, о поворотных и напряженных моментах из прошлого. Вспомним и отца Иоанна Кронштадтского. Дополнят повествование любопытные детали: вы поймете, зачем нужны футшток и мареограф, за что маленькая рыбка удостоилась памятника и что объединяет остров Котлин и котелок.
Морская прогулка
После вы можете отправиться на морскую прогулку «Форты Кронштадта» (по желанию). Местный гид познакомит вас с уникальной системой фортификационных укреплений Кронштадта, составлявшей некогда самую мощную крепость на Балтике.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость
Отдельно оплачивается морская прогулка (доступна только в летний период): взрослый — 850 руб., льготный — 650 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2848 туристов
Родился и вырос в Ленинграде. Сдетства люблю историю, изучаю как классическое прочтение, так и альтернативные версии. Исследую родной город с парадной стороны, а также со стороны малоизвестных или забытых, но не менее значимых исторических мест. Особое внимание уделяю периоду блокады Ленинграда. В арсенале два высших образования и педагогическая деятельность. Веду исторический блог. Уверен, будет весело и позитивно! До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
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3
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2
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1
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Olga
Очень рекомендую экскурсию с Игорем. Профессионал своего дела, историк, информация подавалась фактами с интересными деталями, которые на стандартных экскурсиях вряд ли будут предоставлены.
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О
Оксана
Давно хотела посмотреть Кронштадт. Изучая предложения, выбор остановила на программе Игоря) Ничуть не пожалела Грамотный, красивая речь, позитивный, внимательный)
Игорь
Ответ организатора:
Спасибо за вашу оценку и позитивные эмоции!
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С
София
Благодарю за экскурсию! Понравилось всё! Особая благодарность гиду! Профессионально, интересно, с юмором. Я довольна очень. Спасибо!
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Марина
Экскурсия в Кронштадт полностью оправдала ожидания нашей семьи. Дорога вперёд и обратно была исключительно информативна. Город с богатой историей никого не оставил равнодушными. Игорь прекрасный рассказчик, внимателен к деталям. Морская прогулка дополнила общую картину впечатлениями. Комфортное вождение, соблюдение тайминга вызывает только положительные эмоции. Рекомендую данную экскурсию к посещению.
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Лариса
Прекрасный гид, знаток своего города, фанат Санкт-Петербурга, приятный собеседник, увлеченный историк! Мы счастливы, что посетили эту экскурсию. 100 процентов рекомендуем! Спасибо вам большое!
Игорь
Ответ организатора:
Лариса спасибо большое 😊
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Azat
Великолепная экскурсия. Игорь – прекрасный, много знающий, глубокий и рефлексирующий человек. По дороге в Кронштадт Игорь нас фокусно погрузил в историю тех мест, где мы оказались. С этим бэкграундом сам читать дальшеуменьшить
Кронштадт для нас звучал и выглядел совсем по-другому, чем если бы мы просто приехали с базовыми знаниями истории. Следим теперь за телеграм-каналом Игоря) В Кронштадте мы оказались в День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Увидели праздничные мероприятия в Морском Никольском соборе. Безусловно, этот символизм повлиял и на наше восприятие этого чудесного места. Понравилось и взрослым, и сыну 9 лет. Нам, конечно, совсем не хватило времени. Планируем обязательно вернуться в Кронштадт. Место уникальное, не всё успели; 5,5 часов с дорогой из Питера – мало для Кронштадта)
+2
Игорь
Ответ организатора:
Спасибо 🙏
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