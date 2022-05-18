Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга

Осмотреть памятники города, раскрыть его героическую историю и совершить морскую прогулку

Легендарный, уникальный, таинственный.

Город воинской и морской славы России.

Неприступный остров-крепость, защищающий страну с Петровских времён — это все про Кронштадт.

На экскурсии вы исследуете его улицы и парки, увидите величественные корабли и знаменитый Морской собор — познакомитесь с городом и поймете его характер.
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
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Что вас ожидает

Исторические памятники города

Наша прогулка начнётся на Якорной площади: здесь встретим адмиралов Ушакова и Макарова. На Петровской пристани вас будут ждать военные корабли. Здесь же вдалеке увидим один из символов города, деревянный маяк, а на обводном канале — краснокирпичные строения Адмиралтейства ещё петровских времён. Обязательно посетим Никольский Морской собор, главную духовную и архитектурную доминанту города. Он прекрасен как снаружи, так и внутри: вы отыщете морские элементы в его убранстве и прочтете имена на мемориальных табличках внутри.

Парки старинные и современные

Также в программе — парк «Патриот, или адмиралтейство императора Петра I. Здесь выставлены образцы современной военной техники и якоря всех эпох — рассмотрим их в деталях. Изучим мозаичное панно «Триумф российского флота», а после совершим прогулку в Летний сад, первый парк Кронштадта. Позже посетим современный «Остров фортов» — парк, посвященный ВМФ России, и здесь же со смотровой увидим форты Кроншлот, Пётр Первый и Александр Первый.

Кронштадтские хроники

Основные темы экскурсии — история города, неразрывно связанная с морем и флотом. Будут рассказы о моряках и адмиралах, о поворотных и напряженных моментах из прошлого. Вспомним и отца Иоанна Кронштадтского. Дополнят повествование любопытные детали: вы поймете, зачем нужны футшток и мареограф, за что маленькая рыбка удостоилась памятника и что объединяет остров Котлин и котелок.

Морская прогулка

Посл вы можете отправиться на морскую прогулку «Форты Кронштадта» (по желанию). Местный гид познакомит вас с уникальной системой фортификационных укреплений Кронштадта, составлявшей некогда самую мощную крепость на Балтике.

Организационные детали

  • Транспортный расходы включены в стоимость
  • Отдельно оплачивается морская прогулка (доступна только в летний период): взрослый — 850 руб., льготный — 650 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро Московская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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