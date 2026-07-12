Лучшие месяцы для посещения Кронштадта - летние, когда доступны морские прогулки и открыты все парки. Это время идеально подходит для полного погружения в атмосферу города и его истории.

Кронштадт - это город с богатой историей, где каждая улица и парк рассказывают о славных морских традициях России. На экскурсии вы увидите Якорную площадь, Петровскую пристань и знаменитый Никольский Морской собор. Парк «Патриот» и Летний сад дополнят ваше путешествие. Особое внимание уделено истории моряков и адмиралов, а также интересным фактам о городе. Возможна морская прогулка по фортификационным укреплениям Кронштадта

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Исторические памятники города

Наша прогулка начнётся на Якорной площади: здесь встретим адмиралов Ушакова и Макарова. На Петровской пристани вас будут ждать военные корабли. Здесь же вдалеке увидим один из символов города, деревянный маяк, а на обводном канале — краснокирпичные строения Адмиралтейства ещё петровских времён. Обязательно посетим Никольский Морской собор, главную духовную и архитектурную доминанту города. Он прекрасен как снаружи, так и внутри: вы отыщете морские элементы в его убранстве и прочтете имена на мемориальных табличках внутри.

Парки старинные и современные

Также в программе — парк «Патриот», или адмиралтейство императора Петра I. Здесь выставлены образцы современной военной техники и якоря всех эпох — рассмотрим их в деталях. Изучим мозаичное панно «Триумф российского флота», а после совершим прогулку в Летний сад, первый парк Кронштадта.

Кронштадтские хроники

Основные темы экскурсии — история города, неразрывно связанная с морем и флотом. Будут рассказы о моряках и адмиралах, о поворотных и напряженных моментах из прошлого. Вспомним и отца Иоанна Кронштадтского. Дополнят повествование любопытные детали: вы поймете, зачем нужны футшток и мареограф, за что маленькая рыбка удостоилась памятника и что объединяет остров Котлин и котелок.

Морская прогулка

После вы можете отправиться на морскую прогулку «Форты Кронштадта» (по желанию). Местный гид познакомит вас с уникальной системой фортификационных укреплений Кронштадта, составлявшей некогда самую мощную крепость на Балтике.

Организационные детали