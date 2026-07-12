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Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга

Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, исследуя его исторические памятники и парки. Уникальная возможность узнать город изнутри и понять его характер
Кронштадт - это город с богатой историей, где каждая улица и парк рассказывают о славных морских традициях России. На экскурсии вы увидите Якорную площадь, Петровскую пристань и знаменитый Никольский Морской собор. Парк «Патриот» и Летний сад дополнят ваше путешествие. Особое внимание уделено истории моряков и адмиралов, а также интересным фактам о городе. Возможна морская прогулка по фортификационным укреплениям Кронштадта
5
39 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • ⚓ Уникальная история Кронштадта
  • 🏛 Посещение Никольского Морского собора
  • 🌳 Прогулка по паркам и садам
  • 🚢 Возможность морской прогулки
  • 📜 Интересные факты и легенды

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Кронштадта - летние, когда доступны морские прогулки и открыты все парки. Это время идеально подходит для полного погружения в атмосферу города и его истории.
Сейчас август — это идеальное время.
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга

Что можно увидеть

  • Якорная площадь
  • Петровская пристань
  • Никольский Морской собор
  • Парк «Патриот»
  • Летний сад

Описание экскурсии

Исторические памятники города

Наша прогулка начнётся на Якорной площади: здесь встретим адмиралов Ушакова и Макарова. На Петровской пристани вас будут ждать военные корабли. Здесь же вдалеке увидим один из символов города, деревянный маяк, а на обводном канале — краснокирпичные строения Адмиралтейства ещё петровских времён. Обязательно посетим Никольский Морской собор, главную духовную и архитектурную доминанту города. Он прекрасен как снаружи, так и внутри: вы отыщете морские элементы в его убранстве и прочтете имена на мемориальных табличках внутри.

Парки старинные и современные

Также в программе — парк «Патриот», или адмиралтейство императора Петра I. Здесь выставлены образцы современной военной техники и якоря всех эпох — рассмотрим их в деталях. Изучим мозаичное панно «Триумф российского флота», а после совершим прогулку в Летний сад, первый парк Кронштадта.

Кронштадтские хроники

Основные темы экскурсии — история города, неразрывно связанная с морем и флотом. Будут рассказы о моряках и адмиралах, о поворотных и напряженных моментах из прошлого. Вспомним и отца Иоанна Кронштадтского. Дополнят повествование любопытные детали: вы поймете, зачем нужны футшток и мареограф, за что маленькая рыбка удостоилась памятника и что объединяет остров Котлин и котелок.

Морская прогулка

После вы можете отправиться на морскую прогулку «Форты Кронштадта» (по желанию). Местный гид познакомит вас с уникальной системой фортификационных укреплений Кронштадта, составлявшей некогда самую мощную крепость на Балтике.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Отдельно оплачивается морская прогулка (доступна только в летний период): взрослый — 850 руб., льготный — 650 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2848 туристов
Родился и вырос в Ленинграде. Сдетства люблю историю, изучаю как классическое прочтение, так и альтернативные версии. Исследую родной город с парадной стороны, а также со стороны малоизвестных или забытых, но не менее значимых исторических мест. Особое внимание уделяю периоду блокады Ленинграда. В арсенале два высших образования и педагогическая деятельность. Веду исторический блог. Уверен, будет весело и позитивно! До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
2
1
Olga
Очень рекомендую экскурсию с Игорем. Профессионал своего дела, историк, информация подавалась фактами с интересными деталями, которые на стандартных экскурсиях вряд ли будут предоставлены.
Очень рекомендую экскурсию с Игорем. Профессионал своего дела, историк, информация подавалась фактами с интересными деталями, которые
Очень рекомендую экскурсию с Игорем. Профессионал своего дела, историк, информация подавалась фактами с интересными деталями, которые
Очень рекомендую экскурсию с Игорем. Профессионал своего дела, историк, информация подавалась фактами с интересными деталями, которые
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О
Давно хотела посмотреть Кронштадт. Изучая предложения, выбор остановила на программе Игоря) Ничуть не пожалела Грамотный, красивая речь, позитивный, внимательный)
Давно хотела посмотреть Кронштадт. Изучая предложения, выбор остановила на программе Игоря) Ничуть не пожалела Грамотный, красивая
Давно хотела посмотреть Кронштадт. Изучая предложения, выбор остановила на программе Игоря) Ничуть не пожалела Грамотный, красивая
Давно хотела посмотреть Кронштадт. Изучая предложения, выбор остановила на программе Игоря) Ничуть не пожалела Грамотный, красивая
Игорь
Игорь
Ответ организатора:
Спасибо за вашу оценку и позитивные эмоции!
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С
Благодарю за экскурсию! Понравилось всё! Особая благодарность гиду! Профессионально, интересно, с юмором. Я довольна очень. Спасибо!
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Марина
Экскурсия в Кронштадт полностью оправдала ожидания нашей семьи. Дорога вперёд и обратно была исключительно информативна. Город с богатой историей никого не оставил равнодушными. Игорь прекрасный рассказчик, внимателен к деталям. Морская прогулка дополнила общую картину впечатлениями. Комфортное вождение, соблюдение тайминга вызывает только положительные эмоции. Рекомендую данную экскурсию к посещению.
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Лариса
Прекрасный гид, знаток своего города, фанат Санкт-Петербурга, приятный собеседник, увлеченный историк!
Мы счастливы, что посетили эту экскурсию.
100 процентов рекомендуем!
Спасибо вам большое!
Игорь
Игорь
Ответ организатора:
Лариса спасибо большое 😊
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Azat
Великолепная экскурсия. Игорь – прекрасный, много знающий, глубокий и рефлексирующий человек. По дороге в Кронштадт Игорь нас фокусно погрузил в историю тех мест, где мы оказались. С этим бэкграундом сам
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Кронштадт для нас звучал и выглядел совсем по-другому, чем если бы мы просто приехали с базовыми знаниями истории. Следим теперь за телеграм-каналом Игоря)
В Кронштадте мы оказались в День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Увидели праздничные мероприятия в Морском Никольском соборе. Безусловно, этот символизм повлиял и на наше восприятие этого чудесного места.
Понравилось и взрослым, и сыну 9 лет.
Нам, конечно, совсем не хватило времени. Планируем обязательно вернуться в Кронштадт. Место уникальное, не всё успели; 5,5 часов с дорогой из Питера – мало для Кронштадта)

Великолепная экскурсия. Игорь – прекрасный, много знающий, глубокий и рефлексирующий человек. По дороге в Кронштадт Игорь
Великолепная экскурсия. Игорь – прекрасный, много знающий, глубокий и рефлексирующий человек. По дороге в Кронштадт Игорь
Великолепная экскурсия. Игорь – прекрасный, много знающий, глубокий и рефлексирующий человек. По дороге в Кронштадт Игорь
Великолепная экскурсия. Игорь – прекрасный, много знающий, глубокий и рефлексирующий человек. По дороге в Кронштадт Игорь
Великолепная экскурсия. Игорь – прекрасный, много знающий, глубокий и рефлексирующий человек. По дороге в Кронштадт Игорь
Великолепная экскурсия. Игорь – прекрасный, много знающий, глубокий и рефлексирующий человек. По дороге в Кронштадт Игорь
Великолепная экскурсия. Игорь – прекрасный, много знающий, глубокий и рефлексирующий человек. По дороге в Кронштадт Игорь
Великолепная экскурсия. Игорь – прекрасный, много знающий, глубокий и рефлексирующий человек. По дороге в Кронштадт Игорь+2
Великолепная экскурсия. Игорь – прекрасный, много знающий, глубокий и рефлексирующий человек. По дороге в Кронштадт Игорь
Великолепная экскурсия. Игорь – прекрасный, много знающий, глубокий и рефлексирующий человек. По дороге в Кронштадт Игорь
Игорь
Игорь
Ответ организатора:
Спасибо 🙏
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