Легендарный, уникальный, таинственный. Город воинской и морской славы России. Неприступный остров-крепость, защищающий страну с Петровских времён — это все про Кронштадт. На экскурсии вы исследуете его улицы и парки, увидите величественные корабли и знаменитый Морской собор — познакомитесь с городом и поймете его характер.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Исторические памятники города

Наша прогулка начнётся на Якорной площади: здесь встретим адмиралов Ушакова и Макарова. На Петровской пристани вас будут ждать военные корабли. Здесь же вдалеке увидим один из символов города, деревянный маяк, а на обводном канале — краснокирпичные строения Адмиралтейства ещё петровских времён. Обязательно посетим Никольский Морской собор, главную духовную и архитектурную доминанту города. Он прекрасен как снаружи, так и внутри: вы отыщете морские элементы в его убранстве и прочтете имена на мемориальных табличках внутри.

Парки старинные и современные

Также в программе — парк «Патриот, или адмиралтейство императора Петра I. Здесь выставлены образцы современной военной техники и якоря всех эпох — рассмотрим их в деталях. Изучим мозаичное панно «Триумф российского флота», а после совершим прогулку в Летний сад, первый парк Кронштадта. Позже посетим современный «Остров фортов» — парк, посвященный ВМФ России, и здесь же со смотровой увидим форты Кроншлот, Пётр Первый и Александр Первый.

Кронштадтские хроники

Основные темы экскурсии — история города, неразрывно связанная с морем и флотом. Будут рассказы о моряках и адмиралах, о поворотных и напряженных моментах из прошлого. Вспомним и отца Иоанна Кронштадтского. Дополнят повествование любопытные детали: вы поймете, зачем нужны футшток и мареограф, за что маленькая рыбка удостоилась памятника и что объединяет остров Котлин и котелок.

Морская прогулка

Посл вы можете отправиться на морскую прогулку «Форты Кронштадта» (по желанию). Местный гид познакомит вас с уникальной системой фортификационных укреплений Кронштадта, составлявшей некогда самую мощную крепость на Балтике.

Организационные детали