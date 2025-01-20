На этой прогулке будет весело и интересно! Вы увидите знаменитый цирк, Елисеевский магазин, Чижика-Пыжика, прогуляетесь по Караванной, заглянете в итальянский дворик и узнаете множество интересных фактов о Петербурге. А расскажут о них животные — кошки Василиса и Елисей, бульдог фотографа, слоны, львы и лошади.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Елисеевский универмаг — кто охраняет удивительный памятник модерна? Конечно, кошки! Елисей и Василиса расскажут, что интересного есть в магазине, и как живётся кошкам в Петербурге.

Памятник фотографу. Вы узнаете, как первая фотография связана с котиками. Выясните, кто из Романовых любил дурачиться на фото. А бульдог рядом с фотографом поведает нам о самых знаменитых собаках — любимцах Петра I, Екатерины II и Николая II.

Итальянский дворик. Вспомним о символах Италии, поговорим о главных архитекторах Петербурга и выясним, почему многие из них были итальянцами.

Караванная улица. Найдём ответы на вопросы: почему она перестала быть Каравайной, куда по ней ходили слоны — и откуда они вообще взялись в Петербурге.

Цирк Чинизелли. Поделюсь историей о том, какой долгий путь преодолевали слоны, подаренные иностранными императорами. И расскажу, почему лошади жили ничуть не хуже петербургской аристократии.

Чижик-Пыжик. Узнаете, как птичка оказалась на берегу Фонтанки (и причём здесь Чайковский), почему студентов-правоведов называли «чижиками». А ещё посчитаем, сколько раз памятник воровали.

Кому подойдёт экскурсия

Семьям с детьми младшего и среднего возраста. Тем, кто в Петербурге уже не в первый раз и местным жителям. Даже если вы — бывалый путешественник и много знаете о городе, поверьте, я найду чем вас удивить!

Организационные детали