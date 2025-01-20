Кто на Фонтанке живёт: групповая экскурсия-прогулка

Познакомиться с Петербургом с помощью животных, обитающих на прибрежных улицах
На этой прогулке будет весело и интересно! Вы увидите знаменитый цирк, Елисеевский магазин, Чижика-Пыжика, прогуляетесь по Караванной, заглянете в итальянский дворик и узнаете множество интересных фактов о Петербурге. А расскажут о них животные — кошки Василиса и Елисей, бульдог фотографа, слоны, львы и лошади.
Кто на Фонтанке живёт: групповая экскурсия-прогулка
Кто на Фонтанке живёт: групповая экскурсия-прогулка
Кто на Фонтанке живёт: групповая экскурсия-прогулка

Описание экскурсии

Елисеевский универмаг — кто охраняет удивительный памятник модерна? Конечно, кошки! Елисей и Василиса расскажут, что интересного есть в магазине, и как живётся кошкам в Петербурге.

Памятник фотографу. Вы узнаете, как первая фотография связана с котиками. Выясните, кто из Романовых любил дурачиться на фото. А бульдог рядом с фотографом поведает нам о самых знаменитых собаках — любимцах Петра I, Екатерины II и Николая II.

Итальянский дворик. Вспомним о символах Италии, поговорим о главных архитекторах Петербурга и выясним, почему многие из них были итальянцами.

Караванная улица. Найдём ответы на вопросы: почему она перестала быть Каравайной, куда по ней ходили слоны — и откуда они вообще взялись в Петербурге.

Цирк Чинизелли. Поделюсь историей о том, какой долгий путь преодолевали слоны, подаренные иностранными императорами. И расскажу, почему лошади жили ничуть не хуже петербургской аристократии.

Чижик-Пыжик. Узнаете, как птичка оказалась на берегу Фонтанки (и причём здесь Чайковский), почему студентов-правоведов называли «чижиками». А ещё посчитаем, сколько раз памятник воровали.

Кому подойдёт экскурсия

Семьям с детьми младшего и среднего возраста. Тем, кто в Петербурге уже не в первый раз и местным жителям. Даже если вы — бывалый путешественник и много знаете о городе, поверьте, я найду чем вас удивить!

Организационные детали

  • Маршрут подходит для путешественников с маленькими детьми в коляске
  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Елисеевского магазина, ул. Малая Садовая
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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