В центре нашего внимания — общественные пространства Петербурга, которые возникли на месте фабрик и заводов индустриальной эпохи и пришлись по вкусу современникам. В «Бертгольд-центре» я расскажу, как закрытый долгие годы двор превратился в городскую площадь. Открою для вас бывший колхозный рынок — а ныне центр гастроурбанистики. И покажу «филиал Европы у моря» и не только.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Эти места советуют друзьям из других городов и стран. Здесь встречаются, гуляют, выбираются на концерты, выставки и выбирают продукты (не удивляйтесь!). В программе экскурсии — современные общественные пространства, бывшие фабрики, производства, верфи и заводы, «где работали деды, а теперь отдыхают внуки». На нашем маршруте:
- «Бертгольд Центр»: бывшая фабрика для шрифтов, а сегодня — одно из самых фотогеничных мест в Петербурге
- Василеостровский рынок, где можно найти еду со всего мира
- Новая Голландия: корабельная верфь со складом, на месте которой получился городской сад
- Севкабель Порт — общественное пространство, благодаря которому местные жители вспомнили, что живут у моря
- Портовый бар «Мачты», где спокойно поговорим обо всём увиденном, поделимся впечатлениями и что-нибудь выпьем. Напиток — с меня
Организационные детали
Экскурсия проходит преимущественно пешком и на общественном транспорте — автобусе или такси. Всё как у местных:)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У «Бертгольд Центра»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я — яхтсмен и автор YouTube-канала о парусном спорте в Санкт-Петербурге. Пришёл в этот замечательный спорт во взрослом возрасте, летом 2015 года. С тех пор почти каждый выходной день тёплогоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Pavel
9 фев 2025
Иван отлично знает город и увлекательно рассказывает о нём, экскурсия заинтересовала тем, что рассказывает о текущих актуальных проектах в Петербурге, и в этом качестве отлично подходит, стало лучше понятно, чем и как живут общественные пространства и как много ещё работы предстоит.
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