В центре нашего внимания — общественные пространства Петербурга, которые возникли на месте фабрик и заводов индустриальной эпохи и пришлись по вкусу современникам. В «Бертгольд-центре» я расскажу, как закрытый долгие годы двор превратился в городскую площадь. Открою для вас бывший колхозный рынок — а ныне центр гастроурбанистики. И покажу «филиал Европы у моря» и не только.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Эти места советуют друзьям из других городов и стран. Здесь встречаются, гуляют, выбираются на концерты, выставки и выбирают продукты (не удивляйтесь!). В программе экскурсии — современные общественные пространства, бывшие фабрики, производства, верфи и заводы, «где работали деды, а теперь отдыхают внуки». На нашем маршруте:

«Бертгольд Центр» : бывшая фабрика для шрифтов, а сегодня — одно из самых фотогеничных мест в Петербурге

: бывшая фабрика для шрифтов, а сегодня — одно из самых фотогеничных мест в Петербурге Василеостровский рынок , где можно найти еду со всего мира

, где можно найти еду со всего мира Новая Голландия : корабельная верфь со складом, на месте которой получился городской сад

: корабельная верфь со складом, на месте которой получился городской сад Севкабель Порт — общественное пространство, благодаря которому местные жители вспомнили, что живут у моря

— общественное пространство, благодаря которому местные жители вспомнили, что живут у моря Портовый бар «Мачты», где спокойно поговорим обо всём увиденном, поделимся впечатлениями и что-нибудь выпьем. Напиток — с меня

Организационные детали

Экскурсия проходит преимущественно пешком и на общественном транспорте — автобусе или такси. Всё как у местных:)