На остров «Новая Голландия» люди приходят отдохнуть, перезагрузиться и заняться спортом. Приглашаю детей и их родителей прогуляться и узнать много интересного об этом месте.
Почему остров такой формы? Откуда у него столь странное название? Почему все здания красные? Ответы на эти и другие вопросы — на моей экскурсии.
Почему остров такой формы? Откуда у него столь странное название? Почему все здания красные? Ответы на эти и другие вопросы — на моей экскурсии.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 1 час вы пройдёте весь остров — посмотрите с набережной на достопримечательности Петербурга, посетите бывшую тюрьму «Бутылка» и увидите кузницу, где работал Пётр I. Я расскажу о городе, императоре и этом необычном месте, а ещё объясню:
- Почему немцев называют немцами, а не германцами
- Куда делись бобры, которые здесь жили много лет
- Где проводил опыты Менделеев
Организационные детали
В тёплую погоду можно взять плед и еду, чтобы посидеть и отдохнуть после экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 676 туристов
Меня зовут Наталья, и я уже 20 лет работаю детским экскурсоводом. По образованию детский психолог. Провожу авторские экскурсии для самых маленьких от 3+. Уверена, что экскурсия — это не скучно и нудно, а интересно, весело и познавательно.Задать вопрос
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