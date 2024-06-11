На остров «Новая Голландия» люди приходят отдохнуть, перезагрузиться и заняться спортом. Приглашаю детей и их родителей прогуляться и узнать много интересного об этом месте. Почему остров такой формы? Откуда у него столь странное название? Почему все здания красные? Ответы на эти и другие вопросы — на моей экскурсии.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 1 час вы пройдёте весь остров — посмотрите с набережной на достопримечательности Петербурга, посетите бывшую тюрьму «Бутылка» и увидите кузницу, где работал Пётр I. Я расскажу о городе, императоре и этом необычном месте, а ещё объясню:

Почему немцев называют немцами, а не германцами

Куда делись бобры, которые здесь жили много лет

Где проводил опыты Менделеев

Организационные детали

В тёплую погоду можно взять плед и еду, чтобы посидеть и отдохнуть после экскурсии.