В основе нашей экскурсии — история, в которой перемешались власть, страх, странные совпадения и слишком много недосказанного.
Какие пророчества Распутина оказались правдивыми? Как он влиял на царскую семью и политику России? Что произошло на самом деле в ту зловещую ночь, когда он был убит? Попробуем разгадать эту загадку вместе.
Описание экскурсии
Доходный дом Бадаевой и Тимофеевой был построен в начале 20 века в стиле северный модерн. В 1914–1916 годах здесь на третьем этаже квартировал знаменитый Григорий Ефимович Распутин. В эту легендарную квартиру мы и отправимся.
Вы увидите:
- Лестницы, по которым поднимались те, кто искал исцеления или власти
- Синюю комнату, где обсуждались вещи, о которых обычно не говорили вслух
- Чёрный ход и последний путь Распутина
В этой атмосфере легко потерять ощущение настоящего. Мы вместе пересоберём хронику тех событий. Обсудим:
- Как Распутин оказался так близко к трону
- Какие тайны он унёс с собой
- Почему его до сих пор боятся упоминать без сарказма
В конце — тёплый бонус: уютное чаепитие в этом странном притягательном месте. Просто, чтобы всё переварить.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 14 лет
- В завершение вас ждёт приятный бонус: дружеское чаепитие, уже включённое в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Звенигородская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 71224 туристов
Я петербуржец в четвёртом поколении — и все гиды моей команды отлично знают город, как и я. Мы трепетно относимся к характеру Петербурга и любим делиться секретами исторического центра. Влюблённым в город гостям расскажем, что таится за роскошными фасадами, и покажем, как проникнуть в нетривиальные парадные и эпатажные коммуналки.
