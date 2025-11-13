В основе нашей экскурсии — история, в которой перемешались власть, страх, странные совпадения и слишком много недосказанного. Какие пророчества Распутина оказались правдивыми? Как он влиял на царскую семью и политику России? Что произошло на самом деле в ту зловещую ночь, когда он был убит? Попробуем разгадать эту загадку вместе.

Доходный дом Бадаевой и Тимофеевой был построен в начале 20 века в стиле северный модерн. В 1914–1916 годах здесь на третьем этаже квартировал знаменитый Григорий Ефимович Распутин. В эту легендарную квартиру мы и отправимся.

Вы увидите:

Лестницы, по которым поднимались те, кто искал исцеления или власти

Синюю комнату, где обсуждались вещи, о которых обычно не говорили вслух

Чёрный ход и последний путь Распутина

В этой атмосфере легко потерять ощущение настоящего. Мы вместе пересоберём хронику тех событий. Обсудим:

Как Распутин оказался так близко к трону

Какие тайны он унёс с собой

Почему его до сих пор боятся упоминать без сарказма

В конце — тёплый бонус: уютное чаепитие в этом странном притягательном месте. Просто, чтобы всё переварить.

