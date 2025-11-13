Ощутите магию Эрмитажа в интерактивном путешествии! Вашим путеводителем станет захватывающий квест - аудиоэкскурсия по величайшему музею мира, которая сочетает интригующие загадки, интерактивные задания и настоящее погружение в историю мирового искусства! Экскурсия-игра -
Описание квестаНаедине с Эрмитажем Сделайте первое знакомство с музеем увлекательным приключением! Откройте для себя квест-аудиоэкскурсию по величайшему музею мира. Все что нужно — это телефон и наушники. Квест-экскурсия рассчитана на первое знакомство с музеем. В программе будет 24 увлекательных вопроса и столько же и остановок. Время квеста не ограниченно, вы можете гулять в своем темпе. Вам будут приходить сообщения с вопросами, интересными рассказами, архивными фотографиями, аудио- и видеофайлами. Они помогут глубже погрузиться в атмосферу приключения, в котором будете участвовать только вы наедине с Эрмитажем. Вы узнаете:
- Каким маршрутом высокопоставленные гости поднимались на встречу к императору?
- Какое страшное событие произошло с дворцом в период правления Николая I?
- Какие секреты хранят картины Леонардо да Винчи?
• Где сохранились следы нападения на один из шедевров музея и многое другое! Важная информация:
- Квест проходит онлайн, без гида.
- Квест откроется только после полной оплаты. Желательно оплатить хотя бы за 2 часа до экскурсии, чтобы убедиться, что всё открылось и понять, как работает бот. Доступ откроется только на одном телефоне, с которого будет произведена оплата! Если участников больше одного человека, потребуется поделиться наушниками или читать текст, так как вся информация дублируется текстом.
- Все вопросы будут проходить в чат-боте, для этого вам необходимо установить на телефон приложение Телеграмм и взять с собой наушники.
- Напоминаю о необходимости приобрести билеты заранее, на официальном сайте музея («Вход с Иорданской лестницы»). Если билетов уже нет, то только живая очередь.
Доступ к игре откроется после полной оплаты квеста. Вы можете начать в любое время, когда вам удобно, но в соответствии с режимом работы музея и купленным вами входным билетом в Эрмитаж. Понедельник: выходной. Вторник: 11:00-18:30. Среда: 11:00-16:30. Четверг: 11:00-16:30. Пятница: 11:00-18:30. Суббота: 11:00-16:30. Воскресенье:11:00-16:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадные залы официальной резиденции императоров
- Главные шедевры одного из лучших музеев мира
Что включено
- Онлайн-квест
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Билеты в Эрмитаж
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зимний дворец, Иорданская лестница
Завершение: Зимний дворец
Когда и сколько длится?
Когда: Доступ к игре откроется после полной оплаты квеста. Вы можете начать в любое время, когда вам удобно, но в соответствии с режимом работы музея и купленным вами входным билетом в Эрмитаж. Понедельник: выходной. Вторник: 11:00-18:30. Среда: 11:00-16:30. Четверг: 11:00-16:30. Пятница: 11:00-18:30. Суббота: 11:00-16:30. Воскресенье:11:00-16:30.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Квест проходит онлайн, без гида
