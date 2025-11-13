Когда: Доступ к игре откроется после полной оплаты квеста. Вы можете начать в любое время, когда вам удобно, но в соответствии с режимом работы музея и купленным вами входным билетом в Эрмитаж. Понедельник: выходной. Вторник: 11:00-18:30. Среда: 11:00-16:30. Четверг: 11:00-16:30. Пятница: 11:00-18:30. Суббота: 11:00-16:30. Воскресенье:11:00-16:30.

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала