Согласитесь, у башни «Лахта-центра» сногсшибательный вид! А также интересная история и любопытные перспективы.
Обсудим всё это на прогулке по набережной Финского залива и заодно полюбуемся открыточными видами современного Санкт-Петербурга.
Обсудим всё это на прогулке по набережной Финского залива и заодно полюбуемся открыточными видами современного Санкт-Петербурга.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по морской набережной «Лахта-центра» с которой открывается чудесный вид на Финский залив, стадион «Зенит Арена», флагшток и Васильевский остров.
Я расскажу о создании самого высокого здания Европы, его рекордах и зелёных технологиях.
Мы обсудим:
- Какие перспективы развития у высотного строения в Санкт-Петербурге
- Как Пётр I продолжает влиять на застройку Северной столицы
- Какие секреты хранит Финский залив
- Когда был первый раз поднят флаг России
И многое другое!
Организационные детали
- Важно: мы не посещаем смотровую площадку башни
- Рядом с башней есть тёплое кафе (вход до 19:00). И, к сожалению, нет близких стоянок для личного транспорта
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле метро «Беговая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 167 туристов
Добрый день! Я аккредитованный гид по Санкт-Петербургу и пригородам. Работаю экскурсоводом в храме Воскресения Христова (Спас на Крови). Люблю Санкт-Петербург и заинтересованных людей.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на ««Лахта-центр»: новый символ Санкт-Петербурга»
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка на катере «Апсель» к Финскому заливу
За 1 час увидеть открыточные виды современного Петербурга
Начало: У Аптекарской набережной
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8990 ₽ за всё до 7 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка на премиальном катере до «Лахта-центра»
Плавно по волнам - из сердца Петербурга в архитектуру будущего
Начало: У метро «Спортивная»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
18 700 ₽
22 000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
Новый Петербург: смотровая площадка "Лахта-центра"+ музей "Эрарта"
"Лахта-центр", "Севкабель-порт" и мир концептуального искусства на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
3 июн в 13:00
10 июн в 13:00
4600 ₽ за человека
Групповая
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
Посмотреть закат на Финском заливе и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона
Начало: На набережной Макарова
16 сен в 21:00
17 сен в 21:00
700 ₽ за человека
от 5400 ₽ за экскурсию