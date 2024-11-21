Петропавловская крепость: сердце Северной столицы

Исследовать старейший памятник истории и архитектуры в Петербурге
1703 год, на острове в устье Невы заложена крепость Санкт-Питербурх, которая даст имя будущей столице Российской империи, а сама станет Петропавловской — по названию собора на территории цитадели.

В этом знаковом месте вы прикоснётесь к истокам города, познакомитесь с историей фортификации, увидите первые постройки. А также посетите уличный музей «Мини-город».
5
2 отзыва
Петропавловская крепость: сердце Северной столицы
Петропавловская крепость: сердце Северной столицы
Петропавловская крепость: сердце Северной столицы
Ближайшие даты:
21
дек22
дек28
дек29
дек30
дек31
дек2
янв
Время начала: 11:30

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Макеты петербургских достопримечательностей в Александровском парке
  • Сооружения кронверка (наружное укрепление)
  • Первый мост города — Иоанновский
  • Иоанновские и Петровские ворота
  • Инженерный и Комендантский дома
  • Комендантское кладбище
  • Невские ворота и Комендантскую пристань, откуда отправляли на казнь в Шлиссельбург
  • Нарышкин бастион
  • Соборную площадь, Петропавловский собор, Монетный двор, Ботный дом

Вы узнаете:

  • Об основании нашего города
  • Происхождении названия Заячьего острова
  • Особенностях фортификационных сооружений крепости
  • Традиционном полуденном выстреле с Нарышкина бастиона
  • Возведении Петропавловского собора
  • Усыпальнице российских императоров и причинах, по которым некоторых правителей здесь нет
  • Одном из первых промышленных предприятий города
  • Самом высоком архитектурном сооружении в исторической части
  • Крупнейшем петербургском наводнении

Организационные детали

  • Вход в уличный музей «Мини-город» свободный
  • При погоде, не подходящей для пешеходных экскурсий, мы предложим замену на автобусную обзорную программу или отменим прогулку
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1425 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1235 ₽
Школьники950 ₽
Студенты1045 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
21 ноя 2024
Оксана — отличный гид! Её экскурсия по Петропавловской крепости была не только информативной, но и очень увлекательной. Она смогла создать атмосферу, в которой каждый почувствовал себя частью истории. Крепость впечатляет своей архитектурой и красотой — особенно на закате, когда золотой шпиль собора сверкает на солнце. Обязательно вернусь сюда летом.
Валерий
21 ноя 2024
Экскурсия по Петропавловской крепости с гидом Оксаной была незабываемой! Она очень подробно и увлекательно рассказала о истории крепости и её значении для Санкт-Петербурга. Оксана легко отвечала на все вопросы и делилась интересными фактами, которые не найдешь в путеводителях. Крепость сама по себе потрясающая — величественные стены, ухоженная территория и впечатляющие виды на Неву. Рекомендую всем!

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