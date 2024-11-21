1703 год, на острове в устье Невы заложена крепость Санкт-Питербурх, которая даст имя будущей столице Российской империи, а сама станет Петропавловской — по названию собора на территории цитадели.
В этом знаковом месте вы прикоснётесь к истокам города, познакомитесь с историей фортификации, увидите первые постройки. А также посетите уличный музей «Мини-город».
В этом знаковом месте вы прикоснётесь к истокам города, познакомитесь с историей фортификации, увидите первые постройки. А также посетите уличный музей «Мини-город».
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Макеты петербургских достопримечательностей в Александровском парке
- Сооружения кронверка (наружное укрепление)
- Первый мост города — Иоанновский
- Иоанновские и Петровские ворота
- Инженерный и Комендантский дома
- Комендантское кладбище
- Невские ворота и Комендантскую пристань, откуда отправляли на казнь в Шлиссельбург
- Нарышкин бастион
- Соборную площадь, Петропавловский собор, Монетный двор, Ботный дом
Вы узнаете:
- Об основании нашего города
- Происхождении названия Заячьего острова
- Особенностях фортификационных сооружений крепости
- Традиционном полуденном выстреле с Нарышкина бастиона
- Возведении Петропавловского собора
- Усыпальнице российских императоров и причинах, по которым некоторых правителей здесь нет
- Одном из первых промышленных предприятий города
- Самом высоком архитектурном сооружении в исторической части
- Крупнейшем петербургском наводнении
Организационные детали
- Вход в уличный музей «Мини-город» свободный
- При погоде, не подходящей для пешеходных экскурсий, мы предложим замену на автобусную обзорную программу или отменим прогулку
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1425 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1235 ₽
|Школьники
|950 ₽
|Студенты
|1045 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 10845 туристов
Дорогой путешественник! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенность которых — организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своегоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
21 ноя 2024
Оксана — отличный гид! Её экскурсия по Петропавловской крепости была не только информативной, но и очень увлекательной. Она смогла создать атмосферу, в которой каждый почувствовал себя частью истории. Крепость впечатляет своей архитектурой и красотой — особенно на закате, когда золотой шпиль собора сверкает на солнце. Обязательно вернусь сюда летом.
Валерий
21 ноя 2024
Экскурсия по Петропавловской крепости с гидом Оксаной была незабываемой! Она очень подробно и увлекательно рассказала о истории крепости и её значении для Санкт-Петербурга. Оксана легко отвечала на все вопросы и делилась интересными фактами, которые не найдешь в путеводителях. Крепость сама по себе потрясающая — величественные стены, ухоженная территория и впечатляющие виды на Неву. Рекомендую всем!
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Петропавловская крепость: экскурсия в мини-группе до 16 человек
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Петропавловской крепости и окунитесь в историю с основания города
Начало: Около Петропавловской крепости
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
2000₽ за человека
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Петропавловская крепость - колыбель Петербурга
Погуляйте по Петропавловской крепости, откройте для себя собор-усыпальницу, тюрьму и памятники. Узнайте историю этих мест
Начало: У метро «Горьковская»
Завтра в 10:00
22 дек в 10:00
1500₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Петропавловская крепость для детей: индивидуальная экскурсия
Приглашаем детей и родителей на увлекательную прогулку по Петропавловской крепости. Игры, загадки и легенды ждут вас в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: В начале Иоанновского моста
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
4420₽ за всё до 6 чел.