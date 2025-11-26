Наша экскурсия по Царскому Селу позволит вам погрузиться в атмосферу, где жили и творили великие писатели.
Вы узнаете о жизни Пушкина, Гоголя и других классиков, увидите места, которые вдохновляли их на создание шедевров.
Описание экскурсииТрудно найти в мире более литературное место, чем Царское Село. О каком еще городе можно собрать 505 стихотворений самой высокой пробы? «Здесь столько лир повешено на ветки»… На экскурсии мы поговорим о Ломоносове, Державине, Пушкине, Дельвиге, Лермонтове, Карамзине, Есенине. В этом городе жили и работали многие советские поэты и писатели. Про них мы тоже не забудем. Вспомним Шишкова, А. Н. Толстого, Беляева. Поговорим о поэтах серебряного века русской поэзии – Ахматовой, Гумилёве, Мандельштаме. Увидим дома в которых жили или бывали все эти люди Важная информация: Экскурсия начинается в Царском селе (Екатерининский парк). Встреча с гидом состоится по договоренности в зависимости от способа, которым вы добираетесь в Царское Село.
Проведение экскурсии квеста возможно в любой день с 9.00 до 17.00 включительно.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
Екатерининский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Проведение экскурсии квеста возможно в любой день с 9.00 до 17.00 включительно.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Важная информация
- Экскурсия начинается в Царском селе (Екатерининский парк). Встреча с гидом состоится по договоренности в зависимости от способа
- Которым вы добираетесь в Царское Село
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
