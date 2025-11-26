Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Наша экскурсия по Царскому Селу позволит вам погрузиться в атмосферу, где жили и творили великие писатели.



Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Как проходит Пешком Когда Проведение экскурсии квеста возможно в любой день с 9.00 до 17.00 включительно.

Описание экскурсии Трудно найти в мире более литературное место, чем Царское Село. О каком еще городе можно собрать 505 стихотворений самой высокой пробы? «Здесь столько лир повешено на ветки»… На экскурсии мы поговорим о Ломоносове, Державине, Пушкине, Дельвиге, Лермонтове, Карамзине, Есенине. В этом городе жили и работали многие советские поэты и писатели. Про них мы тоже не забудем. Вспомним Шишкова, А. Н. Толстого, Беляева. Поговорим о поэтах серебряного века русской поэзии – Ахматовой, Гумилёве, Мандельштаме. Увидим дома в которых жили или бывали все эти люди Важная информация: Экскурсия начинается в Царском селе (Екатерининский парк). Встреча с гидом состоится по договоренности в зависимости от способа, которым вы добираетесь в Царское Село.

