Прогуляться по парку, дворцам, павильонам и эпохам императорской резиденции
В Царском Селе появляется ощущение, что дух гения до сих пор витает здесь… Среди всей этой красоты вы узнаете и о создании резиденции, и о том, как она менялась, и о царственных персонах, для которых она строилась.
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Описание
Что вас ожидает
На комфортабельном минивэне мы отправимся в путешествие по эпохам — во времена Елизаветы I, Екатерины II, Александра I. Каждый правитель ознаменовал особый этап в истории Царского Села — гид обязательно расскажет вам об этом.
Наша программа
В 6-часовую экскурсию входит посещение Лицейского садика, Екатерининского дворца, всего парка (регулярная и пейзажная части). Но при желании и за дополнительную плату экскурсию можно продлить, чтобы успеть посетить павильоны, Царскосельский лицей, Александровский дворец.
Прогулка по дворцу и парку требует времени и сил, мы будем делать небольшие перерывы на отдых. А при экскурсии длительностью более 6 часов мы рекомендуем заложить время на обед. В Царском Селе есть несколько очень хороших мест, где можно вкусно поесть.
Организационные детали
- Мы заберём вас из удобного вам места в Петербурге и по окончании отвезём обратно
- Все экскурсии внутри музеев проводят только местные гиды
- Стандартная продолжительность программы — 6 часов. Но, если вы захотите, мы можем её увеличить за 2500 руб. /час.
- В стоимость включены работа гида, аренда минивэна комфорт-класса с водителем, входные билеты для гида
Дополнительные расходы
- Екатерининский дворец и парк: взрослый — 1000₽, льготный — 500₽, дети до 14 лет — 300₽
- Павильон «Агатовые комнаты» c аудиогидом (по желанию): взрослый — 400₽, льготный — 200₽, дети до 14 лет — бесплатно
- Павильон «Эрмитаж» (по желанию): взрослый — 500₽, льготный — 250₽
- Дворцовая церковь и покои Павла Петровича с аудиогидом (по желанию): взрослый — 400₽, льготный — 200₽, дети до 14 лет — бесплатно
- Александровский дворец (по желанию): взрослый — 650₽, льготный — 400₽
- Царскосельский лицей (по желанию): взрослый — 200₽, льготный — 100₽
- Стоимость каждого аудиогида — 250₽
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.