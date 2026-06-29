Дворец-творение Растрелли, Янтарная комната, регулярный и пейзажный парки с необычными павильонами — увидев всё это, вы поймёте, почему наша экскурсия так называется. В Царском Селе появляется ощущение, что дух гения до сих пор витает здесь… Среди всей этой красоты вы узнаете и о создании резиденции, и о том, как она менялась, и о царственных персонах, для которых она строилась.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На комфортабельном минивэне мы отправимся в путешествие по эпохам — во времена Елизаветы I, Екатерины II, Александра I. Каждый правитель ознаменовал особый этап в истории Царского Села — гид обязательно расскажет вам об этом.

Наша программа

В 6-часовую экскурсию входит посещение Лицейского садика, Екатерининского дворца, всего парка (регулярная и пейзажная части). Но при желании и за дополнительную плату экскурсию можно продлить, чтобы успеть посетить павильоны, Царскосельский лицей, Александровский дворец.

Прогулка по дворцу и парку требует времени и сил, мы будем делать небольшие перерывы на отдых. А при экскурсии длительностью более 6 часов мы рекомендуем заложить время на обед. В Царском Селе есть несколько очень хороших мест, где можно вкусно поесть.

Организационные детали

Мы заберём вас из удобного вам места в Петербурге и по окончании отвезём обратно

Все экскурсии внутри музеев проводят только местные гиды

Стандартная продолжительность программы — 6 часов. Но, если вы захотите, мы можем её увеличить за 3000 ₽/час

В стоимость включены работа гида, аренда минивэна комфорт-класса с водителем, входные билеты для гида

Дополнительные расходы