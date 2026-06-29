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Гений места Царского Села

Прогуляться по парку, дворцам, павильонам и эпохам императорской резиденции
Дворец-творение Растрелли, Янтарная комната, регулярный и пейзажный парки с необычными павильонами — увидев всё это, вы поймёте, почему наша экскурсия так называется.

В Царском Селе появляется ощущение, что дух гения до сих пор витает здесь… Среди всей этой красоты вы узнаете и о создании резиденции, и о том, как она менялась, и о царственных персонах, для которых она строилась.
4.9
14 отзывов
Гений места Царского Села
Гений места Царского Села
Гений места Царского Села

Описание экскурсии

На комфортабельном минивэне мы отправимся в путешествие по эпохам — во времена Елизаветы I, Екатерины II, Александра I. Каждый правитель ознаменовал особый этап в истории Царского Села — гид обязательно расскажет вам об этом.

Наша программа

В 6-часовую экскурсию входит посещение Лицейского садика, Екатерининского дворца, всего парка (регулярная и пейзажная части). Но при желании и за дополнительную плату экскурсию можно продлить, чтобы успеть посетить павильоны, Царскосельский лицей, Александровский дворец.

Прогулка по дворцу и парку требует времени и сил, мы будем делать небольшие перерывы на отдых. А при экскурсии длительностью более 6 часов мы рекомендуем заложить время на обед. В Царском Селе есть несколько очень хороших мест, где можно вкусно поесть.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из удобного вам места в Петербурге и по окончании отвезём обратно
  • Все экскурсии внутри музеев проводят только местные гиды
  • Стандартная продолжительность программы — 6 часов. Но, если вы захотите, мы можем её увеличить за 3000 ₽/час
  • В стоимость включены работа гида, аренда минивэна комфорт-класса с водителем, входные билеты для гида

Дополнительные расходы

  • Екатерининский дворец и парк: взрослый — 1600 ₽, льготный — 950 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽
  • Личные покои Екатерины II — 1600 ₽, льготный — 950 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽ (закрыты до окончания монтажных работ)
  • Павильон «Агатовые комнаты» c аудиогидом (по желанию): взрослый — 600 ₽, льготный — 400 ₽, дети до 14 лет — 300 ₽
  • Павильон «Эрмитаж» (по желанию): взрослый — 500 ₽, льготный — 300 ₽, дети до 14 лет — 200 ₽
  • Дворцовая церковь и покои Павла Петровича с аудиогидом (по желанию): взрослый — 600 ₽, льготный — 350 ₽, дети до 14 лет — 300 ₽
  • Александровский дворец (по желанию): взрослый — 800 ₽, льготный — 500 ₽, дети до 14 лет — 300 ₽
  • Царскосельский лицей:
    — экскурсия в составе сборной группы: взрослый — 800 ₽, пенсионер — 700 ₽, учащиеся — 600 ₽
    — индивидуальная экскурсия — 10 000 ₽/час

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 474 туристов
Здравствуйте! Я аккредитованный гид по Петербургу и его пригородам. В 2015 году основал небольшую турфирму и стал водить экскурсии для моих гостей и групп школьников из разных городов страны. За
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эти годы у меня сложилась очень классная команда постоянных гидов и водителей. Я считаю, что главная задача гида — стать чутким проводником между городом и гостем. А чтобы рассказ оставался живым и интересным, я стараюсь дополнить его новыми знаниями, которые я получаю из книг, лекций и док. фильмов. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
2
3
2
1
Я
Индивидуальная семейная экскурсия 20.06.2026 в Царское Село. Нам не только повезло с погодой, но и с гидом! Наташа прекрасный рассказчик, подача информации была и под детей, и под взрослых, много интересных фактов. Когда было нужно во время прогулки по территории- останавливались, делали фото, кормили уток. Только самые лучшие впечатления от экскурсии - спасибо!
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Юлия
огромное спасибо Леониду на нашу экскурсию по Царскому селу. очень информативно, при этом не скучно и живо. весь процесс был организован профессионально, обязательно буду рекомендовать всем гостям города. благодарю!
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Л
Царское село… Все же там были, да?
Да! Но… нет!
Наша группа из восьми человек после экскурсии, проведенной Леонидом, единогласно пришла к выводу, что шести часов трагически мало для посещения этого замечательного
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места. Мы успели посмотреть Александровский дворец, павильон Эрмитаж и Екатерининский дворец. И совсем немного прогуляться по великолепному парку.
Мы обязательно вернемся в Царское село, чтобы продолжить знакомство.
Огромная благодарность Леониду за безупречную организацию, проявленную инициативу и увлекательные рассказы по ходу мероприятия. Уровень знаний о предмете экскурсии, истории, поэзии, умение найти подход к каждому из группы и отличное чувство юмора Леонида нас просто восхитили.
Мы вернемся через год и обязательно отправимся совершать новые открытия в знакомых местах в компании Леонида.

Царское село… Все же там были, да?
Царское село… Все же там были, да?
Царское село… Все же там были, да?
Царское село… Все же там были, да?
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Я
Наш экскурсовод Леонид отличный рассказчик, очень эрудированный человек. Экскурсия прошла динамично и одновременно в комфортном для нас темпе. Рекомендую для людей интересующихся историей России 18-19 веков, а также биографией А. С. Пушкина.
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Ольга
Экскурсия была велена, были с детьми, Гид Наталья веда экскурсию умела заинтересовывала детей. Взрослые много узнали нового не смотря на то что бывали в царском селе несколько раз. Спасибо за организацию!!!
Экскурсия была велена, были с детьми, Гид Наталья веда экскурсию умела заинтересовывала детей. Взрослые много узнали
Экскурсия была велена, были с детьми, Гид Наталья веда экскурсию умела заинтересовывала детей. Взрослые много узнали
Экскурсия была велена, были с детьми, Гид Наталья веда экскурсию умела заинтересовывала детей. Взрослые много узнали
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М
В плане организации всё продумано и удобно. Передвигались на комфортабельном чистом минивене. В парке хотелось побольше прогуляться и посмотреть, но времени как оказалось надо больше. Дворец и парк потрясающие. Леонид, после экскурсии, помог найти и забронировать уютное кафе. спасибо)
В плане организации всё продумано и удобно. Передвигались на комфортабельном чистом минивене. В парке хотелось побольше
В плане организации всё продумано и удобно. Передвигались на комфортабельном чистом минивене. В парке хотелось побольше
В плане организации всё продумано и удобно. Передвигались на комфортабельном чистом минивене. В парке хотелось побольше
В плане организации всё продумано и удобно. Передвигались на комфортабельном чистом минивене. В парке хотелось побольше
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