Дворец-творение Растрелли, Янтарная комната, регулярный и пейзажный парки с необычными павильонами — увидев всё это, вы поймёте, почему наша экскурсия так называется.
В Царском Селе появляется ощущение, что дух гения до сих пор витает здесь… Среди всей этой красоты вы узнаете и о создании резиденции, и о том, как она менялась, и о царственных персонах, для которых она строилась.
В Царском Селе появляется ощущение, что дух гения до сих пор витает здесь… Среди всей этой красоты вы узнаете и о создании резиденции, и о том, как она менялась, и о царственных персонах, для которых она строилась.
Описание экскурсии
На комфортабельном минивэне мы отправимся в путешествие по эпохам — во времена Елизаветы I, Екатерины II, Александра I. Каждый правитель ознаменовал особый этап в истории Царского Села — гид обязательно расскажет вам об этом.
Наша программа
В 6-часовую экскурсию входит посещение Лицейского садика, Екатерининского дворца, всего парка (регулярная и пейзажная части). Но при желании и за дополнительную плату экскурсию можно продлить, чтобы успеть посетить павильоны, Царскосельский лицей, Александровский дворец.
Прогулка по дворцу и парку требует времени и сил, мы будем делать небольшие перерывы на отдых. А при экскурсии длительностью более 6 часов мы рекомендуем заложить время на обед. В Царском Селе есть несколько очень хороших мест, где можно вкусно поесть.
Организационные детали
- Мы заберём вас из удобного вам места в Петербурге и по окончании отвезём обратно
- Все экскурсии внутри музеев проводят только местные гиды
- Стандартная продолжительность программы — 6 часов. Но, если вы захотите, мы можем её увеличить за 3000 ₽/час
- В стоимость включены работа гида, аренда минивэна комфорт-класса с водителем, входные билеты для гида
Дополнительные расходы
- Екатерининский дворец и парк: взрослый — 1600 ₽, льготный — 950 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽
- Личные покои Екатерины II — 1600 ₽, льготный — 950 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽ (закрыты до окончания монтажных работ)
- Павильон «Агатовые комнаты» c аудиогидом (по желанию): взрослый — 600 ₽, льготный — 400 ₽, дети до 14 лет — 300 ₽
- Павильон «Эрмитаж» (по желанию): взрослый — 500 ₽, льготный — 300 ₽, дети до 14 лет — 200 ₽
- Дворцовая церковь и покои Павла Петровича с аудиогидом (по желанию): взрослый — 600 ₽, льготный — 350 ₽, дети до 14 лет — 300 ₽
- Александровский дворец (по желанию): взрослый — 800 ₽, льготный — 500 ₽, дети до 14 лет — 300 ₽
- Царскосельский лицей:
— экскурсия в составе сборной группы: взрослый — 800 ₽, пенсионер — 700 ₽, учащиеся — 600 ₽
— индивидуальная экскурсия — 10 000 ₽/час
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 474 туристов
Здравствуйте! Я аккредитованный гид по Петербургу и его пригородам. В 2015 году основал небольшую турфирму и стал водить экскурсии для моих гостей и групп школьников из разных городов страны. За
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Индивидуальная семейная экскурсия 20.06.2026 в Царское Село. Нам не только повезло с погодой, но и с гидом! Наташа прекрасный рассказчик, подача информации была и под детей, и под взрослых, много интересных фактов. Когда было нужно во время прогулки по территории- останавливались, делали фото, кормили уток. Только самые лучшие впечатления от экскурсии - спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
огромное спасибо Леониду на нашу экскурсию по Царскому селу. очень информативно, при этом не скучно и живо. весь процесс был организован профессионально, обязательно буду рекомендовать всем гостям города. благодарю!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Царское село… Все же там были, да?
Да! Но… нет!
Наша группа из восьми человек после экскурсии, проведенной Леонидом, единогласно пришла к выводу, что шести часов трагически мало для посещения этого замечательного
Да! Но… нет!
Наша группа из восьми человек после экскурсии, проведенной Леонидом, единогласно пришла к выводу, что шести часов трагически мало для посещения этого замечательного
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Наш экскурсовод Леонид отличный рассказчик, очень эрудированный человек. Экскурсия прошла динамично и одновременно в комфортном для нас темпе. Рекомендую для людей интересующихся историей России 18-19 веков, а также биографией А. С. Пушкина.
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия была велена, были с детьми, Гид Наталья веда экскурсию умела заинтересовывала детей. Взрослые много узнали нового не смотря на то что бывали в царском селе несколько раз. Спасибо за организацию!!!
Вам был полезен этот отзыв?
М
В плане организации всё продумано и удобно. Передвигались на комфортабельном чистом минивене. В парке хотелось побольше прогуляться и посмотреть, но времени как оказалось надо больше. Дворец и парк потрясающие. Леонид, после экскурсии, помог найти и забронировать уютное кафе. спасибо)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Гений места Царского Села»
Индивидуальная
до 4 чел.
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
Нескромная роскошь и строгая изысканность - увидеть и сравнить 2 резиденции Царского села за 1 день
Начало: По договоренности
10 авг в 10:30
14 авг в 10:30
от 22 700 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Царское Село и Петергоф за 1 день
Погрузиться в атмосферу царской эпохи и погулять по легендарным резиденциям (из Петербурга)
Начало: На Казанской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2250 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Императорские резиденции: Петергоф и Царское Село
Для любителей истории и красивых пейзажей
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
5880 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Посетите роскошную резиденцию императоров, узнайте тайны Янтарной комнаты и насладитесь прогулкой по парку, где творил Пушкин
Начало: В центе города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 19 100 ₽ за всё до 3 чел.
от 25 000 ₽ за экскурсию