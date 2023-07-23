Гений места Царского Села

Прогуляться по парку, дворцам, павильонам и эпохам императорской резиденции

5
1 отзыв
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Дворец-творение Растрелли, Янтарная комната, регулярный и пейзажный парки с необычными павильонами — увидев всё это, вы поймёте, почему наша экскурсия так называется.

В Царском Селе появляется ощущение, что дух гения до сих пор витает здесь… Среди всей этой красоты вы узнаете и о создании резиденции, и о том, как она менялась, и о царственных персонах, для которых она строилась.
Гений места Царского Села
Гений места Царского Села
Гений места Царского Села
Гений места Царского Села
Гений места Царского Села
Гений места Царского Села
Гений места Царского Села
Гений места Царского Села
Гений места Царского Села
Гений места Царского Села
Гений места Царского Села
Гений места Царского Села
Гений места Царского Села
Гений места Царского Села
Гений места Царского Села
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На комфортабельном минивэне мы отправимся в путешествие по эпохам — во времена Елизаветы I, Екатерины II, Александра I. Каждый правитель ознаменовал особый этап в истории Царского Села — гид обязательно расскажет вам об этом.

Наша программа

В 6-часовую экскурсию входит посещение Лицейского садика, Екатерининского дворца, всего парка (регулярная и пейзажная части). Но при желании и за дополнительную плату экскурсию можно продлить, чтобы успеть посетить павильоны, Царскосельский лицей, Александровский дворец.

Прогулка по дворцу и парку требует времени и сил, мы будем делать небольшие перерывы на отдых. А при экскурсии длительностью более 6 часов мы рекомендуем заложить время на обед. В Царском Селе есть несколько очень хороших мест, где можно вкусно поесть.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из удобного вам места в Петербурге и по окончании отвезём обратно
  • Все экскурсии внутри музеев проводят только местные гиды
  • Стандартная продолжительность программы — 6 часов. Но, если вы захотите, мы можем её увеличить за 2500 руб. /час.
  • В стоимость включены работа гида, аренда минивэна комфорт-класса с водителем, входные билеты для гида

Дополнительные расходы

  • Екатерининский дворец и парк: взрослый — 1000₽, льготный — 500₽, дети до 14 лет — 300₽
  • Павильон «Агатовые комнаты» c аудиогидом (по желанию): взрослый — 400₽, льготный — 200₽, дети до 14 лет — бесплатно
  • Павильон «Эрмитаж» (по желанию): взрослый — 500₽, льготный — 250₽
  • Дворцовая церковь и покои Павла Петровича с аудиогидом (по желанию): взрослый — 400₽, льготный — 200₽, дети до 14 лет — бесплатно
  • Александровский дворец (по желанию): взрослый — 650₽, льготный — 400₽
  • Царскосельский лицей (по желанию): взрослый — 200₽, льготный — 100₽
  • Стоимость каждого аудиогида — 250₽

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
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С
23 июля 2023
Супер экскурсия! Супер экскурсовод, супер водитель! Заказываете не пожалеете.

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